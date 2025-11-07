Rosalía eleva a los cielos el Roig Arena con 'Lux'

Decir que Rosalía la iba a petar en Valencia, que iba a elevar a los cielos el Roig Arena, que este viernes centraba todas las ... miradas del panorama musical nacional (y buena parte de internacional) era apostar a un valor seguro. Se sabía mucho antes de que la artista pisara la alfombra roja por la que accedió triunfante al recinto. Pero cualquier suposición, cualquier previsión, se ha quedado corta. Y mira que ya circula desde hace días el clip oficial de 'Reliquia', y que 'Lux' también está disponible. Da igual. La barcelonesa se supera en cada aparición.

El estreno de 'Lux' en directo en Valencia, en el Roig Arena, el mismo día que se estrenaba el disco, ha sido un hito. Rosalía no es sólo música. Es trasgresión, es una experiencia mística. Juega con todos los elementos audiovisuales y por eso no ha consentido que su primera interpretación en público de 'Reliquia' se haya quedado en una experiencia sonora. Ella tenía que sorprender y lo ha hecho. En pleno éxtasis, cuando el tema ya agonizaba, desde los cielos del Roig Arena han llovido partituras. Las notas rendidas a una intérprete que no sólo encarna, sino que con su último trabajo ha elelvado a los altares el concepto de ecléctica.

Durante unos minutos LOS40 Music Awards by Santander han sido lo de menos. La alfombra roja seguía en marcha pero ya daba igual quién pasara. Quien aún no mirara hacia la pista central del Roig Arena ha corrido con todas sus fuerzas por los pasillos del recinto. Quien ha parpadeado se lo ha perdido. En el evento que acoge a la flor y nata de la música española actual, una orquesta aguardaba desde hacía 20 minutos en el escenario. Cuenta atrás. 10, 9, 8, 7... lento. Unos instantes para coger las últimas bocanadas de aire. 5, 4, 3, 2... mucho más rápido, como los latidos de los miles de corazones de las personas que iban a asistir a un momento celestial.

Momento celestial

Expectación de Rosalía a su llegada, atendiendo a los medios de comunicación. Iván Arlandis

Un público entregado

Han resonado los primeros acordes y se han dibujado cruces. Icónicas de lo que propone Rosalía en su nuevo disco. En 'Lux', en su experiencia religiosa y mucho más. Dicen que este tema tiene sus recados a C. Tangana y a Rauw Alejandro. Para quien sea, en esas cruces se ha ido proyectando la letra de la segunda pieza que se dio a conocer de este nuevo trabajo de la artista catalana. 'Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté, seré tu reliquia' entona ella en el tema y se lo ha demostrado a Valencia y a todo su público a lo largo de la actuación en la que no ha escatimado en detalles.

Se han visto móviles, sí. Como es habitual en esta era de lo digital y de lo inmediato. Pero Rosalía no sólo un estilos, también esya trasversal en cuanto a los tiempos. Si ella ha sido capaz de sacarle jugo a la música clásica de hace varios siglos para hechizar durante tres minutos el mejor Arena del siglo XXI, muchos han optado por trasladarse a los años en los que la gente se dejaba el teléfono en casa. Y disfrutar de la explosión que ha generado la cantante. Ella sola, sobre el escenario, con la orquesta como mero acompañamiento de una voz privilegiada que se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera.

Hasta a homenajear a su Mediterráneo. Ese que aún llora por lla dana de ace un año. 'Somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo en un solo momento...'. Y en ese instante todo ha explotado. Rosalía ha dado los últimos pasos al frente, al borde del escenario y ha dado todo lo que le quedaba dentro: 'Mar eterno y bravo, la eterna canción'. Entonces ya llovía. Un aguacero. Pero esta vez no era agua lo que caía del cielo. Eran esas partituras de esa bendita música, de esa experiencia religiosa de una artista única que ha regresado después de de una reclusión de tres años para, como hace siempre, no dejar indifetente a nadie. «Santa Rosalía por regalarnos este momento», ha proclamado El Gallo. «Eres una diosa, te adoramos», ha reiterado la valenciana Cristina Boscà. Amén.

La organización le ha concedido el Global Icon, el máximo galardón en este evento. Y Rosalía ha aprovechado su breve discurso para mandar todo su cariño a la tierra donde ha estrenado 'Lux', a una tierra a la que hace un año no vino a lucirse sino a bajar al barro, a demostrar que una estrella rutilante de la música también puede derrochar solidaridad. «¡Qué honor! Gracias y gracias al público, que sin vosotros esto no sería posible. Quiero enviar todo mi apoyo a los afectados por la dana, que sepáis que no estáis solos, seguimos a vuestro lado. Todo mi amor para vosotros», ha afirmado la catalana.