'El refugio atómico': un agujero de lujo y una herida abierta
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:28
¿Puede haber algo peor que una hecatombe mundial que muy posiblemente acabe con tu vida? Pues sí. Tener que encerrarte en un refugio nuclear rodeado de enemigos.
Con esta premisa, Álex Pina y Esther Martínez Lobato han vuelto a unir sus talentos para crear 'El refugio atómico', que Netflix estrena el próximo 19 de septiembre.
Los responsables de historias tan exitosas como 'La casa de papel', 'Sky Rojo' o 'Berlín' nos invitan ahora a vivir en una construcción subterránea donde para poder vivir necesitas saber sobrevivir.
El fin del mundo
La serie, de ocho capítulos de duración, sitúa a los espectadores en un futuro distópico donde el mundo está a punto de entrar en una guerra global que amenaza con acabar con todo y con todos.
En este contexto, existe una posibilidad de salvación, pero esta solo está en la mano de un pequeño grupo de privilegiados forrados de dinero. En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.
Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables.
Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro.
Los habitantes de este refugio están interpretados por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazá, entre otros.
