No habrá más 'Cuentos chinos' en Telecinco

No habrá más 'Cuentos chinos'. Telecinco acaba de anunciar que cancela el programa de Jorge Javier Vázquez «tras no haber obtenido los resultados esperados». De esta forma, el formato de La Fábrica de la Tele es retirado de la parrilla de la principal cadena de Mediaset apenas dos semanas y media después de comenzar su andadura. A partir de ahora Telecinco sustituirá 'Cuentos chinos' por resúmenes de 'Gran Hermano VIP 8'.

El propio Jorge Javier Vázquez se hacía eco de la cancelación esta tarde en su cuenta de Instagram. «Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser», decía con humor antes de dar sus más «sinceras felicitaciones» a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming, quienes compartían hasta ahora franja con él. «Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda», se despedía.

La cancelación es un jarro de agua fría para el presentador, que regresó a la cadena el pasado 11 de septiembre tras 117 días de baja laboral, un parón que le impidió formar parte del adiós a 'Sálvame' y 'Sálvame deluxe', los programas por los que le otorgaron el Ondas al mejor presentador de televisión en 2009. Lo cierto es que la cuota media en las diez entregas que se han emitido del programa ha sido de un 7%, con 912.000 espectadores, cifras por debajo de la media habitual de la cadena, que convertían el programa en un lastre para la emisión que iba después.

'Cuentos chinos' irrumpió en la programación de Telecinco, en el 'access prime time', con la intención de plantar cara a 'El hormiguero' de Pablo Motos. Con un enorme plató rojo de corte oriental y más de mil metros cuadrados de superficie, el programa estaba vertebrado en torno a una entrevista y al trabajo de varios colaboradores a los que el presentador llamaba «cuentistas», entre los que se podía encontrar a Susi Caramelo, Anabel Alonso, Alberto Castelo o Celio Villalobos. La primera entrevista fue al propio Jorge Javier Vázquez y tenía sentido pues debía explicar por qué se había alejado de las cámaras durante tanto tiempo. Habló de una subida de tensión que lo había llevado a Urgencias, momento en que decidió parar. Pero también trató la cancelación de 'Sálvame': «Fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista».

En cuestión de números aquel primer programa no fue tan mal, si bien 'El hormiguero' dobló a 'Cuentos chinos', con un 19,1%. Vázquez se tuvo que conformar con un 9,4% de 'share' y 1,24 millones de espectadores, mejorando, eso sí, la franja de emisión Telecinco. Sin embargo, día a día el programa fue hundiéndose más y más. El martes 12 de septiembre, la visita de Bárbara Rey solo le otorgó un 7% de cuota de pantalla y 940.000 espectadores. El miércoles 13 de septiembre aún caía 0,2 puntos más, hasta el 6,8% y los 828.000 espectadores; y el jueves 14 de septiembre remontaba hasta el 7,4% y los 927.000 espectadores de la mano del estreno de 'Gran hermano VIP'. La semana pasada las visitas de sor Lucía Caram y los Gipsy Kings no le funcionaban mejor, anotando respectivamente un 7,1% y un 6,7%. Y Mediaset le daba ya un toque de atención al retirar la emisión del programa para adelantar el inicio de la gala de 'Gran hermano VIP' a las 21:50 horas. Esta semana, el martes tocaba fondo con un 5,8% y 776.000 espectadores.

Ayer mismo, el presentador dejaba caer en el blog que tiene para Lecturas que la vuelta al cole «está resultando, cuando menos, complicada». «Cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada», escribía.