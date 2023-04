Tres mujeres valientes, un canal de superagentes y una prueba de amor

Movistar+ ha decidido ir calentando motores para el estreno de 'La unidad Kabul' y desde hoy pone a disposición de sus abonados un nuevo canal temático 'Superagentes por Movistar+' que está diponible en el dial 13. La misma plataforma ofrece la película '1945: Tres mujeres'.

Por su parte, Disney+ ya tiene disponibles los tres primeros capítulo de 'Restauraciones con Jeremy Renner', el actor conocido por su papel de ojo de Halcón en la saga de ' Los Vengadores '. Y COSMO emite un nuevo capítulo de Sanditon.

1 Disponible desde la 8.00 horas Documental La tercera cita más larga

Ampliar Netflix

Matt y Khani se conocen a través de la app de citas Hinge. Congenian tan bien que, en un arrebato de espontaneidad, deciden viajar a Costa Rica para su tercera cita... y acaban atrapados allí cuando el confinamiento paraliza el mundo en marzo de 2020. Su larga estancia en el paraíso será la prueba de compatibilidad definitiva.

2 21.00 horas. Película Movistar Estrenos 1945: Tres mujeres

Tres mujeres, totalmente opuestas entre sí, encuentran una vía para el entendimiento en un mundo destruido por hombres en este apasionante drama ambientado durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Ampliar Movistar+

Inspirado en hechos reales, la cinta cuenta la increíble historia de una joven alemana, una valiente judía holandesa y una francotiradora rusa que unen sus fuerzas para sobrevivir cuando un tren que transporta a cientos de prisioneros judíos queda varado cerca de un pequeño pueblo alemán. Desde ese momento, su destino queda en última instancia en manos de las tropas rusas que avanzan.

Entre la desconfianza, la desesperación y los deseos de venganza nace la sororidad entre Winnie, Simone y Vera quienes, a pesar de los traumas de la guerra, deberán ayudarse mutuamente.

3 Disponible. Programa Disney+ Restauraciones con Jeremy Renner

Ampliar Disney+

El actor Jeremy Renner y su equipo de reconstructores especializados utilizan sus habilidades para restaurar y recuperar vehículos fuera de servicio y convertirlos en medios de transporte modernos e increíbles, que ponen al servicio de comunidades benéficas de todo el mundo.

Cada reconstrucción tiene un propósito concreto. Los tres primeros episodios ya están disponibles en exclusiva en Disney+.

4 Disponible desde hoy. Canal temático Dial 13 de Movistar+ Superagentes

Un nuevo canal que estará disponible entre el 18 de abril y el 28 de mayo en el dial 13. Los contenidos estarán disponibles también bajo demanda. Ofrecerá una selección de títulos escogidos de cine, series y documentales sobre unidades especiales, espías, infiltrados, cuerpos policiales de élite y reporteros de guerra.

Ampliar María Heras/ Movistar+

El canal 'Superagentes por M+' emitirá la serie 'La Unidad Kabul' y las dos temporadas previas de 'La Unidad', que siguen al equipo de la policía que lucha contra el terrorismo yihadista, formarán parte de la programación.

En su programación de cine destacan los títulos 'The Equalizer. El protector', 'Espías desde el cielo', 'Syriana', 'El mediador' y 'El sastre de Panamá'.También podrán verse, entre otras, la serie original Movistar Plus+ dirigida por Rodrigo Sorogoyen 'Antidisturbios', 'The Blacklist' T8, 'Vigil: conspiración nuclear', 'Trigger Point: fuera de control' y 'Alex Rider' T1.

5 21.00 horas. Serie COSMO Sanditon

Ante el esperado recital de ópera de Arthur y la prevista visita del rey, Sanditon bulle de expectación. Colbourne, conmocionado con las noticias de Charlotte, consigue la ayuda de su hermano Samuel para llevar el caso de Georgiana, que se enfrenta a un complicado juicio y su correspondiente humillación pública.

Ampliar COSMO

A su vez, Tom consigue la ayuda de Rowleigh para construir su hotel, aunque siendo consciente de que puede tener consecuencias negativas en el pueblo. Durante el recital, Charlotte y Colbourne mantienen la distancia, pero se ven obligados a sentarse juntos; Georgiana se presenta con valentía pese a ser consciente de que todo el mundo la criticará.

Arthur se ve entre la espada y la pared tras una preocupante noticia para el espectáculo y Lord Montrose aprovechará la oportunidad para acercarse a él.

6 2155 horas. Programa Canal de Historia Asesinatos en la Antiguedad

El capítulo cuarto lleva por título 'Un asesinato en Escocia'. El policía de homicidios Rod Demery y la científica forense Turi King estudian parte de un esqueleto de 800 años de antigüedad encontrado en Berwick, Escocia.

Rod explora una ruta cercana de peregrinación donde pudo producirse un robo fallido, mientras que el análisis de Turi revela la existencia de una lesión en el hombro, lo que podría indicar que la víctima manejaba el arco. Con indicios de que tuvo lugar una reyerta, ¿serán capaces de identificar al asesino?