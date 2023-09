Un inspector de 8 patas, amistades peligrosas y un destino muy clásico

A la espera del próximo lunes, día 4, momento en el que se producirá el estreno de gran parte de la nueva programación de las cadenas, no queda un primer fin de semana de septiembre con pocas novedades.

Para los más jóvenes de la casa, Movistar+ les propone 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra', una cinta de animación al más puro estilo de las novelas de misterio de Agatha Christie. En el apartado de documentales, la plataforma audiovisual les invita a conocer a una de las mejores cazatalentos de Hollywood.

El domingo Netflix estrena un reality japonés donde 10 personas buscan el amor... pero hay trampa en el programa. Y los amantes del cine clásico no podrán resistirse a 'Dos hombres y un destino', cinta que emite COSMO.

1 Sábado, 21.00 horas. Película TCM Las amistades peligrosas

En la Francia del siglo XVIII, la perversa y fascinante Marquesa de Merteuil se siente despechada tras ser abandonada por su último amante, quien va a casarse con la jovencísima y virtuosa Cecile de Volanges.

Ansiosa por vengar semejante humillación, recurre a un antiguo y depravado amante, el Vizconde de Valmont, a quien le pide que seduzca a la joven y virginal Cecile antes del día de la boda.

El cineasta Stephen Frears realiza esta adaptación de la novela de Choderlos de Laclos acerca del eterno y universal poder manipulador del sexo. La cinta está protagonizada por un reparto de auténtico lujo, que incluye, entre otros, a Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves y Uma Thurman.

2 Sábado, 21.50 horas. Documental Documentales por M+ Bonnie. La cazatalentos de Hollywood

Un documental que rinde homenaje a la legendaria directora de casting Bonnie Timmermann, la persona que descubrió a una lista interminable de grandes nombres del cine como Sean Penn, Natalie Portman o Liam Neeson.

'Bonnie. La cazatalentos de Hollywood' es un documental único que nos muestra material inédito sobre castings de películas míticas y los inicios de actores que todos conocemos.

3 Sábado, 20.00 horas. Película Cine por M+ Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

Una divertida, original y policiaca historia para toda la familia nominada al Goya a la mejor película de animación en 2023. En un mundo de insectos paralelo al de los humanos, los policías son las arañas -probablemente porque si te agarran con sus 8 patas lo tengas difícil para escapar-... Y el inspector Sun es la mejor de todas.

Evidentemente, como todo buen policía, cuenta con un archienemigo letal, feroz y -cómo no- muy malvado: Langosta Roja, y -cómo no- acaba derrotado... ¿Pero acaba aquí? ¡Esto no termina! Cuando el Inspector decide retirarse, se embarca en un vuelo en el que se produce un asesinato, siendo este el último y más importante caso de nuestro arácnido agente.

Así, el destino del mundo de los insectos, tanto como el de la humanidad quedan en manos -o en patas- del inspector. Julio Soto dirige esta película envuelta en una atmósfera de novela negra al más puro estilo Agatha Christie, con escenas que recuerdan a sus títulos más populares. El propio inspectores un reflejo del mítico Poirot.

4 Sábado, 21.30 horas. Película Sundance TV El sentido de un final

Tony Webster (Jim Broadbent), un hombre jubilado y divorciado, mantiene una tranquila y solitaria vida. Un día descubre que la madre de Verónica (Freya Mavor), su novia de la universidad, le dejó en su testamento un diario que guardaba su mejor amigo, quien salió con Verónica después de Tony.

Para recuperar el diario, ahora en manos de una Verónica (Charlotte Rampling) anciana y muy misteriosa, Tony estará obligado a bucear en su pasado, recordar los momentos fallidos de sus antiguas amistades y relaciones y recrear sentimientos que creía olvidados. ¿Podrá Tony afrontar la verdad y hacerse responsable de las devastadoras consecuencias que sus actos han provocado después de tanto tiempo?

5 Domingo, 23.10 horas. Película COSMO Dos hombres y un destino

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy (Paul Newman) y Sundance Kid (Robert Redford) es su inseparable compañero. Un día, después de un atraco, el grupo se disuelve.

Será entonces cuando Butch, Sundance y una joven maestra de Denver formen un trío de románticos forajidos que, huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.

6 Domingo, estreno a las 8.00 horas. Reality Netflix ¿Quién es la loba?

Cinco hombres y cinco mujeres buscan al amor de su vida mientras se conocen a base de citas y de colaborar en un proyecto común. ¿Dónde está el truco? Entre las mujeres se esconde un número desconocido de «lobas mentirosas» a las que no se les permite enamorarse y que deben llegar hasta el final sin que las descubran y sin mostrarse receptivas a ninguna declaración de amor.

Es decir, que tanto el público como los concursantes que no son «lobos» se pasarán el tiempo intentando averiguar si las relaciones que se van forjando en el reality son el nacimiento de un auténtico romance o solo una artimaña de las «lobas».