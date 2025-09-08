'Arcane' de Netflix repite triunfo en los Emmy y se consolida como mejor programa de animación La serie, producida por el estudio francés Fortiche —que forma parte de la ZEC desde julio de 2020—, suma ya cuatro Creative Emmys en esta edición, incluidos los de diseño de fondo, color y edición de sonido

La serie animada de Netflix 'Arcane', producida por el estudio francés Fortiche —que forma parte de la Zona Especial Canaria (ZEC) desde julio de 2020— junto a Riot Games, volvió a brillar en los Emmy al hacerse por segunda vez con el galardón a Mejor Programa Animado.

En una categoría muy disputada, la ficción creada por Christian Linke y Alex Yee se impuso a títulos de gran recorrido como Bob's Burgers (FOX), The Simpsons (FOX), Love, Death + Robots (Netflix) y Common Side Effects (Adult Swim). Según informó Animation Magazine, este nuevo reconocimiento refuerza la posición de Arcane como una de las series animadas más aclamadas y exitosas de la plataforma.

La producción sumó además otros tres Creative Emmys previamente anunciados: Logro en Animación (Diseño de Fondo y Color) y Edición de Sonido. Con ello, eleva su cuenta total a cuatro premios en la edición de este año.

Por su parte, Love, Death + Robots también tuvo una noche destacada al obtener reconocimientos en animación de personajes, diseño de producción y storyboard. Mientras tanto, el premio al Diseño de Movimiento Excepcional recayó en el documental animado Octopus! (Prime Video), y Andor (Disney+) se llevó el galardón a los mejores efectos visuales en una temporada.

