Videoreport Canarias estrena el documental 'El país más feliz' en Movistar+ Esta producción indaga en las razones que llevan a Finlandia a ser la nación con mayor grado de felicidad del mundo por octavo año consecutivo

'Finlandia, el país más feliz', se estrena este domingo 5 de octubre en Movistar +. El documental de Videoreport Canarias viaja al país nórdico para dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cómo uno de los países más gélidos, alejados y vecino de uno de los países más peligrosos del planeta; puede ser el país más feliz del mundo?

Para dar con las claves el documental se adentra en el universo familiar, social y profesional de los finlandeses con el objetivo de conocer sus valores, su estilo de vida y otros elementos que construyen un estado de felicidad contínua.

Cada 20 de marzo la ONU publica un informe que mide la felicidad de 157 países en función de varios factores: PIB per cápita,calidad del sistema estatal, apoyo social, esperanza de vida… en los que Finlandia se ha colocado a la cabeza durante ocho años consecutivos.

El proyecto repasa la importancia de piezas fundamentales como la familia, la naturaleza, la seguridad o la confianza y protección que les otorga el sistema público. También se cuestiona la viabilidad del sistema o la evolución del mismo en el futuro.

Este viaje refleja la idiosincrasia de unos habitantes que presumen de vivir en uno de los mejores países para tener hijos, donde hay altos salarios y una baja tasa de desempleo, la delincuencia roza los mínimos y donde gozan de un sólido sistema sanitario, educativo y democrático. Una propuesta audiovisual que se apoya en el uso de la realidad virtual para ahondar en profundidad en el mantra del relato. De este modo, Videoreport Canarias mantiene su sello de identidad ya que desde hace años ha sido un referente nacional en el empleo de esta innovadora tecnología para desarrollar narrativas visuales de carácter didáctico.

La pieza, producida por Anuska Simón, ha sido dirigida por Cesar Armas, con guion de Víctor Brito, fotografía de Néstor Falero y espacios virtuales que invitan a recorrer muchos rincones del mundo diseñados por Carlos Senn.

De este modo, la productora canaria mantiene un fuerte vínculo comercial con la prestigiosa plataforma, al ser este el tercer documental que la compañía exhibe en Movistar +, después de otros como 'Islandia, el poder de la Tierra' y 'La Palma, último volcán', ambos con amplio seguimiento y aplaudidos por la crítica. Dos proyectos que suman varios meses entre las propuestas más vistas del top 10 del importante canal de 'streaming' en España.

