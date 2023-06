Una fiscal muy creativa, un paseo por el planeta y un hombre solitario

Una fiscal italiana entusiasta, incorruptible, temperamental, brillante y original aterriza en la parrilla veraniega de La 1 para amenizar la noche de los miércoles. Se trata de Imma Tataranni y vive en Matera. Por otro lado, Netflix les propone un apasionante paseo por nuestro planeta en una serie documental espectacular.

El actor Denis Menochet, popular en España por su papel en 'As bestas', es el protagonista de 'Los supervivientes', una cinta sobre emigración y extremismos. Y Michael Douglas se mete en la piel de 'Un hombre solitario' en Runtime.

1 8.00 horas. Serie documental Netflix Nuestro planeta. T2

En todo momento y en cualquier rincón del mundo, miles de millones de animales emprenden un viaje crucial. Ballenas gigantescas, pumas esquivos, minúsculos cangrejos rojos, langostas voraces, gráciles grullas... Casi todos los animales migran y a menudo se entrecruzan de forma simbiótica, tanto si viajan en grandes manadas como si recorren su territorio en largas y solitarias caminatas.

Llevados por su instinto, siguen el sol y los caminos que sus ancestros han trazado a lo largo de millones de años. La salud del planeta depende de esas migraciones. Pero, a medida que avanza el calentamiento global, los casquetes polares se derriten y el impacto de la humanidad invade tierras salvajes cada vez más remotas, ¿podrán adaptarse para sobrevivir?

2 Disponible. Programa RTVE Play Españoles en conflicto. Polonia

Polonia es el país con menos derechos de Europa para el colectivo LGTBI. Almudena Ariza viaja hasta allí para descubrir, de la mano de los españoles que residen allí, cómo se convive con la homofobia. Varsovia, capital del país y refugio para muchos homosexuales de zonas rurales, y Cracovia, puerta de entrada a los municipios declarados zonas libres, serán dos de sus paradas.

Tres de cada cuatro personas LGTBI en Polonia han sufrido agresiones físicas, pero el 90% no se denuncian ya que no hay un crimen específico para ellas. Hace 5 años, la comunidad LGTBI no representaba un problema en la sociedad polaca o, al menos, no hay datos de que esto fuera así.

N un valenciano que trabaja en Varsovia como administrativo y profesor de español; N gestora de proyectos en una multinacional; y Patryk, editor de vídeo y operador de cámara que vive en una localidad a hora y media de Cracovia, serán tres de los españoles que darán su testimonio.

3 21.35 horas. Serie La 1 Imma Tataranni

La fiscal Imma Tataranni es testaruda y busca la verdad debajo de las piedras y, aunque su instinto puede fallar, su memoria prodigiosa es su mejor arma. No pasa desapercibida: ya sea por su colorida ropa, por el paso decidido con el que recorre los pasillos de la Fiscalía de Matera, o por ir directa al grano.

Su forma de ser en los juicios es la misma que con su propia familia: su marido, su hija o su suegra. La vida no le ha regalado nada y por eso le disgustan los privilegios y los atajos que, de hecho, condena siempre que puede. Es incorruptible, implacable… pero no le falta ironía, compasión y ternura.

4 21.00 horas. Película Movistar Estrenos Los supervivientes

Samuel, un hombre viudo que vive en los Alpes italianos, decide ayudar a Chehreh, una mujer afgana que quiere llegar a Francia de forma clandestina. Ambos, deberán enfrentarse a una naturaleza hostil y a la persecución de los intransigentes jóvenes que viven allí y que pronto se irá de las manos.

Samuel y Chehreh son dos personajes obligados, por diferentes motivos, a dejar atrás el pasado. Ambos, son dos seres en peligro, dos seres opuestos que en el entorno hostil de la montaña alpina y sin estar preparados para superar las adversidades de este lugar deberán ayudarse a sobrevivir.

5 Disponible. Película Runtime Un hombre solitario

Ben Kalmen es un atractivo hombre de 54 años propietario de un concesionario de coches en Nueva York al que la vida le sonríe, sin embargo, esto cambia cuando se entera de que tiene problemas de corazón. Desde ese momento, la suerte le abandona.

Ahora toma pastillas, se ha divorciado de su mujer Nancy Kalmen y sus decisiones empresariales casi le meten en la cárcel. Se ha buscado una nueva novia, Jordan Karsch y sale con ella porque tiene unos conocidos que podrían ayudarle a crear un nuevo concesionario.

6 Disponible. Serie Disney+ Colegio Abbott

Segunda parte de la segunda temporada de esta comedia que cuenta la historia de un grupo de profesores entregados y apasionados y de un director poco empático, que realizan su trabajo dentro del sistema de enseñanza pública de Filadelfia.

A pesar de que tienen casi todo en contra, están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida y aunque estos excelentes funcionarios públicos están agotados y carecen de financiación suficiente, aman lo que hacen, y eso a pesar de que no les gusta tanto la decepcionante actitud del distrito escolar sobre la educación de los niños.