El torrente musical y escénico no cesa en la Fundación Auditorio Teatro Lila Downs, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Vanesa Martín, Michel Camilo y Noa pasarán por el Pérez Galdós y el Alfredo Kraus hasta enero

La Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona el Alfredo Kraus y el Pérez Galdós, mantiene intacto el torrente musical y escénico que da sentido a una programación que oferta al año unos 300 espectáculos, lo que equivale a casi uno por día.

La celebración de los primeros 25 años de vida del Auditorio Alfredo Kraus acrecienta el caudal de una propuesta cultural que este viernes se dio a conocer en una presentación-desayuno desarrollada sobre el escenario del Teatro Pérez Galdós y que contó entre los asistentes con una importante representación de promotores, productores, artistas y gestores culturales.

Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio Teatro, junto con Augusto Hidalgo, alcalde de la capital grancanaria, y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria -llevan las riendas de las dos instituciones públicas que conforman el Patronato- dieron a conocer una programación repleta de fechas en la que conviven propuestas locales, nacionales e internacionales, con figuras tan populares como el pianista Michel Camilo, las cantantes Lila Downs, Julieta Venegas, Ainhoa Arteta, Noa, Víctor Manuel, Vanesa Martín y Jorge Drexler, junto con formaciones musicales como la Gran Canaria Big Band, Il Giardino Armonico, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y propuestas teatrales como 'Patriotas' o 'El peligro de las buenas compañías', entre otras.

Programa del aniversario

El aniversario del Auditorio se celebra estrenando una colaboración con el Festival de Música de Canarias, desveló Tilman Kuttenkeuler. Incluye los conciertos de: Frank Peter Zimmermann y Martin Helmchen, el 16 de septiembre, a las 20.00 horas; la Gran Canaria Big Band junto a artistas como Paquito D'Rivera, Santiago Auserón, Sole Giménez y Germán López, entre otros, el 1 de octubre, a las 20.00 horas; el organista Cameron Carpenter, el domingo, 9 de octubre, a las 19.00 horas; Matthias Goerne y Markus Hinterhäuser, interpretando el 'Winterreise' de Schubert, el 18 de octubre, a las 20.00 horas; 'Cantos isleños', a cargo de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, el 12 de noviembre, a las 20.00 horas; 'Lo mejor de Noa', el 19 de noviembre, a las 21.00 horas; 'Jazz Plus', a cargo de Tony Momrelle con la Perinké Big Band, el 26 de noviembre, a las 20.00 horas; la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por su titular Karel Mark Chichon, el 5 de diciembre, a las 20.00 horas; y las giras de Vanesa Martín, el 6 de diciembre, a las 20.30 horas, y la de 'Tinta y Tiempo', del cantautor uruguayo Jorge Drexler, el 7 de diciembre, a las 20.30 horas.

Oferta teatral

El teatro también figura en la programación, aunque en menor medida que en otros espacios de la ciudad, como el Cuyás y el Guiniguada. Sin ir más lejos, el Pérez Galdós abre la temporada, entre el 15 y el 17 de septiembre, siempre a las 20.00 horas, con el estreno de la nueva propuesta del proyecto 'Laboratorio Galdós Internacional', titulado 'Patriotas', montaje protagonizado por las actrices canarias Marta Viera y Saray Castro, que dirige Mario Vega y cuyo texto ha escrito Julio Salvatierra.

El recinto de la desembocadura del Guiniguada también acogerá la función de la comedia 'El peligro de las buenas compañías', que dirige Juan Carlos Rubio y protagonizan el 23 de octubre los intérpretes: Fernando Cayo, Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam Montilla, así como el regreso de 'Ana también a nosotros nos llevará el olvido', los días 3 y 4, como punto y final de la gira internacional de este primer montaje del 'Laboratorio Galdós'. Dentro del ciclo 'Música y Literatura' se podrá ver el estreno, el 2 de diciembre, a las 20.00 horas, de 'Hablemos de Fausto. Las ansias del ego moderno', de Noemí Pérez.

Por su parte, la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus programa los montajes teatrales ' Amar', protagonizado por Alberto San Juan y Fernando Egozcue, el 25 de noviembre, a las 20.00 horas; y 'Yo voy soñando caminos', con la actriz María Galiana junto al pianista José María Berdejo y el barítono Luis Santana, el 26 de noviembre, a las 20.00 horas.

Ciclos y festivales

El Alfredo Kraus mantiene los ciclo El Rincón del Jazz -con las actuaciones de Caramelo . Sunna Gunnlaugs Trío, David Quevedo y su 'Trío Salvaje'-, Eat To The Beat -con Wasabi Cru y The Hooten Hallers-, junto con los festivales Clásicos en Colores, Mar Abierto -el recital de Ainhoa Arteta, el 2 de octubre, y el de Víctor Manuel, el 30 de octubre-, y el 4º Festival Internacional de Piano -con conciertos de Natalia Falcón Bonilla y Marta Sánchez, María Dolores Gaitán y Elisabet Raspal Trío, y Dena de Rose con su Trío y en solitario-.

Humoristas

Humoristas como Aarón Gómez, Abubukaka, Dani Martínez, José Mota, Santiago Segura y Jorge Flo -con 'Dos tontos y yo'-, Jabicombé y Kike Pérez también comparten espacio con conciertos especiales como la presentación del nuevo disco de Los Gofiones, Fito y Fitipaldis, un concierto del Gospel Canarias Fest y otro de Maestros en Guitarra.