'Weiss & Morales': ni química ni física

Desde el momento en que Televisión Española anunció que colocaba el estreno de 'Weiss & Morales' en la noche de los viernes, para competir con ese monstruo de las audiencias que es 'Tu cara me suena' (Antena 3), saltaron las alarmas. Porque parecía que de antemano la tele pública tiraba la toalla y admitía que la producción que tanto había promocionado en estos meses estaba por debajo de las expectativas creadas.

Visto el primer episodio, parece que es así. Quedan por delante tres y habrá que dar una segunda oportunidad, pero lo cierto es que 'Weiss & Morales' no acaba de arrancar.

Se supone que es una serie policiaca cuyo gancho es la complicidad entre un agente de la Guardia Civil y una policía alemana que está de vacaciones en Gran Canaria visitando a su madre y que eso es la excusa perfecta para mostrar lo bonita que es la isla. Si el objetivo era esto último, ahí va el aplauso. Al menos en la primera entrega hay variedad de paisajes, desde el ámbito portuario a lo más rural, pero con eso basta.

La serie es -en teoría- un 'thriller' pero está a años luz de un 'noir' europeo; digamos que no llega ni a gris. Si se esperaba una película de colegas, todavía no sabemos si Weiss y Morales se llevan bien, mal o regular, porque la química entre ambos es casi nula. Y si no hay química, tampoco física, salvo que el guion acaba dando giros.

Quizás el origen de los males esté en el hecho de ser una coproducción con una cadena alemana. Porque de hecho el primer episodio tiene algunos tramos en que parece esos telefilmes alemanes tan del gusto de las cadenas en sus horas de sobremesa, que lo mismo valen para echar un rato y olvidar sobre la marcha de qué iban que para caer en los brazos de Morfeo y una siesta reparadora.

Entre lo salvable, la presencia de actores canarios, pues se agradece que se confíe en su talento. Por eso mismo chirría ver a Juanjo Puigcorbé en un papel -al menos hasta ahora- prescindible.

Entre lo insalvable, el abuso del dron. Desde la película 'La isla mínima', a los realizadores españoles les ha dado por presumir de los planos cenitales, incluso estratosféricos, pero con eso no se salva el conjunto.