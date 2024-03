Vicky Luengo: «'Prima Facie' me ha hecho mejor actriz y mejor persona»

Tessa es una abogada de origen humilde con mucho éxito. Se ha labrado una carrera brillante a base de defender violadores y a agresores sexuales con una frialdad apabullante y sin piedad a la hora de encontrar resquicios para tumbar las acusaciones de las víctimas de sus clientes. Pero cuando ella misma es víctima de un ataque, sus principios comienzan a resquebrajarse. Este es el punto neurálgico sobre el que se cimenta 'Prima Facie', el exitoso montaje que protagoniza en solitario la actriz Vicky Luengo y que recala los días 15 y 16 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

La británica Suzie Miller es la autora de este texto cuya puesta de largo en el corazón del West End londinense se convirtió en un acontecimiento que ha traspasado fronteras. «El monólogo lo que hace es explicar que todo lo que Tessa había creído hasta ese momento se ponga en duda. Lo que pensaba que era blanco ahora es negro, dentro de esta crítica con el sistema judicial británico que aún acusa a las víctimas. Las víctimas son juzgadas y señaladas. Se busca desmontar sus relatos, se busca el punto de error, el agujero por donde colarse cuando son las únicas testigo de lo sucedido. Algo que no se hace con los agresores», apunta Vicky Luengo por teléfono y en plena promoción de 'Reina Roja', serie que se acaba de estrenar en Prime Video y que adapta al audiovisual el exitoso universo literario creado por el escritor Juan Gómez Jurado.

Cuando 'Prima Facie' llegó a sus manos, la actriz tuvo claro que se trataba de «un reto impactante», tanto por el contenido de la obra como por el hecho de darle vida en solitario, sin el apoyo de ningún otro actor sobre el escenario. «Esa sensación de soledad me impactaba, pero ahora ya no, porque ya lo tenemos muy rodado», añade.

Subidas y bajadas

Reconoce que 'Prima Facie' se desarrolla como «una montaña rusa» emocional, en la que su protagonista y el público apenas tienen tregua. «Es el resultado del trabajo realizado con Juan Carlos Fisher. Fue él quien generó esa sensación de empezar muy arriba y desarrollarlo de una forma tan dinámica. El espectador, no sabe lo que ha ocurrido y se sorprendía en las primeras funciones al ver cómo todo se derrumba y se pasa del blanco al negro. Ahora, que ya muchos saben lo que pasa en la obra, la sorpresa es menor», confiesa en torno al suceso que padece la protagonista de la obra y que optamos por no desvelar.

Vicky Luengo, en 'Prima Facie'. OMAR ANTUÑA

Vicky Luengo, que quiere empezar a firmar sus trabajo con su nombre de pila, Victoria, es todo elogios para el director peruano Juan Carlos Fisher. «La escucha fue total desde un principio. No venía con nada cerrado y quería que entre los dos creáramos el espectáculo. Me respetó muchísimo como actriz», apunta una intérprete que reconoce 'Prima Facie' es un antes y un después en su carrera. «Me ha hecho mejor actriz y mejor persona», subraya.

Retos escénicos

La última vez que pisó Vicky Luengo el escenario del Teatro Cuyás de la capital grancanaria fue con 'El Golem', montaje del Centro Dramático Nacional, a partir de un texto de Juan Mayorga que protagonizó bajo las órdenes de Alfredo Sanzol.

Vicky Luengo. Omar Antuña

'Prima Facie' consolida su apuesta por un teatro con poso, comprometido y que va un paso más allá del mero entretenimiento. «Son las cosas que me llegan para el teatro. De todas formas, me gustan los textos difíciles y que proponen un reto interpretativo. Me gusta que cuenten algo que importe y que de verdad nos haga sentir increpados», confiesa la actriz que a sus 33 años acaba de ser galardonada con el Premio Princesa de Girona por su trayectoria tanto en producciones escénicas como televisivas (la serie 'Antidisturbios' la consagró y acaba de estrenar 'Reina Roja') y cinematográficas ('Chavalas', 'El Sustituto' y 'Suro' son los últimos largometrajes que ha estrenado).