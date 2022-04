Will Smith no podrá asistir a los Oscar durante diez años Contundente sanción de la Academia de Hollywood tras su bofetada a Chris Rock por realizar un chiste sobre su mujer durante la última gala

Will Smith abofetea al cómico Chris Rock durante la última gala de los Oscar.

Contundente respuesta de la Academia de Hollywood sobre Will Smith. El popular actor americano -reciente ganador del Oscar a mejor actor protagonista por su papel en 'El método Williams'- no podrá acudir a la gala durante los próximos diez años, como resultado de haber abofeteado al comediante Chris Rock durante la última ceremonia.

«Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia», explica el comunicado del presidente de la Junta, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson. «La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia», añade. «La gala de los Oscar pretendía ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble durante el último año. Sin embargo, esos momentos quedaron empañados por el inaceptable comportamiento en el escenario por parte de Will Smith», matiza.

Precisamente, Will Smith se adelantó a la decisión el viernes pasado, cuando anunció que renunciaba a ser miembro de la institución. «Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo», explicó en un comunicado.

Detonante

Todo surgió cuando el cómico estadounidense Chris Rock, conocido por su humor satírico y ácido, entró al escenario para repartir un premio. En su punto de mira situó a Jada Pinkett Smith, la mujer del actor que se hizo famoso con la serie 'El Príncipe de Bell Air'. En mitad del 'speech', comparó el pelo rapado de ella con el de 'La Teniente O'Neil, protagonizada por Demi Moore en 1997. Rock, también actor, guionista, productor y director de cine, se puso guasón y dijo que realmente parecía que iba a protagonizar la segunda parte del filme... Y ahí se lió.

Porque Pinkett en realidad sufre problemas capilares: una enfermedad autoinmune le produce calvicie, como ella misma ha explicado varias veces en su redes sociales. A Will Smith la broma le pareció pesada -aunque al principio pareció darle igual- y decidió salir al escenario a 'defender' el honor de su mujer. Ni corto, ni perezoso, decidió propinar un fuerte tortazo a Chris Rock dejando a toda la sala enmudecida. Hasta tal punto, que tras volver a su butaca, decidió proferir varios insultos sobre el comediante. «Saca el nombre de mi mujer de tu boca de mierda», le gritó. Los invitados al Teatro Dolby, tampoco la audiencia, tenían claro si lo que estaban viendo era un sketch pactado o no. Seguramente muchos todavía no lo tengan claro.

La Academia ha querido también echar un capote sobre Chris Rock -el otro damnificado en la sombra- y que fue capaz de 'salir al paso' y continuar con la gala tras el bochornoso incidente. «Queremos expresar nuestra profunda gratitud a Chris Rock por mantener la compostura en estas circunstancias extraordinarias», concluye. Con esta decisión, la Academia busca poner punto final a casi dos semanas de polémica.