La grancanaria Nadia entra por la puerta grande en 'La Voz Kids'

La quinta temporada de 'La Voz Kids' de Antena 3 arrancó ayer, donde Lola Índigo, Melendi, Rosario y David Bisbal son esta temporada los coaches que deberán elegir, en los primeros programas, a sus pequeños talentos para conformar sus respectivos equipos.

Entre los primeros participantes de la primera noche de las audiciones a ciegas del concurso actuó la joven grancanaria Nadia González Lorenzo, del municipio grancanario de Ingenio, que hizo girarse a todos nada más empezar a cantar Summertime, del compositor neoyorkino George Gershwin, una de las canciones más exitosas y cantada de toda la historia de la música, y que la isleña, de solo 12 años, se la llevó a una versión soul muy personal con mucho estilo.

Todos, excepto Bisbal que fue bloqueado por Rosario, quisieron hacerse con la voz tan especial de la grancanaria. «Me encanta tu voz, tienes una agilidad vocal increíble», señaló el propio Bisbal a pesar de saber que no podía optar a que se fuera a su equipo.

Rosario, por su lado, destacó que «a pesar de que se te ha notado que has cantado con nervios he gozado mucho contigo», mientras que Índigo añadió que «con esa voz puedes hacer cosas increíbles». Por último, Melendi relató que «contigo he sentido algo que solo siento en pocas ocasiones. Estoy seguro de que serás una de las grandes representantes de esta edición».

A la hora de tomar su decisión, Nadia reveló que «la verdad que estoy flipando, muy contenta… pero tengo que hacer lo que me dicta el corazón, así que me voy con Melendi».