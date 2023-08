Los pasillos del poder, Shakira en concierto y la vuelta de Bobby Axelrod

Que tiemblen los inversores de Nueva York. Bobby Axelrod ha regresado para culminar la séptima y última temporada de 'Billions', una serie de poder, dinero, falta de escrúpulos y traiciones. Todo esto y mucho más también se retrata en el documental 'Los pasillos de poder', de Movistar+.

El domingo XTRM emite la secuela de 'Death Note' la película fantástica donde la vida de las personas depende de un cuaderno. Y el canal Od!sea les invita a darse un paseo por el ecuador de la Tierra.

1 Sábado, 14.01. Concierto Música por M+ Shakira en concierto: El Dorado World Tour

El Dorado World Tour ha sido la gira más importante de Shakira hasta el momento: una vuelta triunfal a los escenarios después de los problemas de salud que atravesó y que casi terminan con su carrera. Su apoteósica actuación en la Superbowl 2020 confirmó que la artista había regresado.

Tras vender 75 millones de discos, ganar 3 premios Grammy y 11 Latin Grammy, a finales de 2017 Shakira llegó al límite por sus problemas en las cuerdas vocales, pero no se dio por vencida y trabajó en un gran espectáculo para girar por 54 ciudades con El Dorado, su noveno disco de estudio.

Ampliar M+

El concierto que se muestra en este documental fue grabado en Los Ángeles (The Forum). 'Inevitable', 'La bicicleta', 'She Wolf', 'Si te vas', 'Nada', 'Me enamoré' o 'Chantaje', son algunos de los temas que la colombiana repasa en este recital de casi dos horas en el que colaboran artistas como Maluma, Nicky Jam, Rhianna y Alejandro Sanz.

2 Sábado, 21.00 horas. Serie Series por M+ Billions. T7

En la séptima temporada, las alianzas se ponen patas arriba. Las viejas heridas se convierten en armas. Las lealtades se ponen a prueba. La traición adquiere proporciones épicas. Los enemigos se vuelven amigos cautelosos. Y, además, regresa Bobby Axelrod.

Ampliar M+

La está serie protagonizada por el nominado al Oscar y ganador del Emmy Paul Giamatti, Corey Stoll y Maggie Siff. Cada semana, un nuevo episodio disponible. Esta temporada cuenta como novedad con el esperado regreso del ganador del Emmy, Damian Lewis, como Bobby 'Axe'.

3 Sábado, 18.10 horas. Película Warner TV El espía que me plantó

Audrey y Morgan, dos amigas de Los Ángeles, se ven envueltas en una conspiración internacional cuando el ex novio de Audrey aparece de improviso en su apartamento, huyendo de unos letales asesinos que le pisan los talones.

Warner TV

Sorprendentemente, incluso para ellas mismas, las dos amigas entran en acción. Mientras traman un plan para salvar al mundo, emprenderán una huida que les llevará hasta Europa, escapando de asesinos y de un sospechoso pero encantador agente británico.

4 Sábado, 21.48 horas. Documental Documentales por M+ Los pasillos del poder

El nominado al Oscar Dror Moreh, acude a los políticos más influyentes de para reflexionar su papel en la política exterior. Nombres decisivos en el devenir del mundo de los últimos 40 años como Hillary Clinton, Colin Powell, Henry Kissinger, Samantha Power o Madeleine Albright son los narradores de esta historia.

Ampliar M+

Después del horror del nazismo, cuando la guerra finalizó y se crearon las Naciones Unidas, la humanidad se prometió que algo así jamás volvería a ocurrir, sin éxito.

'Los pasillos del poder' examina el genocidio durante las últimas décadas y analiza la inacción de quienes pudieron evitarlo. Son ellos, protagonistas y expertos, los que relatan, en este documental, los errores que se cometieron al abordar estas catástrofes.

5 Domingo, 21.50 horas. Película XTRM Death Note: El nuevo mundo

Diez años después de la muerte de Light y L, seis nuevas 'Death Notes' llegan a la Tierra, la cual se consume por culpa del ciberterrorismo.

C7

Dos nuevos herederos del ADN de Light y L volverán a enfrentarse por el control de las 'Death Notes', mientras el agente de policía Mishima tendrá que luchar contra todos para evitar que esta nueva batalla destruya el mundo entero gracias a la llegada de nuevos Shinigamis.

6 Domingo, 15.00 horas. Documental Od!sea El ecuador: La línea de la vida: Tierras salvajes

La magia del ecuador reside en la luz solar constante, que produce la extraordinaria abundancia de animales y vegetación. Es una gran región agrícola... si se consigue mantener a los bichos alejados de las plantas.

En Indonesia, los elefantes se salvan de la matanza gracias a un encantador joven mahout, mientras que en Uganda, los agricultores se salvan de los elefantes gracias a un ingenioso joven apicultor.

En las Galápagos, los ecologistas trabajan para preservar la tortuga gigante, mientras que en Kenia, un equipo de guardias protege de la caza furtiva a los últimos rinocerontes blancos del norte.

7 Disponible. Serie Prime Video Cruel Summer. T2

La nueva temporada presenta un reparto y un misterio totalmente nuevos. Ambientada en un idílico pueblo costero del noroeste del Pacífico, la segunda temporada de Cruel Summer sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente.

Abordando la historia desde tres líneas temporales distintas en torno al Y2K, esta temporada da giros y vueltas mientras sigue la amistad entre Megan, Isabella y Luke, el triángulo amoroso que floreció y el misterio que impactó todas sus vidas en el futuro.

Prime Video

La serie está protagonizada por Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada y Sean Blakemore. Participan también Paul Adelstein y Braeden De La Garza.