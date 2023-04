Una de espías, una boda en Italia y un retratro de la Dama de Hierro

La controvertida figura de Margaret Thatcher es la protagonista de un docuemental que se emite en Movistar+, la misma plataforma que estrena la serie 'Un espía entre amigos', que narra la deserción de Kim Philby y su huida a la Unión Soviética.

Los amantes del cine clásico tendrán la oportunidad de revivir uan vez más 'Doctor Zhivago' y los más jóvenes podrán ver en Disney+ una episodio especial sobre Kourtney Kardashian.

1 20.30 horas. Documental #0 de Movistar 'Thatcher: el legado de hierro'

Ampliar Movistar+

Margaret Thatcher estuvo en el poder durante más de once años. Cuando murió en abril de 2013, surgieron numerosas manifestaciones espontáneas de alegría reuniendo a ciudadanos de todas las edades en toda Inglaterra. 'Thatcher: el legado de hierro' es un documental de ARTE que propone un retrato personal y político de la Dama de Hierro, una de las figuras que junto a la reina Isabel II más han marcado la historia reciente de Reino Unido.

A través de abundante material de archivo y entrevistas, con todo tipo de expertos como el ex primer ministro Tony Blair, el cineasta Ken Loach o el economista Milton Friedman, se esboza no solo el retrato de Thatcher si no el de una toda una época: los años 80. Una década marcada por una fuerte crisis económica, inflación, desempleo, huelgas, la guerra de las Malvinas, los conflictos con el IRA y una fuerte polarización de la sociedad británica.

2 21.00 horas. Película TCM Doctor Zhivago

Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra civil que sigue a la revolución mantiene al país profundamente dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir.

Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se enamora apasionadamente.

3 21.00 horas. Serie Movistar Series 2 Un espía entre amigos

Londres, 1963. Nicholas Elliott (Damian Lewis), un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby (Guy Pearce), tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión.

Ampliar Movistar+

Pero, poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida.

4 Disponible desde hoy. Serie Netflix Un hombre de Florida

Ampliar Movistar

Un expolicía en apuros (Edgar Ramírez) tiene que volver a su Florida natal para encontrar a la novia fugada de un mafioso de Filadelfia. Aunque parecía un trabajito sin complicaciones, no solo degenera en una situación delirante con secretos familiares enterrados de por medio, sino que todos los esfuerzos por hacer lo correcto en un lugar sin ley se revelan cada vez más fútiles.

Donald Todd es el creador de 'Un hombre de Florida', una odisea salvaje en un destino soleado para gente que prefiere las sombras.

5 Disponible desde hoy. Especial Disney+ Kourtney y Travis: Hasta que la muerte nos separe

Episodio especial que ofrece una mirada al interior de la boda del año, que llega en exclusiva a Disney+. Kourtney, Travis y sus invitados disfrutan de un lujoso fin de semana de boda en Portofino, Italia. Las imágenes exclusivas y personales revelan un evento familiar íntimo repleto de momentos maravillosos.

Disney+

Este especial cuenta con Kourtney Kardashian Barker, Travis Barker, Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.Se trata de un adelanto de la tercera temporada de 'Las Kardashian' que llega el 25 de mayo en exclusiva a Disney+.

6 Disponible. Programa RTVE Play Comando Actualidad

'Aquí no se puede vivir': las dificultades para encontrar vivienda' es el tema que aborda esta semana el espacio de TVE.

Vivir de alquiler hoy es un 8% más caro que en 2022, y arrendar una habitación cuesta hoy lo mismo que hace siete años costaba alquilar una casa entera. Los españoles destinan una media del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, seis puntos más que hace cinco años. Compartir piso a las afueras o vivir en una caravana en el extrarradio son algunas de las soluciones.

7 21.00 horas. Documental Movistar Estrenos Reinventando la moda

Documental que sigue los pasos de la pionera diseñadora Amy Powney, directora creativa de la marca de lujo Mother of Pearl, en su ambición por combinar moda y medio ambiente.

Ampliar Movistar+

En 2017 Amy Powney consigue el premio Vogue al mejor diseñador del año, gracias a esa dotación económica la diseñadora, estrella emergente de la moda londinense, comienza a marcar sus propias reglas y arranca su aventura en la búsqueda de una colección completamente sostenible.