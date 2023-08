Primera semifinal del Grand Prix, homenaje a Nino Bravo y un sargento de hierro

Emoción, juegos, sana competencia y mucho humor serán los ingredientes principales de la primera semifinal del 'Grand Prix del verano' que ofrece La 1 este noche.

Clint Eastwood protagoniza la cinta 'El sargento de hierro', que emite TCM, mientras que COSMO se decanta por Woody Allen en 'Poderosa Afrodita'.

1 21.00 horas. Documental Canal de Historia La ingeniería de Hitler: Werner Heisenberg

Werner Heisenberg fue uno de los científicos más controvertidos del Tercer Reich: figura clave en la construcción de una bomba atómica, objetivo de un complot de asesinato aliado, pero un hombre cuyas motivaciones siguen sin estar claras.

Ampliar C7

Puede que EE UU ganara la carrera nuclear, pero ¿cómo de reñida estuvo? Y,¿Heisenberg intentó ayudar o más bien entorpecer los esfuerzos nazis?

2 22.35 horas. Concierto La 2 Homenaje a Nino Bravo

Este año se han cumplido 50 años de la muerte de Nino Bravo y La 2 rinde un nuevo tributo al artista valenciano con la emisión del concierto 'Nino Bravo Sinfónico', que grabó el pasado mes de junio la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE junto a Serafín Zubiri. Un homenaje para salvaguardar la esencia del icónico artista y su música, canciones que permanecen en la memoria colectiva.

Con Raúl Benavent al frente de la Orquesta y Coro RTVE el concierto incluye 'Como todos', 'Esa será mi casa', 'Elizabeth', 'Te quiero, te quiero', 'El tren se va', 'Cartas amarillas', 'Puerta de amor', 'Mis noches sin ti', 'Noelia', 'All The Things You Are', 'Mi tierra', 'Vuelve', 'Vivir', 'América, América', 'Un beso y una flor' o 'Libre'.

Además de la voz de Serafín Zubiri, el concierto cuenta con la colaboración de David Pastor y arreglos y orquestación de Borja Arias.

3 18.50 horas. Película TCM El sargento de hierro

El sargento Tom Highway, conocido como 'Gunny', es un perdedor en el plano personal que sacrificó a su mujer y todo lo que tenía para rendir pleitesía al cuerpo de los marines.

Veterano de guerra en Vietnam y Corea, vuelve a Estados Unidos para llevar a cabo su última misión: instruir a un grupo de novatos para convertirlos en auténticos marines.

Ampliar C7

Todo un clásico moderno. Dirigida, producida e interpretada por Clint Eastwood, la película dedica gran parte de su metraje a analizar la conducta de unos reclutas poco estimulados y contiene unos diálogos repletos de excesos verbales y cargados de palabras malsonantes.

4 21.35 horas. Concurso La 1 Grand Prix del verano

Los asturianos de Tineo y los castellanoleoneses de Aguilar de Campoo vuelven a el 'Grand Prix del Verano' para enfrentarse en una reñidísima semifinal, con Elena Furiase en la grada azul de Tineo y José Mota en la grada amarilla de Aguilar de Campoo.

Ampliar RTVE

Ramón García presenta los juegos de siempre y nuevos de esta temporada, incluido al temible dinosaurio Niko. Michelle Calvó, la embajadora de los pueblos, acompaña a los alcaldes y anima en las gradas. Cristina López, más conocida como Cristinini, es la encargada de retransmitir los juegos desde su cabina.

Y Wilbur aporta la comedia al programa, haciendo las pruebas de una forma muy particular. No falta tampoco la vaquilla, que molesta a los concursantes manteniendo el espíritu del Grand Prix de siempre.

5 21.00 horas. Película COSMO Poderosa Afrodita

Nueva York. Una galerista (Helena Bonham Carter) convence a su marido (Woody Allen), periodista deportivo, para adoptar a un bebé.

Ampliar C7

El marido, asombrado por la inteligencia del niño, quiere saber si su madre biológica es también superdotada; así que decide buscarla. Cuando consigue localizarla, resulta que se trata de una tierna prostituta, con muy pocas luces, que aspira a ser actriz (Mira Sorvino).

6 20.00 horas. Programa de deportes Movistar Plus+ El día después

ADN de fútbol, los pesos pesados de la plataforma para analizar la jornada, las historias que nadie ve, la pasión de las gradas, las estrellas y los desconocidos, 'Lo que el ojo no ve'...

Ampliar M+

Todos los lunes hay una nueva edición de 'El día después', el programa por excelencia que cierra cada cita liguera con una visión diferente.

7 14.45 horas. Serie Antena 3 Amar es para siempre

Lola cree que a Pelayo le vendría bien enamorarse de nuevo. Malena calla, culpable, al oír a Victoria acusar a las empleadas del robo del collar. Además, amenaza con que habrá despidos si el culpable no aparece. Malena, secretamente, se despide de su familia.

Manolita descubre que los compañeros le hacen el vacío a Gala y sale en su defensa. Por su parte, Sofía y Rafa reciben una inesperada noticia de Quintero. Mientras, se celebra el homenaje a Esther y el barrio entero acude a darle el adiós.

8 21.50 horas. Película XTRM Soldado de noche

Wade, Crenshaw, Ronnie y Rose, cazadores de recompensas, tienen un contrato al sur de la frontera con México. El objetivo es Mae, una joven china que es perseguida por Aguilar, el jefe de un cártel mexicano.

Ampliar C7

Una vez que recogen a su presa, los cazarrecompensas se ocultan en un hotel remoto al sur de la frontera, pero el lugar es asediado por los hombres de Aguilar. Es una lucha a muerte. Allí, los cazarrecompensas descubrirán que la mujer a la que protegen es más de lo que aparenta.