Una reina, un aprendiz y la vuelta a casa de Jesulín de Ubrique

Después del exitazo de 'Los Bridgerton' y a la espera del estrenos de las nuevas entregas de la saga, Netflix les invita a conocer a la joven reina Carlota y su historia de amor con el futuro rey Jorge III del Reino Unido. Por su parte, Disney+ les ofrece la cinta 'Star Wars Visions', una cita indispensable para los incondicionales de la franquicia Star Wars.

Si quieres estar al día de la actualidad en Canarias y disfrutar de entretenidos reportajes, no puede perderse '1 Hora Menos', en Televisión Canaria. Y si lo suyo es la acción, AMC emite 'En acto de servicio'.

1 21.15 horas. Programa Televisión Canaria 1 Hora Menos

El programa, que produce Videoreport Canarias, se ha convertido en el espacio no informativo más visto de la Televisión Canaria.

Ampliar C7

Dirigido por César Armas y presentado por Victorio Pérez, '1 Hora Menos' sorprende a los espectadores cada noche (de lunes a viernes), con nuevas realidades virtuales, reportajes curiosos y un plató en 3D que recrea realidad virtual y que está completamente renovado.

Una de sus señas de identidad es acercar al espectador a la realidad del archipiélago de una forma novedosa, dar voz a los canarios en todas las islas y descubrir bellos rincones de la geografía insular.

2 Disponible. Película Disney+ Star Wars: Visions

Segundo volumen de esta serie animada que ofrece en exclusiva Disney+. Esta nueva entrega ofrece nueve nuevos cortos de los 9 mejores estudios de todo el mundo en España, Irlanda, Chile, Reino Unido, Corea del Sur. Francia, India Japón y Sudáfrica.

Disney+

Los capítulos que se estrenan hoy son 'Sith', 'Screecher's Reach', 'In the Stars', 'I am Your Mother', Journey to th Dark Head', 'The spy Dancer', ' The Bandit of Golak', 'The Pit' y 'Aau's Song'.

3 Disponible desde hoy. Serie Netflix La reina Carlota

Esta precuela del universo de 'Los Bridgerton' gira en torno a la subida al poder de la reina Carlota. La miniserie cuenta cómo el enlace de la joven monarca con el rey Jorge dio lugar tanto a una gran historia de amor como a un cambio social y creó el mundo de la alta sociedad heredado por los personajes de Los Bridgerton.

Ampliar Netflix

Prepárense para descubrir el pasado de la reina Carlota, su historia de amor con Jorge de Inglaterra, su dificultad para asumir el reinado del país y su íntima amistad con Lady Danbury, amistad que perdurará durante toda su vida.

4 12.45 horas. Película AMC En acto de servicio

Frank Penny es un policía desacreditado que busca una oportunidad de redimirse. Cuando la hija de 11 años del jefe de la policía es secuestrada, Frank se arriesga para intentar salvarla.

Pero para encontrar a la niña, Frank necesitará la ayuda de Ava Brooks, cuyo canal de noticias está retransmitiendo en directo todos los movimientos de Frank. Mientras la ciudad observa, Frank y Ava se lanzan a una carrera contra el reloj.

5 21.30 horas. Programa LaSexta El camino a casa

Jesulín de Ubrique es el primer invitado de 'El camino a casa', el nuevo programa de Albert Espinosa que estrena laSexta esta noche. Junto al creador de la serie 'Pulseras Rojas', el torero visitará los lugares en los que creció como Jesús Janeiro antes de convertirse en Jesulín.

Este viaje hacia sus orígenes a través de la memoria, las vivencias y la nostalgia llevará a Jesulín y Espinosa a lugares como el colegio en el que el torero estudió o la casa en la que pasó su infancia.

6 Disponible. Serie Netflix El aprendiz de sumo

Netflix

Bagari, un joven rudo y desesperado, se convierte en luchador de sumo y aunque logra conquistar a los aficionados con su arrogancia, también sacude los cimientos de una industria anclada en la tradición.

7 22.06. Película COSMO Lady Killers

El profesor G. H. Dorr idea el plan perfecto para robar la caja fuerte del casino Bandit Queen. Junto a la sala de juegos, una anciana negra y muy religiosa, la señora Munson, alquila una habitación que, casualmente, da justo a la habitación donde se guarda el dinero en el casino. El profesor le pide a la señora que le alquile la habitación y también el sótano, para, supuestamente, ensañar con su grupo de música.

Ampliar COSMO

Los compañeros se ponen a trabajar en su plan rápidamente y, a pesar de tener que hacer frente a diversos inconvenientes, al final consiguen su objetivo. La señora Munson los descubre en el sótano con el dinero y les obliga a devolverlo y a confesar sus pecados en la iglesia. Los ladrones deciden entonces que la mejor opción es acabar con ella, aunque esta tarea no resultará nada fácil.