Crimen, tradición y humor en 'Asesinatos en la montaña'

El lunes 8 de septiembre a las 19.00 horas COSMO estrena 'Asesinatos en la montaña', una original serie policiaca ambientada en los espectaculares Alpes bávaros. El secreto de su éxito en Alemania, donde la serie ha sido vista por más de tres millones de espectadores, reside en una combinación única de casos ingeniosos, personajes entrañables y un marcado sello local.

'Asesinatos en la montaña' sigue las investigaciones del veterano inspector Benedikt Beissl (Andreas Giebel) y su nuevo compañero venido del norte, el carismático policía Jerry Paulsen (Peter Marton). La tensión entre ellos es inevitable: Jerry tiene una actitud relajada, métodos más modernos y, además, es el novio de su hija Johanna (Ines Lutz). Aunque sus personalidades chocan, pronto dejan los problemas personales fuera del trabajo para resolver unos casos donde nada es lo que parece.

Un telesilla manchado de sangre, un médico del equipo nacional de bobsleigh asesinado o una heredera envenenada son algunos de los misterios que Benedikt y Jerry tendrán que resolver con la ayuda o las incómodas preguntas de Johanna, incansable periodista. Secretos familiares, ambiciones ocultas, pasiones peligrosas y rivalidades locales emergen tras cada investigación en una serie que mezcla género policiaco, drama humano y humor costumbrista.

Grabada en la pintoresca localidad de Berchtesgaden, al pie del macizo Watzmann y a un paso del lago Königssee, la serie hace un uso excepcional del entorno natural como telón de fondo. Montañas majestuosas, lagos cristalinos y la singular arquitectura tradicional bávara dotan a este lugar de una personalidad única y refuerzan el contraste entre la aparente calma de este idílico entorno rural y los crímenes de cada episodio.