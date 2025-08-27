Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dominique Devenport da vida a la emperatriz de Austria y reina de Hungría.
Dominique Devenport da vida a la emperatriz de Austria y reina de Hungría. COSMO
Temporada 4

COSMO estrena el final de 'Sisi: emperatriz de Austria'

Desenlace ·

El 7 de septiembre se inicia el desenlace de la apasinonate historia de Isabel de Baviera

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:12

El domingo 7 de septiembre a las 20.00 horas COSMO estrena en primicia en España la cuarta y última temporada de 'Sisi: emperatriz de Austria', el desenlace de esta exitosa superproducción sobre la célebre Isabel de Baviera. En esta entrega, la emperatriz regresa a su hogar para enfrentarse a su pasado, luchar por su herencia y descubrir quién es realmente.

Deseo, batallas espectaculares, intrigas palaciegas y empoderamiento femenino son los ejes principales de este drama de época, una atrevida versión de la vida de una de las mujeres más influyentes de la Historia. Las tres temporadas de la serie están disponibles bajo demanda en COSMO ON.

COSMO

De vuelta a casa

En esta última entrega, la emperatriz regresa a su tierra natal tras la muerte de su padre. Su misión: recuperar el castillo de Possenhofen, perdido en una apuesta durante una carrera de caballos. Dolida y decidida, Sisi reta a Georg, el mejor yóquey de Baviera, a una espectacular carrera de caballos en el Oktoberfest de Múnich para salvar la casa familiar. Pero su rival solo acepta si la emperatriz es quien cabalga.

COSMO

Aunque Francisco le ha prohibido montar, Sisi rompe su promesa y entrena a escondidas para enfrentarse a Georg. Durante este viaje, la emperatriz descubre oscuros secretos que cambiarán su destino y la obligarán a replantearse su lugar en el mundo.

Esta temporada nos sumerge en un drama lleno de emociones que aborda cuestiones como la identidad y el peso del poder. Luis, el hermano mayor de Sisi, se debate entre el amor apasionado por la cantante Henriette y una brillante carrera política. Mientras, su hermana menor, la joven Sofía Carlota, cae rendida ante el enigmático rey Luis de Baviera.

