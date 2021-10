Víctor Álamo de la Rosa y Alexis W plasman una «refundación mítica y artística» de El Hierro

La fotografía de Alexis W y la literatura de Víctor Álamo de la Rosa se dan la mano por primera vez en el libro 'El Hierro. La isla al principio' (The island at the begining), con la intención de ofrecer un novedoso y emotivo relato artístico de la Isla del Meridiano. La obra pertenece a la colección Cicerone de Ediciones Remotas, que consiste en una serie que pretende ofrecer guías de autor de fotógrafos canarios que ayuden a componer un nuevo imaginario sobre las islas, como ya sucedió en 2019 con 'Gran Canaria. Cartas desde el Atlántico' de Tomás Correa.

El libro ya está presente en las principales librerías de Canarias y se presenta mañana, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Luis Martín Arvelo de El Pinar. En las próximas semanas tendrá su puesta de largo en otros espacios de El Hierro y del archipiélago canario una obra que el catedrático y escritor Maximiano Trapero ha descrito como «el libro más hermoso que se ha hecho nunca sobre la isla de El Hierro».

El volumen, que está en español e inglés, despliega a lo largo de sus más de 130 páginas decenas de fotografías expresamente realizadas por Alexis W, para retratar no solo el paisaje herreño desde una perspectiva diferente, ofreciéndonos una isla nunca antes vista, sino también a los propios herreños.

Paisajes y rostros

El fotógrafo indaga en el paisanaje insular para que veamos qué reflejan sus rostros, cómo son los surcos de su piel y qué esconden los colores de sus ojos. El libro va entrelazando el texto del escritor Víctor Álamo de la Rosa con las instantáneas de Alexis W para «darle al lector la isla de El Hierro al principio, tal y como reza el título del libro», aseguran sus responsables.

Ambos artistas herreños consideran que este volumen trata de «descubrirle a sus propios residentes la visión de otra isla de El Hierro, alejado de sus tópicos más conocidos, revelando entresijos del paisaje y de las gentes que habitan esta tierra siempre vista como el fin del mundo conocido cuando, en realidad, era el principio, pues no en vano las líneas imaginarias de los meridianos partían de Orchilla desde la época del cardenal Richelieu», según explicaron.

Para Alexis W y Víctor Álamo de la Rosa, El Hierro «necesitaba una refundación mítica, artística, un nuevo relato para que indaguemos en El Hierro del siglo XXI desde su paisaje remoto y desde sus tradiciones ancestrales. Hemos querido fundar una nueva isla, su principio».

La escritura de Víctor Álamo de la Rosa, autor de novelas como 'Terramores', 'Campiro que' y 'El año de la seca', entre otras, se eleva poética para hablarnos de «las islas aladas» y de los «relatos de piedra», de esas otras historias que nos cuentan estos paisajes al mismo tiempo «capturados» por la cámara de Alexis W, mediante un discurso a dos manos que establece un diálogo feliz entre la palabra y la imagen.