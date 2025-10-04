«'Universo' es mi mayor reto: un viaje de superación, libertad creativa y reivindicación» El artista canario Manolo Music presenta su nuevo EP, un trabajo íntimo y ambicioso en el que combina influencias electrónicas, una estética andrógina y un fuerte compromiso con la visibilidad LGTBIQ+

Para Manolo Music, 'Universo' representa mucho más que un disco: es el proyecto que marca un antes y un después en su trayectoria. «Es mi primer gran proyecto, no solo por la inversión que ha supuesto, sino porque ha sido un viaje de autodescubrimiento artístico», confiesa. Tras años en los que sintió que no terminaba de identificarse con la imagen que proyectaba, este trabajo le ha permitido reconciliarse consigo mismo y con su público.

En 'Universo' ha querido transmitir lo que define como «una explosión de creatividad tanto visual como musical», con vestuarios renovados, una imagen más cuidada y canciones que nacen de lo más profundo de su experiencia personal. Entre ellas se encuentran dos versiones —'Dime', de Beth, y 'Yo por ti', de Camela— junto a composiciones propias cargadas de historias y emociones. «Cada tema tiene un motivo y un porqué, y estoy muy feliz con el resultado», afirma.

De todas, destaca 'Luna', el último single del EP, que considera su canción más íntima: «En mis proyectos anteriores solía componer sin basarme en experiencias personales, pero con Luna fue diferente. Nació de una vivencia muy mía, por eso es tan especial».

Ideas surgidas en los momentos más cotidianos

El proceso creativo arrancó con ideas surgidas en los momentos más cotidianos —«incluso caminando por la calle»— y culminó en el estudio junto al productor Vegax, con quien dio forma a cinco temas en los que se mezclan el techno, el pop, ritmos latinos y toques de synth pop. «Quería crear un sonido que conectara con el público joven y también con personas de todas las edades, algo que invitara a bailar o al menos a moverse».

La propuesta artística de Manolo Music no se limita a lo musical. Su estética andrógina, que describe como «una extensión de mí mismo», forma parte inseparable de su identidad y de su manera de estar en escena. «Desde pequeño me fascinaba maquillarme e imaginar vestuarios. Con el tiempo eso se convirtió en mi estética, con la que me siento cómodo y que me diferencia dentro de la escena musical canaria». Prepararse para subir al escenario se ha convertido en un ritual: «Maquillarme y vestirme me ayuda a dejar atrás la rutina y conectar únicamente con el arte. En ese momento solo estamos el arte y yo».

Esa autenticidad es también un acto de reivindicación. «El simple hecho de subirme al escenario con mi imagen ya es una forma de mostrar diversidad», asegura. Además, siempre que tiene la oportunidad de liderar un espectáculo procura dar visibilidad a otros artistas del colectivo LGTBIQ+, convencido de que «nuestro espacio debe representar la diversidad».

El apoyo del público ha sido fundamental en este camino. «La reacción está siendo increíble: he recibido muchísimo cariño y mensajes preciosos de personas que se sienten reflejadas en mis canciones. Claro que también hay comentarios negativos hacia mi imagen o mi música, pero la aceptación y el cariño pesan mucho más y terminan opacando todo lo demás».

Evolución frente al bullying

Su evolución ha sido evidente. Recuerda que en sus inicios apenas participaba en las decisiones creativas y eso hacía que los proyectos no reflejaran lo que quería transmitir. Además, temía mostrar su verdadera estética por el bullying sufrido en la infancia. «Hoy es todo lo contrario: participo en todas las etapas, diseño mis vestuarios, decido cómo quiero sonar y cómo quiero verme. Esa libertad creativa es la que marca la gran evolución de mi carrera hasta este EP».

El artista también ha dado el salto a plataformas nacionales con su participación en el 'Benidorm Fest'. Este año presentó junto a su productor Vegax y su compañero Raúl el tema 'Imán'. «Es un tema muy pegadizo, con un ritmo increíble. Estoy convencido de que, si la gente lo escucha, puede conectar muchísimo con él», sostiene.

Como artista independiente, reconoce que el mayor reto ha sido la autofinanciación del proyecto. «He tenido que costear todo: videoclips, canciones, diseñadores… sumado a una jornada laboral y mi vida personal. Ha sido caótico, pero lo volvería a hacer mil veces».

Gran Canaria ocupa un lugar central en su música y en su identidad. «Mi isla significa libertad, tolerancia, diversidad e inclusión. Aquí el colectivo LGTBIQ+ siempre tiene visibilidad, ya sea en la Gala Drag, en los Pride o en las fiestas de pueblo. Crecer en este entorno me ha hecho sentir seguro y acompañado».

Con 'Universo', siente que está cumpliendo un sueño y construyendo un futuro. «Siempre digo que quiero avanzar poco a poco, pero de forma segura. Todo lo que se hace con esfuerzo y humildad termina dando frutos».

De cara a los próximos meses, ya prepara conciertos en Gran Canaria y Tenerife, además de nuevas composiciones. Su mayor deseo es claro: «Quiero transmitir la ilusión con la que hago las cosas y que el público perciba lo feliz que me hace estar en el escenario. Si después de eso se llevan esa energía y esa vibra tan bonita que solo la música puede crear, entonces mi sueño ya está cumplido».

