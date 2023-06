La actriz canaria Mónica López carga contra Pablo Motos y explica por qué se negó a ir a 'El Hormiguero'

La pasada semana, el actor Javier Cámara visitó 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de 'Rapa', serie que protagoniza en Movistar Plus+. Acudió solo, sin la actriz grancanaria Mónica López, la otra protagonista de la serie. La ausencia de la actriz cobró significado un par de días después, cuando explicó en una entrevista en La caravana (Ràdio Estel) que había declinado la invitación del programa, pese a la presión de su productora, y cargó con dureza contra su conductor, Pablo Motos, asegurando que «blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable».

«He tenido grandes peleas con la productora. Claro, a 'El Hormiguero' y a ese señor les importa un pimiento que vaya o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir», señaló durante la entrevista.

«Javier me dijo: 'Es que hay que ir. En una sola sesión lo ven tres millones de personas. Verá mucha gente la serie'. Pero yo le dije que daba igual que no lo vieran tres millones más. Que tendríamos un producto buenísimo que vería un poco menos de gente», continuó su relato la actriz.

«Pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética», continuó su crítica López, «perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro... Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios», insistió

Sus palabras han generado polémica y se suman a las voces críticas que desde hace tiempo denuncian el contenido «machista» y «fascista» de los programas de Pablo Motos, que ha llevado incluso a una campaña de boicot contra su emisión.