Tamito Fernández: «Ser el primer canario en 'Make Up Stars' es una experiencia inolvidable»

Aythami Santana Fernández, conocido como Tamito, es un maquillador profesional de 31 años que ha conseguido ser finalista en 'Make Up Star', un concurso de RTVE presentado por Pilar Rubio para descubrir a nuevos talentos de la industria. El joven procedente de Gran Canaria es capaz de realizar «cualquier estilo de maquillaje», aunque está especializado en los ámbitos de belleza y moda. Actualmente trabaja para Televisión Española y ha maquillado a celebridades como el presentador Roberto Herrera y las cantantes Nia o Melody.

A Fernández le viene la pasión por el mundo del maquillaje a raíz de los espectáculos. «Con 17 años trabajaba en la noche para poder pagarme mis estudios de peluquería y al tener que maquillarme fui ampliando mis conocimientos y me fue interesando este mundo», relata.

El maquillaje significa «absolutamente todo» para este profesional. Trabajó como encargado en un salón de peluquería y fue animador turístico en una naviera, pero lo dejó todo para dedicarse de lleno al 'make-up'.

La industria del maquillaje en Canarias

Para el maquillador no todo fue un camino de rosas: «Desgraciadamente en Canarias tuve dificultades para encontrar trabajo, aquí me salía alguno que otro, pero como no estaba titulado no me abrieron muchas puertas». En el 2015, el canario alzó sus alas hasta Ibiza donde le dieron la oportunidad de trabajar en los mejores 'beach clubs' de la isla y se enfrentó al reto de maquillar y peinar al DJ David Guetta. «Fue bastante interesante, yo me pensaba que al ser un hombre pues le pones un poquito de base y lo peinas, pero él es un amor y está muy guay trabajar con personajes internacionales», admite. A raíz de trabajar con el famoso DJ, el maquillador regresó a su tierra Gran Canaria donde pudo crecer profesionalmente. «Creo que nadie es profeta en su tierra, pero yo llegué en 2015 de Ibiza y a mí me abrieron las puertas aquí, en mi isla, donde estoy bastante contento y agradecido», confiesa.

Aunque a Fernández le costó hacerse su camino en este mundo, el maquillador reconoce que en Gran Canaria estamos muy bien posicionados respecto al maquillaje. «Hace años atrás es verdad que costaba mucho sobrevivir a un trimestral como autónomo y estábamos acostumbrados al tema de las colaboraciones: a mí me los haces gratis y te llevas las fotos, y desgraciadamente sigue pasando».

Imagen de Tamito Fernández. C7

Su paso por 'Make Up Stars'

Tamito Fernández, uno de los ocho seleccionados a nivel nacional para el programa 'Make Up Stars', confiesa que «ser el primer canario en el primer programa de 'Make Up Stars' es una experiencia inolvidable y fue un gran paso para mi profesión».

Para el artista, este 'talent' supuso un escaparate para mostrar al mundo su arte: «El programa no se emite solamente en España, sino que en Rakuten TV lo emite en 46 países. Me están llegando mensajes de Colombia, México, felicitándome por mi trabajo».

Fernández define su experiencia en 'Make Up stars' como un momento que no olvidará, aunque también admite que su paso por el concurso fue «agridulce porque no me lo pusieron nada fácil. Desde el programa número dos, que es el drag, hasta el programa número cinco, que es el Body Painting, me fueron poniendo como una zancadilla. En el drag me dieron la peor peluca, en una en las caracterizaciones me dieron la peor prótesis, me dieron un ayudante y fue el concursante que menos experiencia tenía». Sin embargo, esto no le supuso un problema para llegar a la final y agredece que el concurso le ha llevado al límite.

Canarias como inspiración

El profesional ha llevado a Canarias como inspiración durante su participación por el programa. «Quise representar el carnaval y la libertad que tenemos en el archipiélago, a pesar de ser una isla chiquitita, lo abierto que somos mentalmente».

Finalista de la primera edición del concurso, queda claro que Fernández es un maquillador profesional excelente, pero él tiene algo más: su sello de identidad. «Maquilladores buenos hay muchísimos, pero creo que falta mucha personalidad. Si por algo me caracterizo es porque cada vez que ven un trabajo mío dicen: este maquillaje lo hizo Tamito», aclara.

Futuros proyectos

Con una clara visión de futuro, Tamito Fernández tiene grandes proyectos en mente. «Me gustaría montar mi propia escuela, tener mi propio equipo y poder dirigirlo», revela.

Además, el joven volverá a subirse a los escenarios en la gala drag del carnaval 2024. «Ahora mismo estoy muy involucrado con el tema del carnaval, vuelvo a la gala drag después de que me presenté por última vez en 2017», reconoce.

Para este año, el canario se presenta con una propuesta a la que ha definido como «terrorífica» con la que quiere lanzar un mensaje al público. «Creo que al final cada persona que se suba a un escenario es inspiración para muchas otras y con mi espectáculo de la gala drag le hago un guiño a la violencia de género. Cuento la historia de dos personajes públicos y uno de ellos fue víctima de violencia de género», concluye.