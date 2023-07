Viajeros por Canarias, una antología africana y el adiós a 'La Resistencia'

El espacio 'Viajeros Cuatro' estrena su sexta temporada desplazándose hasta Fuerteventura y La Gomera, para mostrar los encantos de estas dos islas. Disney+ ofrece en exclusiva a sus abonados la serie 'Kizazi Moto: Generación fuego'.

Por otro lado, Netflix les invita a conocer la historia del dúo musical WHAM! y en Movistar+, David Broncano y su equipo hacen dos programas especiales para despedirse hasta el otoño.

1 21.00 horas. Película Movistar Estrenos 2 Todos los hombres del rey

En los años 30, Willie Stark es un inspector de finanzas sureño que, con el propósito de defender los derechos de su clase social, recorre el estado de Louisiana difundiendo su mensaje y buenas intenciones. Su gancho con la ciudadanía y su perseverancia hacen que pronto conecte con el sentir general y se convierta en gobernador demócrata del estado de Louisiana.

Sin embargo, sus buenos propósitos sólo se quedan en eso. Pronto se transforma en un famoso y polémico personaje con grandes capacidades como orador que se mantiene en el poder gracias a sus abusos y chantajes, cercanos a la dictadura.

Movistar+

El aumento de poder lo conduce a engañar a los descendientes de las familias más poderosas e influyentes del Estado alcanzando un alto grado de corrupción que lo llevará hasta la perdición. Jack Burden, un periodista desprovisto de armas morales, pasa a convertirse en el hombre que hace gran parte de su trabajo sucio.

2 Estreno. Película Netflix WHAM!

En 1982, los jovencísimos y grandes amigos George Michael y Andrew Ridgeley formaron WHAM! para comerse el mundo. En junio de 1986, tras haberlo logrado con creces, dieron su último concierto en el Wembley Stadium.

Ampliar Netflix

Ahora, por primera vez —y narrada por ellos mismos—, llega la increíble historia de cómo consiguieron, en tan solo cuatro años, copar las listas de éxitos de todo el mundo con temas tan legendarios como Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I'm Your Man y la mítica Last Christmas.

Su tiempo en el candelero fue muy intenso y fue el primer grupo pop occidental que actuó en China. Aquella época condensó y representó no solo su juventud, sino la de los millones de fans que los idolatraban.

3 21.50 horas. Programa de viajes Cuatro Viajeros Cuatro

Espectaculares playas de aguas cristalinas o rodeadas de gigantescas dunas; bosques mágicos de laurisilva y lugares propicios para la desconexión y el descanso; rutas por parajes de ensueño y de película; pueblos medievales y bulliciosas ciudades; y puntos clave de la gastronomía nacional e internacional. 'Viajeros Cuatro' regresa de la mano de su equipo de reportero.

La primera cita llevará a Marina Romero hasta dos de las islas del archipiélago canario, Fuerteventura y La Gomera. El recorrido arranca en Fuerteventura de la mano de Amor Romeira, que acompaña al equipo en su ciudad natal, Puerto del Rosario, lugar en el que también pasó su exilio el escritor Miguel de Unamuno, desterrado durante el régimen de Primo de Rivera. Además, también visitan el Molino de Tefía, caracterizado por tener seis aspas en lugar de las cuatro habituales.También se acercan hasta el pueblo pesquero de Puertito de los Molinos

Ampliar Mediaset España

En La Gomera, isla caracterizada por sus barrancos y valles, el equipo se adentra en el Parque Natural de Garajonay para descubrir sus espectaculares bosques de laurisilva. En San Sebastián de La Gomera, su capital, 'Viajeros Cuatro' sigue los pasos de Cristóbal Colón con Cristofer Clemente, subcampeón del mundo de trail. Allí, recorren el casco antiguo y el pozo de la Aguada, donde se levanta un busto sin rostro del conquistador.

4 Estreno. Serie Disney+ Kizazi Moto: Generación fuego

Con historias de creadores procedentes de Egipto, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue, 'Kizazi Moto: Generación Fuego' invita a los espectadores a emprender un viaje inolvidable hacia el futuro de África, en el que disfrutarán de visiones del continente nunca antes vistas.

Disney+

Esta antología animada repleta de acción se nutre de las ricas y diversas historias y culturas del continente para presentar 10 historias de ciencia ficción y fantasía que abren los ojos de los espectadores a nuevos mundos audaces y valientes con tecnología avanzada, extraterrestres, espíritus y monstruos.

5 21.00 horas. Película COSMO Y muere porque te toca

Comedia detectivesca llena de acertijos; colorista, retro y anacrónica en su puesta en escena que recuerda al cine de Wes Anderson y pone en el centro de la trama a Jeanne, una brillante arquitecta que se encarga de la renovación de una magnífica mansión. Cuando César, el patriarca, es asesinado, Jeanne comienza un juego a tamaño natural dentro de la mansión para desenmascarar al asesino.

Ampliar COSMO

Como si del Cluedo se tratase sus protagonistas son jugadores, víctimas y verdugos, son todos culpables o solo lo es uno de ellos. «Y muere porque te toca» contiene numerosas referencias a los juegos de escape o al Trivial.

6 22.30 horas. Programa #0 de Movistar La Resistencia

Tras diez meses de programa diario, David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce y todo el equipo de 'La Resistencia' se han calzado las botas de montaña y han tomado rumbo a Huesca para terminar la sexta temporada por todo lo alto, literalmente.

El embalse de Lanuza, con la Peña Foratata al fondo, ha sido un escenario idílico para despedir esta sexta temporada llena de sorpresas, actuaciones musicales e invitados de lujo. Una despedida, hasta septiembre, que se podrá ver los días 5 y 6 de julio en MovistarPlus+.

Movistar+

Dos programas donde, junto al equipo titular de 'La Resistencia', han viajado Charlie Pee, Inés Hernand, Pablo Ibarburu y Sergio Bezos. En estos dos especiales se han reunido 1.000 personas en este idílico y remoto lugar de los Pirineos para vivir el programa en directo.

7 Estreno. Serie Disney+ Te estoy vigilando

Elena Santos, una mujer joven con un pasado complicado, se abre camino para trabajar como niñera interna para una familia acomodada en Manhattan.

Ampliar Disney+

Rápidamente se entera de que todos en el misterioso edificio tienen secretos mortales y motivos ocultos. Sin embargo, lo que no saben es que Elena tiene sus propios secretos impactantes.

8 Dsiponible. Serie Prime Video Días mejores

Un nuevo golpe hace que la relación de Sara (Marta Hazas) con su hijo esté peor que nunca y parece que la terapia no es suficiente. Puede que todo pase por arreglar las cosas con su hermana Emi (Marta Aledo), a quien no ve desde hace años.

Pardo (Erik Elías) se plantea iniciar una nueva relación, pero no sabe si es con la persona adecuada ni si eso puede complicar las cosas con sus hijos. Graci (Alba Planas) sobrepasada por la responsabilidad de ser madre soltera, tendrá que lidiar con su suegra Maite (Sonia Almarcha), quien le traerá recuerdos de un pasado que creía superado.

Prime Video

Luis (Francesc Orella) intenta pasar más tiempo con su familia, pero su mundo da un vuelco cuando recibe una inesperada noticia. La doctora Laforet (Blanca Portillo) parece que ha superado la muerte de su hijo y vive un buen momento en su matrimonio, pero un nuevo paciente trastoca la paz de su casa y le hará cuestionarse dónde están los límites de la relación terapeuta paciente.