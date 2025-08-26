'Rey y conquistador', una lucha épica por la corona de Inglaterra

HBO Max ofrece en ocho capítulos el relato del enfrentamiento final en Hastings entre Harold de Wessex y Guillermo de Normadía

HBO Max estrena el jueves, 28 de agosto, 'Rey y conquistador', una serie de ocho capítulos de 45 minutos de duración cada uno, basada en dos emblemáticas figuras del siglo XI, Harold de Wessex y Guillermo de Normandía y su lucha por el trono de Inglaterra..

La historia de estos dos nobles bien podría resumirse como 'dos hombre y un destino' o tambien con 'solo puede quedar uno'. Harold era sajón mientras que Guillermo era normando y sus procedencias marcaron las disputas en Inglaterra durante los años posteriores a su enfrentamiento en la Batalla de Hastings en el 1066.

'Rey y conquistador' está protagonizada por James Norton en el papel de Harold y Nikolaj Coster-Waldau como Guillermo. La serie se ha rodado en Islandia y está producida por The Development Partnership, Rabbit Track Pictures, Shepherd Content, RVK Studios y CBS Studios, en asociación con la BBC. Está escrita por Michael Robert Johnson y dirigida en su estreno por Baltasar Kormákur.

La historia

Esta producción nos cuenta la historia de un enfrentamiento que definió el futuro de un país —y de un continente— durante mil años, cuyas raíces se remontan a décadas atrás y se extienden a través de dos dinastías familiares interconectadas, que luchan por el poder en dos países y un mar embravecido.

Harold de Wessex y Guillermo de Normandía eran dos hombres destinados a encontrarse en la batalla de Hastings en 1066; dos aliados sin ambiciones sobre el trono inglés, que se vieron obligados por las circunstancias y la obsesión personal a librar una guerra por la corona.

La serie se emitirá de forma semanal hasta su último episodio, previsto para el 16 de octubre.