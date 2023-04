Adrenalina, humor y terror para el fin de semana

Arrancamos la Semana Santa con un menú de lo más variado apto pata todos los paladares. TCM emite una de las obras maestras de la comedia de Frank Capra, 'Arsénico por compasión', una de esas cintas que siempre merece la pena volver a ver o descubrir. Antonio de la Torre, por su parte es el protagonista de un thriller dramático aclamado por la crítica. 'Informe Semanal' celebra este sábado su 50 aniversario con un programa especial.

El domingo, los adictos al cine de miedo tienen una cita con 'Studio 666', mientras que Netflix estrena una miniserie y Canal de Historia se adentra en los 'Grandes misterios de la Biblia.

La violinista

Karin es una famosa violinista que se ve obligada a dar fin a su carrera profesional debido a un accidente. Sus dedos ya no son lo sensibles que eran antes, pero logra reconducir su vida como profesora de música. En esta nueva etapa, Karin conocerá a un joven estudiante que le hará aflorar múltiples sentimientos y emociones que pensaba tener olvidados. Sin embargo, pronto vendrá el conflicto, ya que ambos son unos apasionados de la música y a la vez, demasiado ambiciosos en sus objetivos profesionales. ■Sundance, sábado a las 19.35 horas.

Arsénico... por compasión

Una obra cumbre de la comedia y una de las mejores cintas dirigida por la mano de Frank Capra y protagonizada con maestría por Cary Grant. El guión se basa en una obra de teatro de Joseph Kesselring. El famoso crítico teatral, Mortimer Brewster, se ha casado en secreto con la bella Elaine. Los dos acuden a visitar a las encantadoras tías de Mortimer, Abby y Martha, allí descubrirá con horror que las ancianas se dedican a envenenar a viejecitos abandonados a los que entierran en el sótano. En la casa está, además, un perturbado mental que cree ser Theodore Rooselvelt y, por si fuera poco, aparecen Jonathan, hermano de Mortimer y peligroso asesino. ■TCM, sábado a las 21.00 horas.

Entre la vida y la muerte

Ampliar C7

Leo Castañeda, español afincado en Bruselas, trabaja como conductor de metro. Una noche presencia el suicidio de Hugo, su hijo, del que llevaba más de dos años sin saber nada. Tras lo sucedido, Leo empieza a indagar en las causas de su muerte y descubre que estuvo implicado en un atraco. La búsqueda de respuestas lo conducirá a una peligrosa investigación y a enfrentarse a su propio pasado.

Antonio de la Torre interpreta en este thriller a un personaje enigmático, parco en palabras y con un pasado lleno de sombras que se irán descubriendo a medida que el español investigue el motivo detrás del suicidio de su hijo. ■Movistar Estrenos, sábado a las 21.00 horas.

Informe semanal

Ampliar RTVE

El mítico espacio informativo de Televisión Española, cumple 50 años al pie de la actualidad. El 31 de marzo de 1973 se estrenó este programa que repasa cada sábado la actualidad internacional, nacional, social y cultural con reflexión, contexto, análisis y una esmerada realización.Cinco décadas y 2.500 programas después lo celebrará con un especial desde el Museo Guggenheim de Bilbao, conducido por la periodista Ana Blanco.

El especial arrancará con la cabecera especial de 50 años y un mensaje de la reina Letizia, que inició su andadura en TVE presentando el programa en el verano del año 2000. ■La 1, sábado a las 20.20 horas.

Santaolla

Esta es la historia real en la que se basa de 'As bestas', película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y disponible en Movistar Plus+. Martin Verfondern y Margo Pool, una pareja de holandeses, solo tenían un sueño: vivir lejos del ruido y las complicaciones de la gran ciudad. En Santoalla, un pequeño pueblo de Orense, encuentran el lugar ideal para montar una granja escuela, pero su utopía se convierte en pesadilla al descubrir la verdadera cara de sus vecinos, una familia de lugareños que no está dispuesta a perder ninguno de los beneficios que han conseguido.

Tras años de enfrentamientos, Martin comienza a utilizar una cámara para registrar todo lo que ocurre, hasta que un día desaparece misteriosamente y todas las alarmas se encienden. ■Disponible en Movistar+.

Grandes misterios de la Biblia: Tras las huellas de Jesús

Después de 2.000 años, sigue siendo el personaje más famoso de la Historia. Se le ha descrito como un líder, un mentor, un feminista, un soñador, un anarquista, un gurú, un sanador...

Pero hoy, ¿qué sabemos realmente de Jesús? ¿Quién era? ¿De verdad existió? ¿En qué lugar de la Tierra podemos encontrar hoy rastros de las extraordinarias historias que dieron origen a la religión más practicada del mundo? ¿Y quién podía imaginar que el cristianismo seguiría uniendo a 2.000 millones de creyentes en el siglo XXI? ■Canal de Historia, domingo, 21.55 horas.

Studio 666

Ampliar Movistar+

Dave Grohl y el resto de miembros de la banda Foo Fighters protagonizan esta comedia de terror, tremendamente gore, rodada en la misma mansión californiana en la que el grupo grabó el disco 'Medicine at Midnight' y en la que, según Grohl, ocurrieron todo tipo de cosas extrañas.

En la película (basada en una historia que el propio Grohl ideó en base a esos sucesos inexplicables), los Foo Fighters llegan a una mansión de Encino, California, para grabar su décimo disco, pero Grohl es poseído por un ser maligno y comienza a matar a sus compañeros de las formas más sangrientas y más violentas que se puedan imaginar. ■Movistar Estrenos 2, domingo a las 21.00 horas.

Marinero de guerra

Ampliar Netflix

Miniserie de tres capítulo que narra la historia de Alfred Garnes, un marinero de clase obrera que acaba de tener su tercer hijo. Mientras trabaja con Sigbjørn Kvalen en un barco mercante en mitad del Atlántico, estalla la Segunda Guerra Mundial. Son civiles desarmados en el frente de una guerra en la que no pidieron participar. Ambos luchan por sobrevivir en una espiral de muerte y violencia donde los submarinos alemanes pueden atacar sus valiosos buques en cualquier momento. ■Netflix, domingo desde las 8.00 horas.