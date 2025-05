Un «copia y pega»: Ana Guerra imita a Rosana en Tu Cara Me Suena y las redes «flipan» con el parecido La cantante tinerfeña recreó una actuación del tema 'A fuego lento' en la gala 5 del programa de entretenimiento

Ana Guerra imita a Rosana en Tu cara me suena.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de mayo 2025, 13:44 Comenta Compartir

La cantante tinerfeña Ana Guerra despunta como una de las grandes imitadoras de la temporada 12 del programa de entretenimiento de Antena 3 Tu cara me suena. La joven volvió a sorprender en la Gala 5 del concurso, celebrada ayer, recreando la actuación de otra artista canaria.

Ana Guerra se metió en la piel de la lanzaroteña Rosana, emulando una de sus interpretaciones del tema 'A fuego lento'.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar y muchos usuarios y usuarias se rindieron a la imitación de la tinerfeña. «Flipando con Ana Guerra haciendo de Rosana», «Qué pedazo de imitación», «Una de las mejores actuaciones de la temporada», «Me está sorprendiendo mucho en este concurso», fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la red social X, antigua Twitter, y que, incluso, convirtieron a Rosana en trending topic.

Pese al aluvión de halagos, la extriunfita no ganó la gala. Sí se coronó en el programa anterior imitando a Alicia Keys. En esta ocasión, Bertín Osborne recibió la mayor puntuación al ritmo de 'Rock and Roll All Nite', de Kiss, lo que indignó a algunos seguidores del certamen: «Que la 'imitación' de Bertín gane a este copia y pega que ha hecho Ana Guerra de Rosana...».

Eso sí, la tinerfeña promete más actuaciones para dejar con la boca abierta.

La reacción en redes a la imitación de Ana Guerra

Adoro está canción..Ana Guerra está clavando a Rosana #TCMS pic.twitter.com/Loyg4tenfx — YAII 🤍🖤 (@Mirayaii) May 9, 2025

Lo de que @anaguerra haya sido exactamente igual a Rosana que ha sido? Está gala si se merece los doces #TCMS pic.twitter.com/LxUNOnUzHv — Diego ✨ (@Diego7334213944) May 9, 2025

Ana Guerra es una curranta, ha imitado de 100 a Rosana. Pelos de punta



#TCMS pic.twitter.com/atGcQSo3Nm — Brooke🧸 (@brookentoyy) May 9, 2025

Ana Guerra me está sorprendiendo mucho en este concurso, para mí hoy ha imitado muchísimo mejor que en la gala pasada que ganó ella. A ratos he oído a Rosana#TCMS pic.twitter.com/0n9Xz18ddR — Paula (missing efley) (@heartofdizi) May 9, 2025

Flipando con Ana Guerra haciendo de Rosana #TCMS pic.twitter.com/rlZEqqBQDl — Oscar Repo (@OscarRepo) May 9, 2025

Que pedazo de imitación de Ana Guerra imitando a Rosana#TCMS pic.twitter.com/AUYhuVbx3P — Virginia Pacheco 🇪🇸 (@Virginia_PC) May 9, 2025

Que la “imitación” de Bertín gane a este copia y pega que ha hecho Ana Guerra de Rosana… ¿esto no era un concurso de imitaciones? #TCMS pic.twitter.com/lyYYko6u9o — caracoleole💫🍓 (@caracoleole21) May 9, 2025