Vivir con fantasmas, una mente maravillosa y espías durante la Guerra Fría

Dos extraordinarias cintas se asoman a la parrilla de este día. Por un lado, Russell Crowe les invita a comprobar hasta dónde puede llegar una mente maravillosa y las consecuencias de ser un prodigio. Por su parte, Richard Burton se mete en la piel de 'El espía que surgió del frío', una película de espionaje.

Si lo suyo son los fantasmas, no puede perderse 'Next Exit', estreno de esta noche en Movistar+, mientras que su prefiere los grandes robos, Filmin le invita a ver la segunda temporada de 'The Curse'.

1 15.30 horas. Serie La 1 La promesa

La marquesa y Lorenzo creen encontrar la manera de abordar a Beatriz Oltra. La necesitan como aliada para terminar de una vez por todas con la boda de Martina. Lo que ellos desconocen es que Martina tiene otros planes: sigue adelante con su fuga con Curro para casarse a escondidas de todos.

Por fin, los cuidados de Abel y Jana van dando sus frutos y Ramona comienza a mejorar su salud. Aunque esos cuidados tienen otro fruto más: el médico y la doncella cada vez están más cercanos.

2 16.15 horas. Película Canal Hollywod Una mente maravillosa

Recreación de la vida del genio matemático John Forbes Nash Jr. que, en el año1950, estableció algunas de las principales reglas matemáticas económicas, y cuya intensa carrera fue recompensada con el Premio Nobel cuarenta años después, tras una vida marcada por la esquizofrenia diagnosticada cuando tenía treinta años.

Una enfermedad que marcó y enturbió la relación con su esposa Alicia, a la que conoció en su etapa de universitario, y con la que tuvo un hijo.

3 Estreno. Serie Filmin The Curse. T2

La nueva temporada consta de un total de seis capítulos. Esta producción de enredo transcurre en el Londres de principios de los años 80 del pasado siglo, en plena era de Margareth Tatcher.

Esta comedia sigue los pasos de un grupo de ladrones de poca monta que, por su propia estupidez y falta de juicio, se ven envueltos en uno de los mayores robos de oro de la historia. Esto acarrea que sean perseguidos tanto por la policía como por la mafia.

La serie es una historia de ficción inspirada en un infame robo de principios de los años 80, en el que seis hombres asaltaron un almacén cerca de uno de los aeropuertos de Londres pensando que se llevarían 50.000 libras en efectivo, pero se encontraron con siete mil lingotes de oro, con un valor de decenas de millones.

4 21.56 horas. Película Cine por Movistar+ Next Exit

¿Hay vida después de la muerte? En 'Next Exit' esta pregunta se resuelven con un sí. La película es una tragicomedia en forma de road movie sobrenatural en la que se presenta una sociedad que acepta la presencia de fantasmas: sobre todo, los de aquellos a quienes se ha querido.

La ópera prima de Mali Elfman sitúa a dos extraños que ocultan oscuros secretos dentro de un mismo coche. Ambos se dirigen a la consulta de la doctora Stevenson -interpretada por Karen Gillan-, quien ayuda a suicidarse a gente cansada de vivir para poder interactuar con el más allá. En esta ocasión, el concepto de «la vida después de la muerte» sirve para reflexionar sobre el sentido de vivir.

5 14.25 horas. Película AMC El espía que surgió del frío

Dirigida por Martin Ritt, la película está basada en la novela de John Le Carré y Richard Burton interpreta a un agente secreto británico. Alec Leamas viene del frío, es decir, ha sido retirado de las operaciones de campo para trabajar como agente encubierto tras el Telón de Acero.

Para hacer más creíble su pretendida deserción, un Alec borracho causa un altercado y es encarcelado y humillado públicamente. Una vez que es aceptado en los círculos de espionaje de la Alemania del Este, Alec descubre que su supuesta misión no ha sido más que un mero subterfugio y que ha sido utilizado como un títere para una operación completamente diferente.

La película refleja el mundo real de los espías y el contraespionaje, no el de James Bond, y muestra una de las mejores interpretaciones de Richard Burton, que le valió su cuarta candidatura al Oscar.

6 Estreno a las 8.00 horas. Documental; deportes Netflix Secretos del deporte: Los reyes del pantano

La vida en Florida gira en torno al fútbol americano universitario, y nada lo demuestra mejor que la extraordinaria historia de los Florida Gators entre 2005 y 2010. Tras su fulgurante carrera en los noventa con el entrenador Steve Spurrier, en 2005 la Universidad de Florida dejó de estar en racha.

Entonces llegó Urban Meyer, su nuevo y exigente entrenador, cuyo estilo implacable brindó a los Gators varias victorias legendarias, pero también generó dramas más allá de los vestuarios. A través de extensas entrevistas combinadas con metraje de archivo, Meyer y los titanes a los que entrenó ofrecen una visión panorámica de cómo catapultaron a los Florida Gators desde su condición de perdedores a los vencedores de dos campeonatos nacionales.

Esta docuserie de cuatro episodios profundiza en los turbulentos años del reinado de Meyer y brinda un análisis fascinante y detallado de algunas de las victorias y derrotas más sonadas de los Gators, sin miedo a abordar los escollos de su liderazgo y el peligro de que sus jugadores se convirtieran en grandes estrellas del deporte a una edad tan temprana.

7 14.45 horas. Serie Amar es para siempre

Lola lleva a Malena de vuelta a casa y reciben la noticia del infarto de Federico. El plan de Marcelino para animar a su padre parece abocado al fracaso. Sebas apadrina a Carlos y mete la pata delante de Gala.

Malena confiesa el robo del collar y Victoria se ve obligada a disculparse con Claudia y Lola. Un antiguo cliente de Quintero pone al abogado en un compromiso, mientras que Benigna sigue obsesionada con su cruzada personal contra Peñalara.