Llegan a Runtime cuatro clásicos de animación

La plataforma gratuita Runtime suma a su catálogo cuatro títulos emblemáticos de la mano de DeAPlaneta Entertainment. Películas que marcaron a varias generaciones de espectadores: 'La Vuelta al Mundo de Willy Fog', 'David el Gnomo', D'Artacán en 'Uno para Todos y Todos' para Uno y 'Mi amigo Berni'. Estas producciones, que cautivaron al público infantil en su estreno y siguen despertando nostalgia entre los adultos, están disponibles gratis para todos los usuarios.

'La vuelta al mundo de Willy Fog' adapta el clásico literario de Julio Verne 'La vuelta al mundo en ochenta días'. La historia sigue al caballero londinense Willy Fog, que, junto a sus inseparables Rigodón y Tico, se embarca en una carrera contra el tiempo sorteando aventuras, peligros y enemigos como el inspector Fix, mientras encuentra el amor en la bella princesa Romy.

'Uno para Todos y Todos para Uno' es la continuación de 'D'Artacan y los tres mosqueperro'. Han pasado diez años desde que D'Artacán entró en el Cuerpo de los Mosqueperros del Rey Luis XIII. Ahora, casado con Juliette y con dos hijos, se ve envuelto en una nueva misión cuando la Reina le pide descubrir por qué el Rey actúa de manera extraña.

'David el Gnomo' narra las aventuras de David, un gnomo médico que recorre los bosques curando a sus semejantes y a animales heridos, enfrentándose junto a su esposa Lisa y sus amigos a trolls, catástrofes naturales y otros desafíos. Su mensaje ecologista y valores de amistad marcaron a millones de niños en todo el mundo.

Y 'Mi amigo Bernie' está protagonizada por el niño Sam y su amigo Bernard, un oso polar sin miedo a nada, combina comedia y aventura para transmitir un mensaje de superación. Juntos, se embarcan en una expedición épica que ayuda a Sam a dejar atrás sus miedos.