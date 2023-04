Un pacto de silencio, la vida de Fito Paéz y españoles en conflictos

La veterana periodista Almudena Ariza recorre el mundo en busca de españoles en conflicto en el nuevo programa que La 1 estrena esta noche. Estados Unidos, México, Polonia o Corea de Sur son algunos de los destinos a los que ha viajado la reportera.

Disney+ ofrece una nueva serie que arranca con el atraco a una guagua entre Barcelona y Manresa y la investigación posterior. Por su parte, Netflix relata la vida del músico argentino Fito Páez en una serie de 8 capítulos.

1 22.35 horas. Programa La 1 y RTVE Play 'Españoles en conflictos'

El conflicto hoy en día es global y contemporáneo. Almudena Ariza estrena un programa para mostrar cada semana en La 1 las experiencias y testimonios de los españoles que conviven a diario con los conflictos que suceden en los países donde residen.

Actualmente hay más de 2,7 millones españoles viviendo fuera de nuestras fronteras. Historias de vida afectadas, en mayor o menor medida, por los diferentes conflictos en muchos países con «alta-tensión» social que se convertirán en las historias protagonistas de 'Españoles en conflictos.

La primera entrega es 'EEUU: más armas que habitantes'. Los tiroteos masivos son cada vez más frecuentes y con más víctimas. En los últimos cinco años se han producido más que nunca desde que hay registros, con al menos 31 masacres en un país donde cada día mueren de media más de 120 personas por disparos de armas de fuego.

2 21.50. Serie Cuatro Vota Juan

Juan Carrasco recibe una invitación de la agrupación del partido en Badajoz para asistir a un acto conmemorativo y además un carísimo jamón pata negra como obsequio. Agradecido por el detalle, lleva el manjar al ministerio, donde pide a Víctor que le sirva un plato de jamón.

Cuando su asesor lo descubre, pide al ministro de Agricultura que vaya a Extremadura a devolverlo y proyectar una imagen de compromiso en la lucha contra la corrupción, ya que un político no puede aceptar regalos con un valor superior a los 200 euros. Convencido, Juan viaja a Badajoz portando consigo un jamón de 35 euros para dar el cambiazo.

3 19.20 horas. Película TCM Cantando bajo la lluvia

Kathy Selden y Don Lockwood son actores del cine mudo. Antes de que se conocieran, Don pensaba que tenía todo lo que un hombre puede desear. Trabajaba junto a Lina Lamont una estrella del cine mudo, aunque le faltaba algo, pero no sabía el qué. Cuando conoció a Kathy, supo que ella era lo que le faltaba.

Cuando el cine sonoro llega a las grandes pantallas de todo el mundo, el famoso actor decide grabar una película con su amada Kathy. Sin embargo, Lina no está dispuesta a que esa recién llegada le quite el éxito que tanto le ha costado conseguir, y empezará a urdir un plan para conservar a Don como pareja de espectáculo.

4 Disponible desde hoy. Serie Disney+ Tú también lo harías

La serie arranca con un atraco a mano armada en la línea de guagua que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos de la guagua parecen incapaces de identificar al fugitivo.

El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el presunto asesino no merece ir a la cárcel por haberles defendido.

La noticia se expande como la pólvora y pronto la prensa y la población comienzan a hablar del misterioso prófugo como El Justiciero. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero.

5 21.20. Película AMC Solaris

El doctor Gibarian, que forma parte de un equipo de científicos en una estación espacial que estudia el planeta Solaris, envía una extraña petición a su amigo, el doctor Chris Kelvin, un psiquiatra, para que vaya a la estación y estudie un fenómeno no especificado que se produce a bordo. Un fenómeno que Chris, debido a su experiencia y formación, puede ser capaz de explicar y resolver.

Cuando Chris llega a la estación, solo quedan dos supervivientes, ya que el Gibarian se ha suicidado, y los dos se muestran muy alterados. Sin embargo, Chris también encuentra dos personas totalmente inesperadas, a las que solo ve de forma fugaz: al hijo adolescente del Gibarian y a Rheya, su propia esposa, ya fallecida.

6 Disponible desde hoy. Serie Netflix Love after music

Esta serie biográfica ofrece una mirada íntima a la vida y la carrera de Fito Páez, uno de los músicos más célebres de Argentina, e incluye su trayectoria junto a figuras del rock tan míticas como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto, entre otros.

7 19.50. Documental #0 de Movistar+ Chernóbil descodificado

La agencia de inteligencia KGB tenía serias dudas sobre la seguridad de la planta nuclear de Chernóbil incluso cuando se estaba construyendo. Documentos desclasificados muestran cómo los espías advirtieron del desastre, pero los líderes soviéticos decidieron ignorar.

Muchos trabajadores de la planta fueron obligados a guardar silencio sobre la radiación venenosa durante casi tres días.