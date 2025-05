Alicia Suárez: «'Madre' nos presentará a mujeres que han hecho de la maternidad su gran historia»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran CanaralAS Jueves, 1 de mayo 2025, 10:47 Comenta Compartir

Canaria, periodista y madre, Alicia Suárez ha hecho de la empatía su mejor virtud, liderando el informativo más visto de Canarias y demostrando que se puede comunicar con rigor sin marcar distancias; con cercanía. Su trayectoria en televisión la ha llevado desde el análisis de los datos más complejos hasta las emociones más profundas, facetas que la han llevado a que su trabajo haya sido reconocido con un Premio Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual por el innovador formato '¿A dónde va mi dinero?' En 'Madre', su nueva aventura que se estrena este sábado, 3 de mayo a las 19.50 horas, en Televisión Canaria, no solo presenta historias: las siente, las honra y las celebra. Porque como mujer y como madre, entiende que hay relatos que solo pueden contarse desde los sentimientos más profundos.

Alicia Suárez conduce junto a Paco Luis Quintana el informativo más visto de Canarias, doblando prácticamente a sus rivales: «En marzo, por ejemplo, cerramos con una media del 12,4% y 44.000 espectadores, pero hemos llegado a tener picos de 23'5%. La clave está en no perder de vista la cercanía con la ciudadanía, ni en el contenido ni en la forma de contarles lo que ocurre en Canarias», apunta.

-¿En qué momento le dijo a su madre eso de «mamá, quiero ser presentadora de televisión»?

-En realidad nunca quise ser presentadora de televisión. De hecho, ponerme delante de las cámaras me daba tanto respeto que estudié pensando que me iba a desenvolver mejor detrás de las cámaras. Lo único que tuve claro antes de irme a Madrid, a la Universidad Complutense, era que quería volver, que mi sitio estaba aquí, con los míos cerquita.

-¿Cuál es su puesto ideal, en la calle con un micrófono o leyendo un 'pronter'?

-La combinación perfecta sería una mezcla de ambos puestos. Es que soy demasiado callejera y quien me conoce lo sabe. Los años que he estado en redacción los he disfrutado muchísimo. Cada día un tema distinto, conocer gente nueva y proyectos interesantísimos, compartir tiempo con los op radores de cámara, con compañeras de otros medios, etc. Soy de esas personas que hacen del proyecto en el que está su hogar, y he de decir que las veces que he estado en plató también me he sentido muy cómoda.

-¿Qué papel juega Alicia Suárez a la hora de informar diariamente a personas todos los días?

-Digamos que me persigue el sambenito de los números y los datos. En una primera parte de informativo me encargo de analizar las cifras o aspectos relevantes del tema del día y hacerlo de forma gráfica y que se entienda. Pero bueno, al final, el informativo está tan vivo que eso puede variar. Es la segunda vez que comparto plató con Paco Luis y es, nuevamente, todo un regalo. Los dos somos de Santa Lucía de Tirajana y nos une una relación personal que, desde mi punto de vista, hace que estemos cómodos trabajando juntos. En cuanto a audiencias todos los informativos están funcionando y el Telenoticias 1, por ejemplo, cerramos marzo con una media del 12,4% y 44.000 espectadores diarios, pero esta temporada hemos llegado a tener picos de 18% y 23'5%.

-Sobre sus hombros lleva haber conseguido que un programa de economía le interesaraa alguien. ¿Qué supuso ese trabajo para usted?

-Ay, es nombrarme '¿A dónde va mi dinero?' y suspirar de emoción. Todavía, tres años después, algún día me puedes sorprender viendo algún episodio. Es de los trabajos con los que más orgullosa me siento porque me permitió salir de la zona de confort, probar otros registros y, sobre todo, aprender. Aprendí mucho con el equipo. La gente se echaba las manos a la cabeza cuando decíamos que íbamos a hablar en televisión de impuestos y su repercusión en la vida diaria de la gente. Un papel fundamental dentro del éxito de '¿A dónde va mi dinero?' fue su directora, Yasmina Ortega, que convirtió lo casi imposible en sencillo, entretenido y, ojo, también crítico.

- ¿Un Iris es para toda la vida o hay que validarlo?

-Bueno, depende del valor que le des al premio. En mi caso, el reconocimiento de la Academia de la Televisión lo recibió todo el equipo que participó en el programa y eso es para toda la vida porque afortunadamente, en esta era de contenido en la red, cualquiera puede seguir disfrutando del, permíteme que lo diga, el buen trabajo que hicimos.

-Cómo llega a su vida 'Madre'? ¿Se planteó decirle en algún momento que no?

-Al igual que ocurrió con '¿A dónde va mi dinero?', 'Madre' llega a mi vida cuando, quizás sin saberlo, necesitaba volver a salir de la zona de confort y volver a probar nuevos registros en la tele, además de seguir aprendiendo de y con compañeros nuevos. Así que como cada proyecto es una oportunidad de crecer y yo soy muy de «¿Y por qué no?», ni me lo pensé.

-¿Cuántas son las madres de Alicia Suárez?

-Afortunadamente vivo en un matriarcado. Así que a mi madre, María Luisa, se le unen cinco tías por parte materna, dos por parte paterna y mis dos abuelas que también me cuidaron. Soy un poquito de cada una de ellas.

-Confiéseme una cosa… ¿Hay alguna madre, de las 10 que ha grabado en esta primera temporada de 'Madre', con la que no haya llorado?

-¡Qué fama tengo! De alguna u otra manera lloré con todas. Con algunas preparando la entrevista, con otras en la previa, con otras durante, con otras después… pero lágrimas en cada uno de los 10 episodios.

-¿Se le ha reconocido lo suficiente a las madres canarias el papel que han jugado a lo largo de la historia?

-Definitivamente no. Ni a las madres canarias ni a las madres en general. Son el hilo con elque se cosen las familias y el hogar, las que siempre están para todos y para todo. Creo que ya va siendo hora de romper con ese patriarcado, de sacarlas de la intimidad, del lugar en el que siempre han estado 'a la verita' de hijos o de maridos y ponerlas en primer término para que cuenten su historia y podamos agradecerles la entrega infinita.

-Mi abuela me decía siempre: «Hija, ¡Las flores en vida!» ¿Es 'Madre' un reconocimiento a todas ellas?

-Te voy a contar una anécdota. En una de las grabaciones, la hija de una madre nos dio las gracias por haber elegido a la suya, porque le estábamos dando la oportunidad de hacerle el homenaje que siempre le hubiesen gustado hacerle pero no sabían cómo. Contar la historia de su vida, gritar a los cuatro vientos lo orgullosos que estaban de ella. Y claro, en ese momento caí en la cuenta… Madre son 10 capítulos donde contamos la historia de 10 madres pero, ¿cuántas no hay en Canarias dignas de ese homenaje?

-Alicia, ¿cuántas veces llama usted a su madre al día?

-Llamadas diarias, aunque depende de lo lioso que esté siendo el día. Eso sí, el contacto por Whatsapp es constante: mañana, tarde y noche.

-¿Su concepto de maternidad ha cambiado tras conocer las historias de estas 10 mujeres que veremos en Televisión Canaria?

-Absolutamente. Pero no solo como madre, también como mujer. 'Madr'e nos presentará a 10 grandes mujeres que han hecho de la maternidad su gran historia, pero son mucho más que eso. Me han enseñado cómo se lucha cuando ya no te quedan fuerzas, cómo se sacrificaron para que a sus hijos no les faltara de nada, como se pusieron el mundo por montera para vivir y luego enseñarles a sus hijos que volaran como ellas lo hicieron, me han enseñado que a veces, es mejor no hacer nada más quedarse ahí, cuidando la raíz, que diría Valeria Castro.

-¿Cambiaría ser madre por todo lo que te ha dado y te da la televisión?

-En absoluto. No cambiaría ser madre por nada del mundo.