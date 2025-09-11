'Cerca de ti' regresa a La 1 celebrando 15 años de cercanía con Canarias El programa, dirigido por Roberto Herrera, contará esta temporada con un equipo especializado en salud para atender dudas de la audiencia en directo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:10

El magacín de RTVE en Canarias, 'Cerca de ti', vuelve a La 1 el próximo lunes 15 de septiembre a partir de las 13.25, coincidiendo con la celebración de sus 15 años en antena.

Dirigido y presentado por Roberto Herrera, el programa recorrerá las ocho islas del archipiélago abordando temas de actualidad, entretenimiento y testimonios de denuncias vecinales. Todo ello contado desde la cercanía que ha caracterizado al formato desde su estreno.

Además, la nueva temporada contará con la participación de un equipo de profesionales de distintas áreas de la salud, que atenderán las consultas de los espectadores en directo y recibirán sugerencias de temas para próximos programas.

Con esta combinación de información, entretenimiento y servicio público, 'Cerca de ti' mantiene su apuesta por acercar la televisión a los ciudadanos canarios, reforzando la interacción entre la audiencia y los reporteros del programa.