La cantante grancanaria Nia, nueva concursante de 'Hasta el fin del mundo' de RTVE La artista competirá con J Kbello en este nuevo reality, al más puro estilo 'Pekín Express', adentrándose en un viaje de más de dos meses por América Latina

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 13:00 | Actualizado 13:11h.

Seis parejas se adentran en una aventura de dos meses por América Latina y competirán por ser los primeros en llegar a un destino final desconocido. 'Hasta el fin del mundo' es el nuevo reality de Televisión Española al más puro estilo 'Pekín Express' y que estará presentado por Paula Vázquez. Un nuevo programa de entretenimiento en el que la cantante grancanaria Nia tratará de proclamarse ganadora junto al artista J Kbello.

Los participantes tendrán que viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos y con una pequeña cantidad de dinero. En cada episodio, las parejas deben llegar a un punto determinado y firmar en un libro de viajes. Esta firma registra su orden de llegada y determinará el orden de salida en la siguiente etapa. Los concursantes tomarán decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

Doce rostros conocidos competirán para llevarse la victoria: Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; NIA y J Kbello, y Aldo Comas y José Lamuño.

El programa es una adaptación del reality británico 'Race across the world', que ha sido galardonado con un BAFTA en 2020 como mejor reality y lleva triunfando en la BBC durante cinco temporadas. Además, ya ha sido versionado en Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega.