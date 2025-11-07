Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rosalía, durante su actuación de este viernes al Roig Arena. LP

Rosalía eleva a los cielos el Roig Arena con 'Lux'

La artista interpreta en Valencia por primera vez en público 'Reliquia' y manda un mensaje de cariño a los afectados por la dana: «Seguimos con vosotros, tenéis todo nuestro amor»

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Decir que Rosalía la iba a petar en Valencia, que iba a elevar a los cielos el Roig Arena, que este viernes centraba todas las ... miradas del panorama musical nacional (y buena parte de internacional) era apostar a un valor seguro. Se sabía mucho antes de que la artista pisara la alfombra roja por la que accedió triunfante al recinto. Pero cualquier suposición, cualquier previsión, se ha quedado corta. Y mira que ya circula desde hace días el clip oficial de 'Reliquia', y que 'Lux' también está disponible. Da igual. La barcelonesa se supera en cada aparición.

