'En torno a Carmen' abrió la temporada Este viernes se inauguró en el Auditorio Alfredo Kraus la nueva propuesta de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el 150º aniversario del estreno de la mítica ópera de Georges Bizet

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:44 | Actualizado 21:57h.

Karel Mark Chichon inauguró este viernes la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus con un programa titulado 'En torno a Carmen' en el 150º aniversario del estreno de la mítica ópera de Georges Bizet. El maestro Chichon confeccionó un programa muy diverso, que incluye también piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Álvarez, Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro, ofrecieno así una amplia perspectiva en torno a las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana.

La propuesta fusionó las músicas de España con la fuerza del flamenco, con la presencia estelar del cantaor de referencia de nuestro tiempo, Paco Candela, en su primera actuación con una orquesta sinfónica. Completan el elenco dos solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez y el guitarrista Luis Alejandro García, y el Coro Infantil de la OFGC que dirige Marcela Garrón. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria actuará este sábado en el recinto potuario de la capital dentro del programa del festival Temudas.