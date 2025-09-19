Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El mural fue presentado este viernes. C7
Un mural de 'Como en casa'

La obra fue realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, Televisión Canaria y la productora La Huella Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:05

El programa gastronómico de Radio Televisión Canaria (RTVC) 'Como en casa' arranca motores para su novena temporada con la presentación este viernes de un gran mural del artista canario Richar Santana en Gáldar, al norte de Gran Canaria. La obra, elaborada en tonos tierra que evocan la historia arqueológica del municipio, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gáldar, Televisión Canaria y la productora del programa, La Huella Canaria.

Ubicado en el aparcamiento y recinto cultural La Quinta, el mural es un homenaje al programa, que el próximo lunes 6 de octubre iniciará su novena temporada con nuevas secciones y visitas a restaurantes de todo el archipiélago. El primer episodio tendrá como escenario el restaurante Dosss, en Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el chef Óscar Mayer.

El programa regresa con Kiko Barroso y Cathaysa González como presentadores.

