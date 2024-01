«'La Mesías' es crítica con las miradas radicales y con el fanatismo»

'La Mesías' es un verso suelto del panorama audiovisual nacional. Y es que la nueva serie dirigida por Los Javis –Javier Ambrossi y Javier Calvo– ha roto moldes y se ha convertido desde su estreno en Movistar+ en uno de esos fenómenos que, gustará más o menos, pero no deja indiferente.

El director Javier Ambrossi, que habla al otro lado del teléfono en su nombre y en el de su pareja y compañero de fatigas laborales, reconoce estar «muy contento» ante el gran recibimiento general que ha tenido 'La Mesías', gran triunfadora en la gala de entrega de los Premios Forqué y máxima favorita para los Feroz, con once nominaciones, que se darán a conocer a comienzos de 2024. «Estamos muy contentos porque no era un proyecto fácil. Es una serie arriesgada. Y que Movistar haya apostado tanto por un proyecto tan libre y tan único nos generaba mucha responsabilidad. Cuando confían tan ciegamente en ti, después tienes que estar a la altura», confiesa el madrileño.

Los siete capítulos de 'La Mesías' tienen como punto de partida el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana que integran cinco hermanas. Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos, se queda impactado al verlo.

Carmen Machi, en 'La Mesías'. C7

Ambrossi señala que la serie no transita por el siempre espinoso terreno religioso, sino que «ahonda en la importancia de las creencias». «Creo que 'La Mesías' explica la diferencia entre la libertad de religión, en cuya defensa creo que estamos todos de acuerdo porque cada uno puede creer en lo que le parezca, y el daño que hace el fanatismo. 'La Mesías critica el daño que genera una mirada radical de las cosas y el fanatismo. Los que nos siguen habitualmente saben perfectamente donde nos posicionamos nosotros en este tipo de cuestiones. La serie habla de la importancia del arte, de sentirse comprendido, de la superación de traumas, de cómo una película te puede cambiar la vida como es el caso de 'Cantando bajo la lluvia'. Lo hace en muchos niveles, tanto personal como familiar, religioso y profundo. Cada uno de los personajes cree en cosas distintas, incluso, hay uno que cree en el horóscopo porque es muy lunera», recuerda entre risas.

La inspiración

Desde su estreno, las similitudes entre la ficción que desarrolla esta serie y realidades como la del grupo Flos Marie y la de los hermanos Turpin, entre otras, han saltado a la palestra. Los Javis no lo rehúyen. Es más, lo consideran normal porque se transforman en esponjas del mundo que les rodea o investigan para las ficciones que escriben y dirigen. «Desde siempre hemos intentado basarnos en la realidad. Me gustan las historias que investigo previamente. Me fijo en cómo habla una persona con la que trabajo, en cosas de nuestros amigos y en mi propia infancia y vida en general. Cogemos cosas reales para transformarlas en ficción. Y es que lo que Javi y yo hacemos muy bien es utilizar géneros diferentes y mezclar cosas», asegura Ambrossi. «Creo que lo hacemos bien porque somos personas muy curiosas y nos fijamos en todo. Encontramos inspiración en cualquier lado y después trabajamos mucho el guion. Le dedicamos mucho tiempo. En este caso, un año entero, casi dos. Es mucho tiempo. En total, hemos estado trabajando en 'La Mesías' durante tres años. Dedicados en cuerpo y alma, todos los días, durante el día y la noche, con fines de semana incluidos. Por eso creo que es una excepción dentro de la industria», añade.

Los Javis. C7

Los Javis no buscaban ser diferentes con 'La Mesías'. Simplemente aspiraban a dejar volar su imaginación y creatividad con una libertad total. «Buscábamos que la serie fuera nuestra, como siempre. Que fuera libre y fiel a nuestra mirada. Y hacerla como creemos que se tenía que hacer. Tenía que ser una serie de autor, para que el espectador sienta que es honesta y libre. Que vea que no está hecha para rellenar contenidos como hacen muchas plataformas. A veces, te asomas a algunas y es como si fueras a un videoclub barato. Reivindicamos que la gente está en casa harta de ver contenidos que no le aportan nada. La gente quiere ver cosas importantes de unos autores que se han dejado la piel. Y eso es lo que consigue que la gente se emocione», defiende.

Con los actores en mente

Lola Dueñas, Carmen Machi, Macarena García –hermana de Javier Ambrossi–, Roger Casamajor, Albert Pla, Nora Navas y Amaia Romero encabezan el reparto de 'La Mesías' junto a una serie de jóvenes noveles. Los Javis explican que habitualmente escriben los guiones con algunos actores ya en la mente. «Casi siempre escribimos algunos papeles para actores concretos. Cuando estábamos escribiendo ya pensábamos que Carmen Machi, Amaia y Macarena García estarían muy bien para esos personajes. Esos tres papeles los tuvimos claro desde un principio y los escribimos para ellas. Teníamos sus voces a medida que los escribíamos. Con Rossi de Palma y Nora Navas, por ejemplo, teníamos muchas ganas de trabajar y esperábamos que pudieran sumarse a la serie. Las niñas fueron seleccionadas en un casting exhaustivo. Fue mágico trabajar con ellas. Algunas sentirán que su camino será ser actriz cuando sean mayores. Para otras se quedará en una experiencia bonita. Me encanta que la gente descubra nuevos talentos con nuestras series o que redescubran otros, como ha sido el caso de Amaia, que está maravillosa. Siempre intentamos hacer familia con la gente, como sucede con Lola Dueñas o Ana Rujas. Gente de nuestro universo y a la que queremos mucho, delante y detrás de la cámara», explica.

Reconoce que les gusta estrechar lazos con el equipo, de ahí que «la mayoría de los que participaron en 'La Mesías'» ya habían trabajado en las producciones anteriores de Los Javis.

En constante aprendizaje

Entienden que 'La Mesías' ha sido un paso adelante dentro del posicionamiento de ambos como cineastas con fuste. Pero eso no implica que renieguen, ni mucho menos, de sus producciones precedentes. «La idea es que se note nuestra evolución y aspiramos a que lo siguiente que hagamos nos haga mirar hacia atrás y veamos que hemos mejorado. Estamos todavía en una fase de aprendizaje. Estoy muy orgulloso de 'Paquita Salas' (2016) y 'Veneno' (2020), porque representan cómo era yo en aquel momento. 'La Mesías' representa cómo soy hoy», puntualiza.

Varias imágenes de 'La Mesías'.

No se trata de desvelar detalles clave de 'La Mesías', pero a uno de los personajes le persigue una mano misteriosa, parece que es la de un extraterrestre. Javier Ambrossi da algunos detalles sobre este misterio que se resuelve en el último capítulo. «Nace porque investigamos sobre personas que sienten que han sido conectadas por extraterrestres. Cuando te pones con ello descubres que muchos tienen en común haber tenido unas infancias complicadas. Fuimos al Hotel Bruc, en la montaña de Montserrat, donde cada día 11 del mes se reúne una serie de personas para ver avistamientos de ovnis. Conocimos allí a un grupo maravilloso, nos contaron sus experiencias y vimos que tenían en común que durante su infancia 'algo' les había hecho perder el sentido por lo que tenían la necesidad de comprender el mundo de otra manera. Hay algo que se les quedó mal, una especie de dolor. Eso me apasionó y me estremeció muchísimo. Por eso introdujimos esa mano como símbolo de una infancia complicada. Considero muy importante reivindicar el cuidado de la infancia, que no se suele hacer tanto. Lo que nos pasa de pequeños nos marca hasta que somos mayores, porque siempre llevamos dentro a ese niño», destaca.

¿Y rodar en Canarias?

Los Javis conocen bien Canarias. Sin ir más lejos, pasaron el fin de año de 2022 en la isla de La Graciosa. Y son conscientes de las ayudas al audiovisual para rodar en las islas. «Adoraría rodar en Canarias. Amo Canarias y estamos súper abiertos a las propuestas que tengan que ver con Canarias. Lo que necesitamos es encontrar una historia que tenga que ver con las islas para rodarla ahí», apunta Javier Ambrossi que avanza que en 2024 comenzarán a escribir su próximo proyecto.