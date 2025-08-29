'La caza. Irati', Sara Campos se enfrenta a la selva

La plataforma digital estrena el 4 de septiembre la cuarta temporada de este thriller psicológico

Los seguidores de la saga de 'La caza' están de enhorabuena. El 4 de septiembre, Movistar Plus+ estrena al completo y en exclusiva la cuarta entrega, 'La caza. Irati'.

Sara Campos vuelve a las andadas. Convertida en psicóloga de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil, esta vez se adentra en los misterios de la selva de Irati, en Navarra.

Megan Montaner y Félix Gómez regresan con una nueva investigación criminal a la que se unen Silvia Alonso, Roger Casamajor y Eloy Azorín.

Después de haberse adentrado en Monteperdido, laTramuntana y la zona del Guadiana, Sara Campos debe enfrentarse esta vez a un entorno completamente diferente a los de los otros tres casos. La selva de Irati es enorme y guarda múltiples secretos, leyendas y 'seres' en su interior.

Un asesinato y algo más

La cuarta temporada de 'La caza' transcurre en la selva de Irati (Navarra). Más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten a nuestra selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa.

Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva (Félix Gómez) trabajará a las órdenes de Gloria Mencía (Silvia ALonso), una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa.

El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos (Megan Montaner) que, después de perder a Víctor (su ex pareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.