'Miércoles' está lista para sembrar el caos en agosto

Ana Sutil Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de julio 2025, 13:03

No es simpática; no es amable; no es empática y, desde luego, no es divertida. Pero es irresistible. Ella es Miércoles Addams y a partir de 6 de agosto regresa a Netflix con la segunda temporada de su serie.

En esta ocasión, la nueva entrega se estrenará en dos tandas. En agosto llega la primera. Cuatro episodios que se podrán disfrutar a partir del día 6. Pero para ver el desenlace final habrá que esperar al 3 de septiembre, cuando de emitirán los cuatro últimos capítulos.

Jenna Ortega protagoniza la segunda temporada de 'Miércoles' como detective a tiempo parcial, autora de misterio a tiempo parcial y marginada a tiempo completo. Con su 'encanto' natural, la joven sembrará el caos por todas partes y será más espeluznante que nunca.

Un misterio y nuevos retos

En la nueva entrega, Miércoles regresa de manera voluntaria a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año deliciosamente oscuro y excéntrico.

Armada con su característico ingenio afilado y su encanto imperturbable, Miércoles se ve envuelta en un nuevo escalofriante misterio sobrenatural que la unirá más de lo que a ella le gustaría con el pasado de su madre, Morticia.

Morticia y Gómez Addams se conocieron en Nevermore 25 años atrás. Esta temporada profundizará en la relación de Morticia y Gómez, sus secretos y su pasado en Nevermore.

Tim Burton, de nuevo

El genial Tim Burton repite como director y productor ejecutivo en esta nueva entrega. También regresan a la saga Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gómez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax) y Victor Dorobantu (Cosa).

Por su parte, Paco Cabezas y Ángela Robinson también dirigirán episodios en esta nueva entrega.