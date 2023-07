25 series para un verano

Espías, traiciones, sociedades distópicas, brujos, guerreros orientales, un viaje a la Viena de 1908, mujeres en conflicto consigo mismas, extraterrestres, intriga, tráfico de diamantes, sectas....

Ni son todas las que están, ni están todas las que son, pero les ofrecemos una selección de algunas series con las que poder divertirse, sufrir, descargar adrenalina y viajar a lugares extraños durante este tiempo estival. Y cuando más apriete el calor, siempre pueden volver a ver (o descubrirla, si es que aún no lo ha hecho) 'Juego de tronos' y consolarse con aquello de «Winter is coming».

Bienvenidos a un verano llenos de oportunidades.

1 Tres temporadas Movistar+ La unidad: Kabul

Una de las mejores series españolas de los últimos años culmina con esta tercera temporada, donde agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. En mitad del caos, el equipo sufre un ataque. Mientras algunos deben buscarse la vida huyendo, otros son apresados y torturados.

Movistar+

En Madrid, conscientes de que el equipo está en mitad de los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y el ISIS K, Carla decide ir a Afganistán y buscar a los suyos. Sin duda, un final memorable para un equipo inolvidable que nos ha mostrado algunos de los entresijos del espionaje español.

2 Dos temporadas Apple TV Slow Horses

Esta serie dramática de espionaje con toques de humor negro narra la historia de un equipo de agentes del servicio de inteligencia británico que, por cometer errores que acabaron con sus carreras, terminan trabajando en una sede abandonada del MI5. Son loa agentes que nadie quiere, los 'Caballos lentos' (Slow Horses) por los que nadie en su sano juicio apostaría un euro.

Apple TV

Bajo el mando del infame Jackson Lamb (Gary Oldman bordando un papel tan memorable como insalubre), un líder tan genial como irascible, este dispar grupo se adentra en los artificios del mundo del espionaje para defender a Inglaterra de fuerzas siniestras. Pero ese grupo de incompetentes va a demostrar que son capaces de desmontar las más peligrosas conspiraciones contra su país.

3 Dos temporadas COSMO I am

Una serie antológica británica que en cada uno de sus episodios narra la extraordinaria historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida.

COSMO

Es una producción hecha por mujeres, pero destinada a todos. los conflictos a los que se enfrentan son tan reales como habituales, lo que es uno de sus mayores aciertos.

Las dos primeras temporadas ya están disponibles en COSMO ON y la tercera, protagonizada por Kate Winslet se estrenará en breve.

4 Una temporada HBO Max Spy/Master

Bienvenido a la Rumanía comunista de finales de los años 70 del siglo pasado. Un lugar donde una élite privilegiada vivía con todos los lujos mientras que al resto del país se le aplicaba la doctrina comunista más pura.

En plena Guerra Fría, Víctor Godeanu, la mano derecha del presidente Nicolae Ceaușescu, lleva una doble vida como agente secreto para los soviéticos y tiene una única oportunidad de huir de Rumanía antes de que lo descubran y, por supuesto, lo ejecuten.

HBO Max

Víctor decide desertar, pero se va con los norteamericanos, algo que no resulta nada fácil. Su familia sufre las represalias en Rumanía y Carter no parece muy dispuesto a permitirle la entrada en los Estados Unidos. Pero las cosas no siempre son lo que parecen y en este juego de espías, hay un maestro que gana siempre.

5 Una temporada Disney+ Lomo Rojo

La democracia ha muerto. Diga adiós a todos los valores que cree conocer y descubra una trama maquiavélica que le hará replantearse las cosas. En un clima constante de tensión, dos agentes, una danesa y la otra británica, se ven envueltas en un complot internacional con la intención de desatar el caos. La agente del servicio secreto danés Katrine Poulson y la espía británica Beatrice Ogilvy se enfrentan en una carrera contrarreloj.

Ampliar Disney+

A medida que se desarrolla un complot terrorista contra el primer ministro británico, un referéndum en Escocia y una operación para descubrir qué es 'Lomo Rojo', Poulson y Ogilvy se enredan en una red de mentiras, asesinatos y luchas de poder.

No pueden confiar en nadie, y pronto se dan cuenta de que la conspiración mortal podría ser parte de un plan maestro geopolítico de gran alcance. Y si le gustan los finales inesperados, no se la puede perder.

6 Una temporada AtresPLAYER Premiun Las noches de Tefía

España. Años 50 del pasado siglo. En Fuerteventura existe un lugar donde el franquismo encerraba a los detenidos por incumplir la Ley de Vagos y Maleantes, un cajón de sastre donde cabía cualquiera, sobre todo homosexuales.

AtresPLAYER

Esta es una historia de esperanza en medio de la barbarie, de cómo el ser humano es capaz de sobrevivir a lo inimaginable. Es una historia que hay que conocer porque es una gran desconocida. Es un canto a la esperanza en mitad del desierto.

Además, como aliciente extra, la serie cuenta en su reparto con actores canarios.

7 Tercera temporada. Dos partes Netflix The Witcher

La tercera temporada se ofrece en dos tandas. La primera vio la luz el pasado 29 de junio y la segunda hará lo propio el próximo 27 de julio. Mientras monarcas, hechiceros y bestias de todo el Continente compiten por capturar a Ciri, Geralt la esconde, decidido a proteger a su recién reunida familia frente a quienes amenazan con destruirla.

Yennefer, responsable de enseñar a Ciri las artes de la magia, conduce al grupo a la fortaleza de Aretusa, donde esperan conocer mejor los poderes ocultos de la chica.

Netflix

Sin embargo, lo que encuentran allí es un auténtico campo de batalla donde abundan la corrupción, la magia negra y las traiciones. El grupo deberá contraatacar y jugarse el todo por el todo... o perder para siempre a sus seres queridos.

Si bien es cierto que la primera parte de esta tercera temporada anda un poco escasa de acción y magia, lo cierto es que no pierdo la esperanza de que a partir del 27 de julio, Geralt saque a pasear al brujo que lleva dentro... y a su espada también.

8 Una temporada Apple TV Silo

En una sociedad distópica, los últimos10.000 seres humanos viven en un silo bajo tierra. El lugar se rige por normas estrictas, escritas en El Pacto, de obligado cumplimiento para todos los habitantes del lugar.

En el fondo, aunque se celebran elecciones, la sociedad se rige como una dictadura donde cada uno, dependiendo en el nivel del silo que viva, tiene asignadas unas funciones y goza de un mejor o peor nivel de vida.

Apple TV

El origen del silo es desconocido y no se sabe ni por qué ni cuándo se construyó, y cualquiera que intente averiguarlo se enfrentará a terribles consecuencias. Hasta que los habitantes que empiezan a hacerse preguntas mueren de forma casi inmediata y sospechosa. Cuando no se conoce la verdad, lo más lógico es que alguien quiera encontrarla.

9 Una temporada Netflix La diplomática

Keri Russell y Rufus Sewell son los principales protagonistas de esta serie que da a conocer algunas claves en las que se mueve el mundo diplomático, con traiciones y pactos ocultos.

Kate Wyler es una funcionaria estadounidense que se siente como pez en el agua en zonas de conflicto. Ahora, su nuevo destino es Afganistán.

Netflix

Pero a última hora la mandan como embajadora al Reino Unido, un puesto que, a todas luces, le viene grande y que, además, ambicionaba su marido, Hal Wyler, un embajador brillante. Lo que no se esperan ni Kate ni Hal es que se van a enfrentar a una conspiración que amenaza la paz mundial y su matrimonio.

10 Una temporada Movistar+ Un espía entre amigos

En algunas ocasiones, la amistad y la traición van de la mano. En 1963. Nicholas Elliott, un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby, tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años.

Movistar+

Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Pero Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Demostrar su inocencia va a ser mucho más difícil de lo que Elliot pensaba.

La serie está basada en hechos reales que sacudieron al MI5 británico al salir a la luz un grupo de cinco espías rusos en Gran Bretaña, conocidos como 'Los cinco de Cambridge', que parte de la élite británica, es decir, eran cultos, bien vestidos, sin problemas económicos. Sus nombres eran Anthony Blunt, Guy Burgess, John Cairncross, Donald MacLean y Harold (Kim) Philby, el más peligroso de ellos.

11 Una temporada Netflix El agente nocturno

Peter Sutherland es un agente de perfil bajo del FBI relegado a un servicio nocturno en el que revisa informes y está pendiente de un teléfono que, en teoría, solo debe usarse para casos de emergencia y que en la práctica no suena nunca. Claramente, es un trabajo para mantenerle alejado de cualquier misión.

Netflix

Hasta que una noche ese teléfono suena. A partir de ahí, Peter se ve envuelto en una espiral de mentiras, asesinatos y tramas ocultas cuyo objetivo final es acabar con la presidenta de los Estados Unidos. Su única aliada es la persona que le llamó aquella noche, mientras que sus enemigos crecen por doquier.

12 Una temporada HBO Max Los caballeros de Gotham (Gotham Knights)

Serie perfecta para los jóvenes amantes del universo de Batman y sus enemigos. Empecemos por el principio: Batman ha sido asesinado y el principal sospechoso es Turner Hayes, su hijo adoptivo. El joven, decidido a demostrar su inocencia, vive escondido y se alía con su mejor amiga, Stephanie Brown, una joven rica con una mente privilegiada, Robin, la que fuera ayudante de Batman, Harper y Cullen Row, delicuentes habituales, Duela la hija del Joker.

HBO Max

Todos ellos se convierten en los fugitivos más buscados de la ciudad, pero también en sus nuevos héroes al seguir la estela de Batman y luchar contra los criminales. Sin embargo, en su afán por demostrar su inocencia, todos ellos deberán enfrentarse al Tribunal de los Búhos, un grupo secreto que controla en la sombra toda la ciudad. Sin un héroe al que aferrarse, Gotham va a necesitar a estos jóvenes más de lo que cree.

13 Temporada final Prime Video Jack Ryan

El analista Jack Ryan, personaje creado por Tom Clancy, saltó en 1990 a la gran pantalla encarnado por Alec Baldwin en 'La caza del Octubre Rojo'. Después hubo varias cintas más y una serie que acaba de poner punto y final a cuatro temporadas.

En esta ocasión, Ryan tiene su misión más peligrosa: enfrentarse a un enemigo en su país y en el extranjero. Como nuevo director adjunto en funciones de la CIA, Jack Ryan recibe el encargo de destapar la corrupción interna y, al hacerlo, descubre una serie de operaciones encubiertas sospechosas que podrían dejar en evidencia la vulnerabilidad del país.

Prime Video

A medida que Jack y su equipo investigan hasta dónde llega la corrupción, descubre una realidad mucho peor: la convergencia de un cártel de la droga con una organización terrorista, lo que revela una conspiración que pone a prueba la fe de Ryan en el sistema que siempre ha luchado por proteger. Acción y suspense asegurados para despedir a uno de los personajes que más adrenalina nos ha hecho soltar en los últimos años.

14 Una temporada Apple TV Lo último que me dijo

Jennifer Garner da vida a Hannah, una artista que trabaja con la madera y que está casada con Owen, un ejecutivo de una empresa de informática que aportó al matrimonio una hija adolescente, Bailey. La relación entre ambas no es nada buena hasta que un día, de repente, Owen desaparece sin dejar rastro. Literalmente, se esfuma.

Apple TV

A su hija le hace llegar una bolsa de llena de dinero y a Hannah una nota con un escueto mensaje en el que le pide que no deje que le pase nada malo a Bailey. A partir se ahí, esta serie de misterio va desentrañando poco a poco el desconocido y oscuro pasado de Owen, algo que cada vez pone más en peligro a su mujer y su hija.

15 Tres temporadas Movistar+ Viena Blood

Las enseñanzas sobre el comportamiento de la mente según Sigmund Freud y el mundo del hampa se dan la mano en esta serie que ha regresado este verano a Movistar+ con el estreno de su tercera temporada el pasado 12 de julio.

Movistar+

Tres nuevos e intrigantes casos pondrán a prueba a la pareja protagonista: Max Liebermann, un joven y brillante médico inglés de origen judío, fascinado por el psicoanálisis y el estudio de las mentes criminales y Oskar Rheinhardt, un concienzudo y experimentado detective austriaco.

La tercera temporada se desarrolla en la Viena de 1908, una ciudad en pleno esplendor cultural pero donde empieza a aflorar el antisemitismo. Con su atípica forma de actuar, tanto el médico como el detective de policía muestran lo mejor y lo peor de una de las ciudades más maravillosas de la Europa de principios del siglo XX.

16 Una temporada Disney+ Invasión secreta

Una nueva creación del universo Marvel protagonizada por el mítico Nick Fury, que se entera de que una facción de los Skrulls que habitan la Tierra quieren quedarse con todo el planeta y acabar con los humanos.

Disney+

Una vez más, Fury deberá poner a prueba sus habilidades, pero la edad, su cojera y la falta de aliados no le pondrán fácil acabar con los planes de los rebeldes.

Samuel L. Jackson repite su papel de Nick Fury de las películas y series del UCM, Ben Mendelsohn como Talos. También forman parte del reparto Martin Freeman, Killian Scott, Emilia Clarke y Olivia Colman.

17 Una temporada Apple TV Secuestro en el aire

Cuando el vuelo KA29 sufre un secuestro durante su trayecto de siete horas de Dubái a Londres, Sam Nelson, consumado negociador corporativo, intenta echar mano de su pericia profesional para intentar salvar a todos los pasajeros. Pero su estrategia de alto riesgo podría ser su ruina.

Con un avión con mas de 200 pasajeros, unos secuestradores cada vez más nerviosos y un vuelo muy largo, la situación se complica por minutos en el aire.

Ampliar Apple TV

Una trepidante serie de suspense que narra en tiempo real el secuestro de un avión durante un vuelo de siete horas con destino a Londres, mientras las autoridades buscan respuestas en tierra firme. Protagonizada por Idris Elba.

18 Dos temporadas Movistar+ Rapa

La trama de los nuevos episodios (temporada dos) lleva a Maite y a Tomás a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos.

Movistar+

Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

Javier Cámara vuelve a meterse en la piel del irritante, egocéntrico y egoísta hasta la exasperación Tomás y la canaria Mónica López mantiene su papel de policía tenaz e incansable.

Junto a Javier Cámara y Mónica López, completan el reparto, entre otros, Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo y Melania Cruz.

19 Dos temporadas Disney+ Sisí

Sisí es legendaria por su belleza, su condición de emperatriz, su incondicional amor a la libertad y su compromiso para lograr una imagen igualitaria y amable en la estricta monarquía de los Habsburgo del siglo XIX.

En esta serie, que huye por completo de la azucarada versión que nos dio Romy Schneider. Al principio, la duquesa Isabel, conocida como Sisí, es una despreocupada adolescente que se enamora perdidamente de un hombre guapo, poderoso, deseable y atractivo, aunque con un desconocido y peligroso lado oscuro y violento, el emperador Francisco José I de Austria.

Disney+

Sisí acepta el desafío de convertirse en su esposa, pasando por encima de su hermana Elena y su madre Loudovica. Poco a poco, la joven e inexperta duquesa bábava se va convirtienso en una decidida emperatriz adulta capaz de superar dolorosas pérdidas y tomas decisiones difiíciles.

Una producción alemana donde la convulsa situación del Imperio marca las pautas de comportamiento de los emperadores, tanto en su ámbito privado e íntimo (sí, hay escenas de sexo) como en el público y político.

20 Tres temporadas HBO Max Warrior

Esto no es China, pero lo parece. Es Chinatown, el barrio chino de San Francisco en el siglo XIX, donde la violencia y el sexo están presentes en todas partes. Hasta aquí llega el joven Ah Sahan en busca de su hermana. Debido a una guerra civil que ha causado grandes estragos en la ciudad, la sociedad está desorganizada y es un auténtico caos: vence el más fuerte.

HBO Max

Ah Sahma es un guerrero chino, un auténtico prodigio en todo tipo de artes marciales, habilidades que son muy cotizadas por cualquiera que viva en Chinatown. Sin saber muy bien cómo, el protagonista se ve atrapado en todas las batallas y luchas que tienen lugar en su barrio donde, igual que en el resto de la ciudad, impera la ley del más fuerte.

Además de enfrentarse entre ellos, los chinos deben hacer frente a un racismo feroz por parte de los sociedad de San Francisco y de la comunidad irlandesa, que ve amenazados sus trabajos ante la mano de obra china, más barata,

'Warrior' se basa en las notas que escribió Bruce Lee antes de su muerte en 1973. El actor, experto en artes marciales, estuvo muchos años trabajando en la serie, aunque su trabajo jamás llegó a ver la luz.

21 Estreno 16 de julio Atresplayer Zorras

Esta historia que retrata a mujeres reales y moderniza las historias chick-lit, basada en la primera novela de la exitosa trilogía de Noemí Casquet, aterriza en la plataforma de Atresmedia TV el domingo 16 de julio. Una serie sin filtros con sexo de alto voltaje, no apta para todos los públicos y/o sensibilidades. Quedan avisados.

La de 'Zorras' es una historia de amistad y sororidad, una tragicomedia erótico-festiva, punky, tierna y divertida en la que descubriremos a lo largo de ocho episodios la historia de tres amigas que vivirán juntas una revolución sexual que les cambiará la vida para siempre.

Ampliar Atresplayer

Tres mujeres dispuestas a comerse el mundo, tres chicas libres que superarán miedos y vivirán importantes cambios vitales juntas.

22 Dos temporadas Apple TV The Afterparty

La serie gira en torno a un misterioso asesinato ocurrido durante un encuentro de antiguos alumnos de un instituto.

Apple TV

Cada uno de los ocho episodios cuenta una versión de lo sucedido aquella noche desde la perspectiva de un personaje distinto, con su propio estilo visual y un género cinematográfico que refleja su personalidad. Esto le confiere una singular forma de presentar los hechos según quién sea el o la narrador/a.

En la segunda temporada, una boda se arruina cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos. El detective Danner regresa para ayudar a Aniq y Zoë a resolver el caso interrogando a miembros de la familia, amantes desventurados y socios comerciales.

23 Una temporada Netflix Diamantes turbios

Drama policiaco de ocho partes que narra las vicisitudes de los Wolfson, una familia judía ultraortodoxa destacada en el famoso comercio de diamantes de Amberes. Uno de los hijos, Noah, se distanció de ellos, renunció a su religión y halló una nueva familia en el mundo criminal de Londres. SU familia desconoce esta faceta de su vida.

Ampliar Netflix

Cuando el hermano pequeño se suicida, Noah vuelve a Amberes y descubre que el negocio familiar está al borde de la quiebra y bajo el yugo de la mafia local. Mientras intenta desesperadamente salvar la empresa y proteger el legado y el honor familiares, él y sus hermanos tienen que resolver sus diferencias.

Una serie que muestra cómo el comercio de diamantes en Europa no escapa a las mafias, los asesinatos, las coacciones y lo que sea menester para lograr los objetivos: las mejores piezas cueste lo que cueste.

24 Dos temporadas Apple TV Teherán

Serie dramática, de espionaje, traición, amor y acción que sigue a Tamar Rainyan, una hábil agente y hacker del Mossad. En su primera misión ha sido enviada a Teherán, Irán, lugar también donde nació y del que tuvo que huir con su familia cuando llegó la Revolución Islámica.

Apple TV

Allí tiene que neutralizar las defensas aéreas del país para evitar que Irán obtenga la bomba atómica. Sin embargo, al fallar su objetivo, Tamar se convierte en una forajida que se niega a abandonar el país hasta lograr cumplir su misión.

En su camino forjará extrañas alianzas, conocerá el amor y tendrá que hacer frente al dolor y la sed de venganza.

25 Una temporada Disney+ 548 días : Captada por una secta

Una serie documental dura, pero necesaria, que alerta sobre lo fácil que es captar a un adolescente a través de las redes sociales para introducirlo en una secta y apartarlo de su familia. Al cumplir 18 años, Patricia Aguilar desaparece de su casa.

Tras varias semanas sin saber nada de ella, sus padres recuperan la esperanza cuando Patricia da señales de vida, pero la alegría se torna en preocupación al percibir que su hija habla y actúa de manera extraña, como si fuese controlada por otra persona.

Disney+

Pronto descubren que Patricia ha huido a Perú seducida por el gurú de una secta que lleva 2 años manipulándola a través de internet. Una historia de amor y superación familiar con tintes de thriller narrada en primera persona por sus protagonistas.