'Los Thunderbolts', los nuevos Vengadores llegan a Disney+

La factoría Marvel ha aplicado a la perfección el dicho popular de 'A rey muerto, rey puesto', pero lo ha adaptado a su universo y de ahí ha salido 'A Vengadores muertos, Thunderbolts puestos'. Y así nació la película que se estrenó en cines en abril y que llega a Disney+ el próximo 27 de agosto.

Sin embargo, hay notables diferencias entre este nuevo grupo y el que formaban Tony Stark y sus acólitos. Para empezar, el equipo de los Thunderbolts está formado principalmente por supervillanos reformados. Son personajes con superpoderes que no siempre se han dedicado a hacer el bien... más bien todo lo contrario. Además, son groseros, sin modales y antisociales.

Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisora y John Walker son la nueva esperanza para los humanos, un equipo de marginados formado por agentes caídos en desgracia que juntan sus poderes y se unen contra todo pronóstico. La cinta es una aventura llena de acción, humor y adrenalina.

Antihéroes

En honor a la verdad, los Thunderbolts son unos antihéroes a los que nunca se les hubiera ocurrido quedar ni para tomar una hamburguesa, pero las circunstancias les unen y les convierte en justo todo lo contrario.

Los seis componentes del equipo, Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisora y John Walker se ven atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine.

Sin otra salida posible, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. La cuestión es, este grupo disfuncional, ¿se romperá en pedazos o encontrará la redención y se unirá para formar algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?

La película cuenta con un reparto coral integrado por Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Olga Kurylenko, Geraldine Viswanathan y Julia Louis-Dreyfus.

