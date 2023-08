El acoso al descubierto, música k-pop y lo mejor del cine de Robert de Niro

La verdadera cara del productor de cine Harvey Weinstein, que acosó sexualmente a decenas de mujeres a lo largo de los años, salió a la luz en 2017 gracias al excelente trabajo de investigación de dos reporteras del New York Times. Movistar+ cuenta su historia en 'Al descubierto'.

Los amantes de la música k-pop disfrutarán de lo lindo con 'A través del armario', una nueva serie de HBO Max. Runtime, por su parte, ofrece a lo largo del día un homenaje a Robert de Niro.

La serie 'Tándem', de COSMO, emite su último capítulo de la temporada y el gato Garfield llega a las pantallas de Canal Hollywood para deleite de los más pequeños del hogar.

1 Estreno. Serie Netflix La familia Upshaw. T4

Bennie Upshaw padre de una familia de clase trabajadora de Indianápolis, es un mecánico encantador, bienintencionado pero desastroso, que se deja la piel por dar lo mejor de sí mismo y cuidar de su extensa familia.

Ampliar Netflix

Pero los Upshaw se han empeñado en que la cosa funcione y en superarse a sí mismos juntos. En esta nueva parte, los Upshaw siguen gestionando los altibajos de la vida, nuevos trabajos, sueños más ambiciosos, problemas de salud y algunas grandes sorpresas, siempre con el respaldo del cariño propio de la familia.

2 Todo el día. Cine Runtime Homenaje a Robert de Niro

El actor cumple 80 años. En sus casi 60 años frente a los focos De Niro ha dejado cientos de interpretaciones para la historia. Runtime Cine y Series ofrece algunas de ellas en un especial de 24 horas.

A las 17.00 se emitirá 'Una historia del Bronx'. Esta película destaca por otra singularidad: es su ópera prima como director, faceta en la que solo se ha prodigado dos veces. De Niro asume los mandos de un reparto encabezado por él mismo, Chazz Palminteri , Joe Pesci y Lillo Brancato.

Ampliar C7

A las 19.00 horas, 'Asesinato justo'. En este thriller policial el galardonado actor forma equipo con uno de los socios de toda su carrera: Al Pacino. Los dos actores investigan unos extraños asesinatos en serie que asolan la ciudad y que solo parecen afectar a individuos que habían escapado de la ley.

Como broche final a las 21.00 horas podrá verse La revelación, un thriller carcelario coprotagonizado por Edward Norton y Mila Jovovich. De Niro interpreta a un oficial de libertad condicional a cargo del caso de un pirómano que ansía salir de prisión. La mujer del preso intentará manipular al oficial por todos los medios para que libere a su marido.

3 21.00 horas. Película Movistar Plus+ Al descubierto

Carey Mulligan y Zoe Kazan se ponen en la piel de Megan Twohey y Jodi Kantor, dos reporteras del New York Times que en 2017 con un reportaje de 3321 palabras destaparon la verdadera cara del productor de cine Harvey Weinstein. Este es el inicio del movimiento #MeToo en todo el mundo.

La película está dirigida por Maria Schrader y escrita por Rebecca Lenkiewicz, basándose en el best seller 'She said' de Twohey y Kantor centrado en cómo fue la investigación del caso. Lenkiewicz afirma que aceptó el encargo porque veía que la historia podía empoderar y ser inspiradora a pesar del tema tan oscuro que trataba.

Ampliar M+

La película aborda, a través de una apariencia cuasi documental, el dolor de las víctimas, la ley del silencio imperante en la industria del cine, así como la heroicidad de dos mujeres que lucharon a contracorriente por revelar la verdad.

4 21.00 horas. Serie COSMO Tándem. Final T7

En el último episodio de la serie Léa y Paul se preparan para una boda mientras investigan un extraño asesinato. Un arqueólogo aparece muerto a los pies de una momia inca en un museo.

Ampliar COSMO

Paul cree que la muerte está relacionada con una maldición, mientras que Léa sospecha que se trata de una estratagema. Juntos se embarcan en una trepidante investigación para descubrir la verdad antes de la feliz unión. ¿Serán capaces de resolver el caso a tiempo de la esperada boda?

5 Estreno. Serie HBO Max A través del armario

Carol es una joven estudiante de 17 años radicada en Brasil de padre coreano y madre brasileña. Debido a su ascendencia asiática, sus compañeros de clase piensan que es fan del k-pop, pero es todo lo contrario. Ella es una aficionada del baile que busca triunfar en el ballet y, por el contrario, la música coreana no es de su agrado.

HBO Max

La vida de Carol se pondrá de cabeza cuando repentinamente su armario se convierte en un portal mágico que lleva a la habitación de Kyung, un famoso cantante de la agrupación k-pop ACT, situada en Corea del Sur. Ambos se conocerán y protagonizarán un triángulo amoroso que deberán resolver mientras lidian con el misterio de su armario.

6 21.55 horas. Documental Canal Historia Lo inexplicable. Maldiciones desatadas

A lo largo de la Historia, todas las grandes civilizaciones han creído en las maldiciones y en su poder para infligir daño a los incautos.

Hoy, mucha gente sigue teniendo miedo a entrar en un lugar maldito o a tocar un objeto que supuestamente da mala suerte. Pero, si las maldiciones son reales, ¿qué las provoca? ¿Y cómo se desatan?

7 15.10 horas. Película Canal Hollywood Garfield

El gato más perezoso del mundo se pasa el día durmiendo, comiendo lasaña, viendo la tele y gastando bromas hasta que un día su dueño, John, se enamora de la veterinaria, Liz.

C7

Ella convence a John para que adopte al adorable cachorro Odie, que no tardará en cambiar radicalmente la vida de Garfield. Pero cuando un perverso adiestrador canino secuestra a Odie, Garfield no tardará en levantarse del sofá y liderar una heroica misión de rescate.

8 Estreno. Película documental Netflix Una vida demasiado corta: El caso Isabella Nardoni

En 2008, un caso paralizó Brasil: Isabella Nardoni, una niña de cinco años, fue arrojada desde la ventana del piso de su padre y su madrastra en São Paulo. Hay muy poca información de lo que pasó entre el crimen y la condena. Mientras la población, los medios de comunicación e incluso las autoridades exigían una sentencia rápida y ejemplar, el equipo forense buscaba pistas que explicaran lo ocurrido.

Ampliar Netflix

¿Qué pasó? ¿Qué pruebas atestiguaban la culpabilidad del matrimonio Nardoni? ¿Qué llevó a la policía a descartar otras hipótesis? Esta es toda la historia, contada por primera vez por la madre de Isabella, Ana Carolina Oliveira, y por sus abuelos, además de incluir las versiones dispares de los abogados de la defensa, los periodistas y los expertos en el crimen que conmocionó al país.