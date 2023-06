Mujeres muy guerreras, el final de Jack Ryan y el peligro de las sectas

Despedimos junio y con él a un agente de la CIA que lleva años haciéndonos disfrutar: Jack Ryan. Prime Video estrena la cuarta y última temporada de la serie creada a partir del personaje ideado por el escritor Tom Clancy. Y para no abandonar la acción, Movistar+ ofrece 'La mujer rey' protagonizada por la excelente actriz Viola Davis.

Disney+ les invita a ver una serie documental que narra el caso real de Patricia Aguilar, que fue captada por una secta cuando tenía 16 años y se fue de su casa con 18. Además, Netflix permite a sus abonados ver un cuento épico de cine de animación.

En el programa, Raphael hace un repaso profundamente sincero de su carrera, y dice que acepta el paso del tiempo porque con los años ha ido «aprendiendo y mejorando«. El cantante y actor sostiene que su gran noche «está por llegar« y que es «mejor persona» desde que en 2003 se sometió a un trasplante de hígado.

Comenta que vio «de cerca» la muerte. «La tuve al lado, pero no me hizo gracia», y cuenta que Julio Iglesias «llamaba todos los días» a su mujer para ver cómo estaba.

El artista subraya que su vida es «la familia y el público», al que quiere «a morir», y que se siente «un hombre libre», siempre consensuado con su mujer Natalia Figueroa y sus hijos, que son sus «amores«. Dice sentirse »artista y no un comediante«, confiesa que admira a Charles Aznavour y Edith Piaf, y reconoce que se emociona con el cine y con las interpretaciones de la actriz Bette Davis.

2 21.00 horas. Película Movistar Estrenos La mujer rey

Enemigos implacables, batallas épicas, heroísmo y lealtad entre compañeras de armas en esta espectacular epopeya sobre las poderosas guerreras agojies africanas de principios del siglo XIX.

En un momento histórico en el que los reinos africanos se enriquecen vendiendo a sus prisioneros a los negreros blancos y en el que las mujeres están sometidas a los deseos de padres y maridos, una mujer, la general de las agojies de Dahomey, Nanisca, ha conseguido para sí misma un lugar de privilegio en la corte del joven rey Ghezo y, para sus guerreras, un sitio en el que sentirse a salvo de los hombres.

Ambientada en el reino de Dahomey (al oeste de África) en 1893 y basada en hechos reales, 'La mujer rey' muestra cómo el imperio Oyo se ha aliado con el pueblo mahi para asaltar las aldeas de Dahomey, capturar a sus habitantes y venderlos a los negreros europeos. Los oyo tienen fusiles y caballos, pero el joven rey tiene su propia arma: un grupo de élite de mujeres soldado.

3 Desde las 8.00 horas. Película Netflix Nimona

En un mundo medieval futurista, el caballero Ballister Bravocorazón es acusado de un crimen que no ha cometido, y la única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una traviesa adolescente con inclinación por el caos… que además resulta ser el ser metamorfo al que debe destruir.

Pero, dado que lo persigue todo el reino, Nimona es el mejor compinche (o más bien el único) al que Ballister puede aspirar. De modo que, mientras se difumina la línea entre héroes, villanos y monstruos, la pareja causa estragos a diestro y siniestro para que Ballister pueda lavar su nombre y Nimona… pueda causar estragos a diestro y siniestro.

4 Dsiponible. Serie documental Disney+ 548 días: Captada por una secta

La serie documental de 3 episodios recoge el primer testimonio de Patricia Aguilar desde que fue rescatada. Patricia tenía tan solo 16 años cuando cayó en las redes del supuesto gurú Félix Steven Manrique. Se conocieron a través de Internet cuando Patricia buscaba respuestas a un triste suceso familiar y estuvieron en contacto diario durante dos años.

Cuando Patricia cumplió la mayoría de edad, cogió dinero del negocio familiar y voló a Perú donde él la esperaba. Según Manrique, Patricia era una de las reinas elegidas para repoblar el mundo junto a él cuando llegara el Apocalipsis. Cuando Patricia llegó a Perú se encontró con un panorama muy distinto al paraíso que le había prometido.

5 Estreno. Serie Prime Video Jack Ryan de Tom Clancy

La cuarta y última temporada sitúa a su protagonista frente a la misión más peligrosa hasta la fecha: enfrentarse a un enemigo en su país y en el extranjero. Como nuevo director adjunto en funciones de la CIA, Jack Ryan recibe el encargo de destapar la corrupción interna y, al hacerlo, descubre una serie de operaciones encubiertas sospechosas que podrían dejar en evidencia la vulnerabilidad del país.

A medida que Jack y su equipo investigan hasta dónde llega la corrupción, descubre una realidad mucho peor: la convergencia de un cártel de la droga con una organización terrorista, lo que revela una conspiración mucho más próxima y pone a prueba la fe de nuestro héroe en el sistema que siempre ha luchado por proteger.

6 Disponible. Documental Movistar+ Nos vemos en el baño

A principios de los 2000, Nueva York vivía sus momentos más bajos: el 11-S, el efecto 2000 o el propio cambio de milenio había provocado que la ciudad perdiese su brillo. Es en este ambiente de cambio político, tecnológico y cultural donde aparece un puñado de grupos que definirá la música de la ciudad y la que después sonaría en todo el mundo.

Basado en el libro del mismo nombre, este documental nos sumerge de lleno en la escena musical del Nueva York de los 2000 y asistimos al inicio de bandas tan míticas como The Strokes, Interpol, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio o The Moldy Peaches.

7 Estreno. Serie HBO MAX VGLY

Esta serie de producción mexicana sigue a un grupo de jóvenes decididos a destacar en la música urbana de la Ciudad de México sin saber todos los problemas que enfrentarán al intentar adentrarse en una industria implacable llena de barreras.

El nombre de la serie también es el seudónimo artístico del protagonista (Emmanuel), quien a través de sus crudas letras busca reflejar la manera en que ven la vida y cuestionan las normas establecidas.