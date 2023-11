Un viaje loco, teatral y musical a un Marte castizo

Que en una aventura espacial con destino a Marte, el planeta rojo, tengan espacios pasajes populares de la zarzuela parece una utopía. Pero hasta la idea más disparatada puede llegar a buen puerto cuando la trabajan los integrantes de la laureada compañía escénico-musical Ron Lalá. Así lo pondrán de manifiesto los próximos días 24 y 25 de noviembre, siempre a partir de las 19.30 horas, cuando representen el montaje 'Villa y Marte' en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

«El germen estilístico del montaje nace porque desde hace tiempo teníamos ganas de meterle mano a la zarzuela, pero no desde un punto de vista de canto lírico. Al principio, se componía como en las grandes zarzuelas, con una mezcla de pasajes populares y otros más líricos. A nosotros lo que nos interesaban eran esas escenas populares, los números breves, que son parte de nuestra cultura y que nos resultaban muy interesantes desde un punto de vista escénico y musical», explica el ronlalero Juan Cañas, que comparte protagonismo en este montaje con Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher.

'Villa y Marte' arranca cuando una nave espacial aterriza en Marte, con la intención de colonizar el planeta. Pero al llegar se topa con una realidad inesperada. El capitán de la nave y su androide descubren que está habitado por unos madrileños muy castizos, que celebran una verbena como las que pueblan algunas de las zarzuelas más significativas.

Una mirada sarcástica

Juan Cañas reconoce que esta apuesta es de «las más locas» que ha afrontado esta compañía que dio sus primeros pasos, en Madrid, en 1996. Pero esa locura, esa apuesta por la diversión mediante una mezcla de música y teatro de texto no se queda en el puro entretenimiento. Es una de las señas de identidad de Ron Lalá y 'Villa y Marte' no es una excepción. «Lo que hemos querido hacer es utilizar la comedia para hacer parodia y también para ser críticos. Al final, este Marte no deja de ser más que un espejo metafórico y sarcástico de Madrid. El capitán se encuentra con 'Madriz', un Madrid castizo. Es un espejo delirado para reírnos de nosotros mismos y meter caña, sin renunciar a ser lo más divertidos posible, así como muy ágiles y locos», subraya este integrante de la compañía.

«La necesidad de la risa y el humor es un continuo para nosotros. En nuestro caso nos ha interesado más hacerlo desde un lugar que nos sirva también para abordar otras cosas, unas ideas de fondo. El humor por el humor es fantástico, pero a nosotros lo que nos gusta es darle una vueltita de tuerca, tanto en la interpretación como en la música y en el texto para abordar algunos temas, algunos de peso y sobre el tiempo que vivimos», añade.

Ron Lalá regresa al Cuyás con 'Vida y Marte'. David Ruiz

Álvaro Tato firma la dramaturgia del montaje y reconoce Juan Cañas que fue el quien tuvo la idea de «dar un giro de tuerca» al proyecto y meter la ciencia ficción de por medio. Eso sí, destaca que como es habitual en la compañía, 'Villa y Marte' cobró la forma definitiva tras un intenso trabajo conjunto. «Estamos muy bien repartidos en distintos departamentos y trabajamos en común. Una vez que Álvaro tenía claras las escenas nos las presentaba y los músicos proponíamos la música y algunas letras. Una vez que ya teníamos el esqueleto de la obra, entramos en el local de ensayo. Depende de la obra, pero en general trabajamos previamente cada montaje durante bastantes meses y en ocasiones durante un año», reconoce este veterano de Ron Lalá.

El espíritu sigue intacto

En estos años, la compañía, como es natural, ha evolucionado y se ha transformado con el movimiento natural de algunas de sus piezas. «El espíritu fresco y lúdico, tanto en la escena como detrás, no lo hemos perdido, ni mucho menos. Es más, nos preocupamos por mantenerlo vivo. Eso hace que el espíritu y el tono trasciendan al público, porque esa complicidad es fundamental. Dentro del elenco ha habido cambios, con incorporaciones como las de Diego Morales y Luis Retana. Entre los cinco integrantes de 'Villa y Marte' tenemos un equipo muy salado y nos lo pasamos muy bien», señala Cañas.

Suelta una carcajada cuando se le pregunta cómo ha sido recibida 'Villa y Marte' por el público madrileño. «En Madrid, la gente nos pregunta qué tal se recibe la obra en otras provincias y en otras ciudades que cómo se recibe en Madrid. Tuvimos claro que la parodia se refiere a Madrid, pero que no fuera demasiado local. Eso no nos interesaba tanto. Madrid es la excusa y utilizamos rasgos y cosas conocidas en todas partes. El tono de las cosas es extrapolable a otras ciudades y el público conecta rápido. Además, la gente tiene muchas ganas de reírse de los madrileños», confiesa de nuevo entre risas.

Un momento de 'Villa y Marte'. David Ruiz

El ritmo es otro aspecto «innegociable» para que un montaje lleve la firma de Ron Lalá. «'Villa y Marte' va como un cohete, como es habitual en nuestras obras. Buscamos siempre ese puntito de agilidad en los montajes para que no pasen por encima del espectador sin más y siempre con un desarrollo muy musical», defiende.

Es habitual que los integrantes de Ron Lalá participen en proyectos en solitario, con otras compañías y artistas. Juan Cañas pone en valor esta fórmula. «Es fundamental hacer cosas fuera de la compañía. Nos enriquece para el crecimiento individual de cada uno y para el conjunto», asegura.

Nuevo montaje

Cuando miran al camino transitado desde finales de los 90, los integrantes de Ron Lalá reconocen que sienten «orgullo por las cosas realizadas, vértigo y cierta nostalgia». De esa mirada al pasado ha nacido el montaje '4x4', estrenado en Santander y que recalará próximamente en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. «Lo que hemos hecho es una especie de revisión de los montajes antiguos, de cómo hacíamos las cosas en los primeros años. mucha gente desconoce aquella época. Son muy anteriores a 'Cervantina'. Hemos rescatado cuatro piezas de los cuatro primeros espectáculos. Les hemos dado una vuelta, no es una recopilación, sino una mirada actual a lo que hacíamos cuando éramos unos chavales. El público lo ha recibido muy bien», explica este ronlalero.