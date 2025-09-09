Vía libre al primer paquete de ayudas a la movilidad El Gobierno de Canarias destina un millón de euros para este apartado mediante concurrencia competitiva

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 17:31

El Gobierno de Canarias ha resuelto un primer paquete de ayudas a la movilidad de artistas y profesionales de la cultura que se hayan desplazado a otra isla distinta de la de su residencia, a otra comunidad autónoma o a cualquier otro país del mundo, para extender sus proyectos artísticos. Recibirán este apoyo un total de 176 propuestas seleccionadas a través de convocatoria pública, correspondiente a desplazamientos realizados entre noviembre de 2024 y 30 de abril de 2025.

En las próximas semanas se dará a conocer el resultado de los dos siguientes periodos, establecidos entre mayo y octubre de este año.

La iniciativa se enmarca dentro de la línea de subvenciones de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, en este caso orientadas a facilitar que artistas y profesionales de la cultura en las islas puedan atender sus compromisos para participar en giras, conciertos, residencias artísticas, exposiciones, festivales, ferias y mercados o presentaciones literarias que se celebran en diferentes partes del mundo. Un apoyo que es fundamental teniendo en cuenta la dispersión geográfica del archipiélago y su lejanía del continente.

El listado de propuestas que figuran en este primer tramo de ayudas refleja el interés y el alcance que tiene actualmente la cultura que se hace en Canarias, con actuaciones o participación en eventos que se desarrollan en países tan dispares como Cuba, Alemania, México, Francia, Sri Lanka, China, Venezuela, Mali, Grecia, Croacia, Colombia, Italia, Chile o Mali, entre otros, además de un elevado número de puntos situados dentro del propio territorio español y del propio archipiélago.

Esta convocatoria de movilidad cultural ha sido impulsada desde la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, que gestiona Cristóbal de la Rosa, y cuenta con cerca de un millón de euros de presupuesto para atender las solicitudes que se presenten en los tres procedimientos sucesivos programados en la misma.

El segundo, comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2025, se encuentra actualmente en fase de estudio y verificación de la documentación de los proyectos presentados; y el tercero, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2025, cuyo plazo se abrirá a mediados de ese último mes.