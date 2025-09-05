Las noches canarias vuelven a tener '1 Hora Menos' El programa de televisión regresa al prime time de la Televisión Canaria el próximo lunes 8 de septiembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:23

'1 Hora Menos' estrena su sexta temporada, y aterriza con nuevas secciones y muchas sorpresas. El próximo lunes, 8 de septiembre, Victorio Pérez regresa a las noches de la Televisión Canaria con el mejor equipo de reporteros, encargados de liderar los directos más sorprendentes y de impacto en nuestra tele.

Elena Chedas, Cristina García, Raúl García, Victor Brito, Nira Casanova, Itiel Delgado, y Mery Gorostiza, vuelven a recorrer cada día el Archipiélago para contarnos en directo las mejores historias y mostrar a la audiencia los paisajes y los rincones más impactantes.

El programa producido por Videoreport Canarias, regresa con un plató virtual, el más grande de España, totalmente renovado. Un escenario que servirá para mostrar nuevas recreaciones virtuales, de los procesos meteorológicos más sorprendentes o los escenarios más insólitos del pasado y del futuro de Canarias.

El equipo seguirá sorprendiendo a la audiencia cada noche con secciones como Los Lunes jugamos con la Ciencia, Nada es lo que parece o Canarias impresionante. Pero además, se estrenan nuevas secciones como Canarias de fiesta o Chiste en corto, un espacio humorístico en el que cada noche los espectadores muestran su lado más divertido para sacar una sonrisa a los canarios antes de irse a la cama.

Los viernes estrenan presentador: Víctor Brito, uno de los rostros más conocidos de '1 Hora Menos', estará esta nueva temporada al frente de los programas de los viernes. Un recorrido semanal por los mejores reportajes y directos de un formato que triunfa, dentro y fuera de nuestras Islas.

Temporada tras temporada, el programa se ha convertido en el formato de referencia de Televisión Canaria, sumando una media de 100.000 espectadores, que han conectado con el programa cada noche.

Durante el pasado mes de julio registró un 9,2 % de cuota de pantalla, con 113.000 espectadores únicos diarios. En total 548.000 canarios conectaron con el espacio de entretenimiento, un dato que se traduce en el 25,1 % de la población en las Islas. Los datos mejoran el resultado del canal en todas los targets colocándose siempre por encima de la media de la cadena. Sin duda es uno de los mejores resultados que ha cosechado el programa desde que aterrizó en la parrilla de Televisión Canaria en 2020.

Esta temporada aspiran a seguir siendo el programa de tira diaria de la Radio Televisión Canaria más visto en las Islas.