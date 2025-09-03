Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva serie presenta un futuro distópico ante un desastre atómico.
La nueva serie presenta un futuro distópico ante un desastre atómico. Tamara Arranz
Estreno el 19 de septiembre

'El refugio atómico': un agujero de lujo y una herida abierta

Netflix ·

La plataforma ofrecerá a sus abonados la nueva producción de Vancouver Media, que consta de ocho capítulos

Ana Sutil

Ana Sutil

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:28

¿Puede haber algo peor que una hecatombe mundial que muy posiblemente acabe con tu vida? Pues sí. Tener que encerrarte en un refugio nuclear rodeado de enemigos.

Con esta premisa, Álex Pina y Esther Martínez Lobato han vuelto a unir sus talentos para crear 'El refugio atómico', que Netflix estrena el próximo 19 de septiembre.

Los responsables de historias tan exitosas como 'La casa de papel', 'Sky Rojo' o 'Berlín' nos invitan ahora a vivir en una construcción subterránea donde para poder vivir necesitas saber sobrevivir.

Tamara Arranz

El fin del mundo

La serie, de ocho capítulos de duración, sitúa a los espectadores en un futuro distópico donde el mundo está a punto de entrar en una guerra global que amenaza con acabar con todo y con todos.

En este contexto, existe una posibilidad de salvación, pero esta solo está en la mano de un pequeño grupo de privilegiados forrados de dinero. En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables.

Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro.

Los habitantes de este refugio están interpretados por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazá, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  4. 4 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  5. 5 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  6. 6 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  8. 8 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»
  9. 9 Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'El refugio atómico': un agujero de lujo y una herida abierta