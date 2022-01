'Usos Múltiples' plasma el giro en busca de nuevos aires musicales de Birkins

Por los Birkins también pasa el tiempo. Sus integrantes no solo no son inmunes a las influencias pasadas y contemporáneas que les rodean, sino que hasta la propia formación se ha transformado con la incorporación de Rafa Daza como bajista. Bajo ese prisma y con la idea marcada a fuego de explorar nuevos sonidos ha visto la luz hace unas semanas 'Usos Múltiples' (El genio equivocado), el sexto álbum de estudio de esta banda grancanaria.

«Tras nuestro quinto álbum, dedicado a Bowie, queríamos darle una vuelta a todo. La formación ya era distinta y teníamos ganas de cosas múltiples, de ahí lo del título de 'Usos Múltiples'», explica la cantante y compositora Cristina Santana, que forma parte de Birkins junto a Sergio Miró, Alby Ramírez y Rafa Daza.

«Desde el año pasado ya estábamos trabajando las letras y las melodías. Desde que empezó la pandemia ya teníamos muchas ideas y el aburrimiento pandémico nos ayudó a avanzar. Pero este año, sobre todo durante los tres primeros meses, nos pegamos el gran curro. Desde que ya no está Daniel Machín cambia el color de las canciones porque no está su voz», explica Santana, que ahora asume en solitario todo el apartado vocal del álbum.

«Creo que el resultado es un paso súper importante para la banda. Tras el parón de la pandemia volvemos con cambios importantes, quizás con un disco más pop, con Cristina como única vocalista y dejando atrás algunos sonidos e incorporando otros nuevos», apunta Sergio Miró.

Confiesa el batería que 'Usos Múltiples' refleja la «madurez» natural que genera el paso de los años. «Hemos aprendido muchas cosas por el camino y el reto ha sido volcarlas y que funcionaran. Creo que el disco muestra un diálogo con cosas que nos han influido desde hace mucho tiempo hasta una mirada desprejuiciada a lo que aportan los jóvenes que vienen pisando fuerte desde abajo», confiesa Miró sobre temas como 'Dies Irae', 'La primera canción de amor' , 'Ilusa' o 'Dos Minutos', el primer sencillo que hicieron público.

Cristina Santana reconoce que sintió «bastante miedo» en algunas fases del proceso de creación debido a los cambios y los retos asumidos, pero todo llegó a buen puerto porque «la inspiración acaba apareciendo trabajando».

Reconoce que en algunos temas es evidente la presencia de «más sintetizadores, de unas guitarras más tratadas», sin abandonar en todo momento el pop rock característico del grupo pero con más pinceladas «electrónicas».

Birkins plasma, dice Sergio Miró, «la consolidación del castellano» en sus letras, aunque en los temas 'Marlène', 'Café Noir' y 'L'ennui' mantienen el francés. «Al trabajar en nuestro propio idioma salimos más de los lugares comunes. No queremos renunciar al francés, porque a Cristina le sale de forma natural y es súper útil y siempre nos ha identificado. No todo tienen que ser influencias anglosajonas, que nos gustan pero no nos obsesionan», puntualiza.