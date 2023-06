Una sátira social, un clásico eterno y la ley de la selva

Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn y Katharine Houghton protagonizaron en 1967 una película que levantó ampollas por abordar, abiertamente, el tema de los matrimonios mixtos entre blancos y afroamericanos. 'Adivina quién viene a cenar esta noche' es un clásico que, pese al tiempo transcurrido, es más que recomendable.

Si le gusta la animación para adultos, Netflix le propone 'Este mundo no me hará mala persona' y si quiere ver de una cinta desinhibida, incómoda y pelín escatológica, lo suyo es 'El triángulo de la tristeza'.

1 Sábado, 19.15 horas. Película TCM Adivina quién viene a cenar esta noche

Joanna Drayton regresa a casa de sus padres, poniendo fin, inesperadamente, a sus vacaciones en Hawai. Le acompaña un joven médico de raza negra, el doctor internacionalmente respetado John Prentice, al que ha conocido en el viaje y con el que piensa contraer matrimonio.

La joven ha sido educada por sus padres de un modo liberal y cree que casarse con una persona de raza negra no representa problemas de ningún género. Su compañero, por el contrario, sabe perfectamente que una relación de este tipo es una fuente inagotable de conflictos.

Matt y Christina Drayton, a pesar de sus las ideas liberales, se encuentran sorprendidos y confundidos. La tensión crece cuando los padres del novio vuelan desde Los Ángeles para formalizar el enlace durante una improvisada cena con los Drayton, en la que se ven tan sorprendidos y consternados como los padres de la chica.

2 Disponible. Documental Movistar+ Eterna

Gata Cattana murió con tan solo 25 años, en 2017, cuando la artista estaba preparando su primer disco. Con el paso del tiempo su influencia y su figura siguen creciendo.

Este documental que nos presenta a Gata Cattana: artista, poeta, rapera, politóloga, feminista, justiciera, defensora de las causas perdidas, una mujer culta, inconformista, valiente, una filósofa de nuestro tiempo. Su familia, sus amigos y el material inédito de cada una de sus etapas nos enseñan de cerca a una artista de dimensiones incalculables, a una chica de la calle que con sus letras rompía muros y alcanzaba lo inalcanzable.

3 Disponible. Serie documental RTVE Play Pornoxplotación

'Pornoxplotación' es la nueva serie documental de Mabel Lozano sobre la industria de la pornografía y las víctimas de explotación sexual, extorsión y chantaje vinculadas a ella.

Este relato de tres episodios analiza la escalofriante realidad de una industria que genera millones de euros comerciando con la vulnerabilidad económica, la amenaza, la extorsión y el chantaje.

4 Sábado, 21.00 horas. Película Movistar Estrenos El triángulo de la tristeza

El director sueco Ruben Östlund pone patas arriba la jerarquía social en esta satírica, desinhibida, incómoda y escatológica comedia negra nominada a tres premios Oscar -entre ellos, al de mejor película- y ganadora de la Palma de oro en el Festival de Cannes de 2022.

Carl y Yaya, una pareja de modelos famosos, son invitados a un crucero de lujo para superricos comandado por un desquiciado capitán de barco. Pronto, lo que parecía 'instagrameable' acaba convirtiéndose en un viaje salvaje. Modelos, millonarios con una fortuna inabarcable, fabricantes de armas, un capitán de barco marxista, un oligarca ruso abiertamente capitalista, un grupo de trabajadores humildes… en resumen, una representación del mundo a pequeña escala a la que Östlund mete dentro de un crucero de lujo para descubrir quiénes son verdaderamente.

5 Disponible. Serie Netflix Este mundo no me hará mala persona

Un viejo amigo de Zerocalcare vuelve al barrio después de varios años fuera... pero el entorno en el que se crió le resulta ahora ajeno. Y aunque a Zero le gustaría facilitarle las cosas, se da cuenta de que no está en su mano ayudarlo a sentirse como en casa ni decidir por él cuál es su lugar en el mundo.

'Este mundo no me hará mala persona 'supone el regreso del universo narrativo, el peculiar lenguaje y los personajes inconfundibles de Zerocalcare. Cesare, un nuevo protagonista, se suma a Zero, Sarah, Secco y Armadillo.

6 21.00 horas. Película Movistar Estrenos 2 La bestia

Un 'thriller' de supervivencia lleno de tensión en el que Idris Elba tiene que enfrentarse al más mortífero y sanguinario león salvaje. Ambientada en la sabana sudafricana, comienza cuando un grupo de furtivos ataca a una manada de leones y acaba con casi todos ellos... pero deja vivo al más letal.

Poco después, el doctor Nate Samuels llega a la zona, junto a sus dos hijas, para que las chicas conozcan la tierra de su difunta madre. Para ello cuenta con la colaboración de su amigo Martin, el responsable de la reserva por la que deambula el peligroso león.