Verano de supertebeos

Borja Crespo Miércoles, 16 de julio 2025, 16:00

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

En unos días se entregan los Premios Eisner, alguno de los cuales puede recaer en un autor nacional, ¡crucemos los dedos! Verano comiquero, sin duda, con el lanzamiento en las salas de cine de dos importantes estrenos superheroicos muy esperados que vienen a salvar el género: 'Superman' y 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'. James Gunn es uno de los nuestros, mal que le pese a algún fundamentalista despistado. Solo hay que repasar los primeros pasos de su trayectoria, colaborando con la Troma, productora de serie Z por excelencia. Aprovecho para recomendar un libro de su cosecha con el cual es fácil sentirse identificado: 'El coleccionista de juguetes'. Los adultos que seguimos comprando muñecos, una faceta personal de la que quizás debería hablar más, estamos reflejados en una historia sobre lo difícil que es dejar atrás, muy atrás, una infancia feliz.

Leer tebeos no deja de ser, en muchas ocasiones, pelear contra el paso del tiempo, sumergirse en relatos de aventuras, ciencia-ficción o lo que nos echen, que ayudan a evadirse de una realidad complicada. Como el cine, las series, o cualquier otra disciplina artística ligada al entretenimiento. Viñetas hay de todos los géneros, y no hay nada como empezar esta newsletter deslenguada volviendo a recomendar a Flavita Banana, cuya inteligencia y talento desbordado para mostrar tanto en una sola viñeta es abracadabrante. Nos hace reír, pensar y llorar. En su tienda online vende un print, 'Molestar en la piscina', que no dejó de aplaudir con las manos y las orejas. ¡Gracias!

Antes de recomendar algunas lecturas veraniegas indispensables, comentar que estamos de luto: a principios de mes nos dejó el maestro Adolfo Usero. Otro titán, pilar fundamental de nuestra historieta, abandona el reino de los vivos para continuar expandiendo su arte por otros parajes, ojalá más atractivos. Como se suele decir, acertadamente, nos quedan sus historietas, un legado inmortal. Toca releer 'Maese Espada' y desempolvar algunos ejemplares de 'Creepy' o 'Cimoc'. Descanse en paz.

Ware y Spiegelman

En época estival baja la cantidad de eventos comiqueros, pero haberlos, haylos (A Coruña, por ejemplo). La lista de festivales, poniéndonos exquisitos, está desbordándose y la vuelta al cole apunta a ser tremebunda. La Comicón malagueña ya ha anunciado algunas visitas ilustres, como la de Jim Lee, y al leer los comentarios en redes hay quien protesta porque «hay mucho cómic y poco Hollywood', por resumir cierto sentir popular que nos recuerda que «hay gente para todo». El gusto en el culo y ningún criterio. Qué difícil es contentar a la masa. Al final, visto lo visto, los «comefunkos» se van a encontrar con un acontecimiento que va a tener más tebeos de lo imaginado. Nos comemos, por tanto, nuestras palabras adivinatorias de saldo, aunque todo apunta a que la situación puede ser por una mera necesidad: no es fácil conseguir con tan poco tiempo a grandes figuras del entretenimiento audiovisual, léase rostros famosos del cine y la televisión que hayan salido en el UCM.

Una vez termine la macrocita en Málaga, a finales de septiembre, llegará Getxo y otras celebraciones en torno al cómic cada año más modestas, pero necesarias e imbatibles. Atención a Kosmópolis, el encuentro literario bienal que tendrá lugar del 22 al 26 de octubre en el CCCB, con una atractiva programación ecléctica que incluye el noveno arte en su sugestiva parrilla. Todavía se podrá visitar la excepcional exposición dedicada al inefable Chris Ware, en co-producción con Ficómic (vaya currazo, con Jordi Costa tirando de la cuerda).

El autor de 'Jimmy Corrigan' volverá por esas fechas a la ciudad condal, con un acompañante de excepción: Art Spiegelman. La convocatoria en el estimable Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona promete. También estará la autora coreana Keum Suk Gendry-Kim, ahí es nada, y quedan más sorpresas por desvelar con la historieta por montera. Profesionalidad total, luminosa y evidente, frente al exceso de eventos caspa con precios abusivos, entre otras lindezas como fomentar la venta de material pirata y otras ilegalidades sobre las que no voy a explayarme por cansancio espiritual. No se cortan a la hora de montar exposiciones no oficiales sin especificarlo, con imágenes pixeladas, sin permiso... No suelen contar con público en las fotos, luego no hay público. Aquí me callo, de momento.

Recomendando, recomendando

Vamos con el bendito rosario de recomendaciones, empezando por un libro-juego que ilustra el ubérrimo Javi de Castro, 'Crímenes del verano', ideado por Modesto García. Se trata de un cuaderno de actividades, ideal para combatir el calor bajo el ventilador, con un montonazo de pasatiempos: sopas de letras, autodefinidos, laberintos... La obra deriva de la serie 'Crímenes ilustrados', igualmente recomendable. Pasamos al CÓMIC, con mayúsculas, con un título vital para quienes tenemos a Moebius en un pedestal, sin duda el maestro de maestros. El equipo creativo de 'Precious Metal', Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram, ya nos convenció con 'Little Bird'. Nuevo Nueve publica esta nueva propuesta, visualmente apabullante. Es un deleite contemplar cada página de este tomo futurista ambientado en el Nuevo Imperio distópico de América. Astiberri, por su parte, acaba de lanzar 'Dolores y Lolo. ¡Fin de fiesta!', la cuarta entrega de la serie de Mamen Moreu para la revista 'El Jueves', antes de que se hiciera mensual. Supone el cierre de la misma, con una historieta inédita y material extra con varias colaboraciones. La casa bilbaína también acaba de editar 'Su olor después de la lluvia', donde José Luis Munuera adapta la obra de Cédric Sapin-Defour, un libro multiventas en Francia. La poderosa relación afectiva entre un hombre y un perro vertebra un emocionante relato que toca el corazón.

Al que esto escribe le flipa Dave Cooper, con lo cual poder contar en un tomo recopilatorio con las páginas de la serie 'Muérdete la lengua', que aparecieron por entregas en 'El Víbora', es un puntazo monumental. Además, el volumen aporta una historia inédita, 'Cynthia Pétalo'. ¡Ambrosía! Ojo a 'La puerta de la memoria', de Carla Berrocal, editado en papel en gran formato, aunque se puede descargar gratis en la web del Ministerio de Cultura. La autora de 'Tierra yerma' propone un paseo por la memoria de los Archivos Estatales, por nuestra historia, todo un descubrimiento.

Norma Editorial ya ha distribuido en tiendas el segundo tomazo integral de Lucky Luke y 'Spectregraph', otro guion del incansable James Tynion IV, aliado con Christian Ward en este cómic de horror existencial que expone fenómenos paranormales en la mansión de un ricachón fallecido. 'Juez Dredd: Un mundo mejor', disponible vía Dolmen, nos hace regresar a Mega-City Uno, donde los conflictos nunca acaban. Un lujo, por cierto, poder comprar 'Benito Boniato. La saga de los Boniato', el rescate de las historietas ochenteras del entrañable personaje cómico de los hermanos Fresno.

Repaso total

Como tenemos bastante tiempo libre por delante, o eso espero por el bien común, como cierre del boletín voy a recordar del tirón algunos títulos imprescindibles, ya citados con anterioridad, a los que añado más para el deleite de nuestros sentidos. Un listado que se limita a las novedades disponibles a lo largo del presente año, sin estar todos los que son: 'Absolute Wonder Woman', de Kelly Thompson (Panini), 'Contrapaso 2', de Teresa Valero (Norma), 'Encías quemadas', de Natalia Velarde (Penguin), 'Anzuelo', de Emma Ríos (Astiberri), 'La muerte de Irene Márquez' (Autsaider), 'Black Metal', de Magius (Autsaider), 'American Paranoia', de Lucas Varela (La Cúpula), 'El peso de los héroes', de David Sala, (Astiberri), 'Le llamábamos Bebeto', de Javi Rey (Norma), 'Las Casas de los Impíos', de Brubaker y Phillips (Norma), 'Zatanna Abajo la Sala', de Javier Rodríguez (Panini), 'Absolute Batman', de Scott Snyder, Nick Dragotta (Panini), 'El rey medusa', de Brecht Evens (Astiberri), 'Mal olor', de Nadia Hafid (Apa Apa), 'Las tres reinas', de Magali Le Huche (Garbuix Books), 'El libro endemoniado', de Fernado Llor y Alicia GM (Astronave), 'Días de Inmortalidad' (Drakul)...

¡Nos leemos con el traje de baño puesto! ¡SALUD Y VIÑETAS!

