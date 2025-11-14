'La Umbría' se vuelve a bailar en el escenario del Teatro Cuyás El recinto capitalino programa de nuevo el 22 de noviembre un pase de la adaptación a la danza del clásico de Alonso Quesada

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Mediante la danza y la música revive de nuevo sobre el escenario del Teatro Cuyás de la capital grancanaria uno de los clásicos imprescindibles del autor isleño Alonso Quesada, 'La Umbría'. El próximo sábado, 22 de noviembre, el recinto de la calle Viera y Clavijo programa una función única, a partir de las 19.30 horas, de la adaptación a la escena que firma el director lanzaroteño Quino Falero, con una coreografía de Vanessa Medina y una composición musical de Laura Vega.

«'La Umbría' habla de Agaete, del Valle de las Nieves y de una realidad muy local. Su lenguaje se puede tratar desde la abstracción, mediante la danza contemporánea. Permite contar esa historia de enfermedad, de muerte y de vida, donde convive lo sano y lo enfermo, en una clara alusión a la tuberculosis que el propio Alonso Quesada padeció y que también sufren los protagonistas», explica Quino Falero. «Llevarla al teatro habría sido más complicado, porque a pesar de la belleza literaria de la obra de Alonso Quesada, le veo fisuras teatrales que se pueden solventar mediante la danza contemporánea», reconoce.

Este proyecto fue un reto mayúsculo para Quino Falero, ya que fue su estreno en el terreno de la danza contemporánea. «Estoy súper orgulloso porque me abrió un camino en mi forma de crear y explorar los lenguajes escénicos. Aprendí muchísimo y que se vuelva a representar es muy importante, porque no es fácil que la danza tenga espacio en los teatros», destaca.

'La Umbría' que se representa el próximo fin de semana no difiere de la que tuvo su puesta de largo en noviembre de 2022. «Está tal cual, solo han cambiado algunos intérpretes, porque es normal que haya bailarines nuevos en las compañías. La coreografía de Vanessa Medina es la misma. La pieza se estructura en torno a ocho bailarines con una estructura dramatúrgica que hace sentir al espectador lo que sucede en la casa de la familia Linares en torno a la que se desarrolla 'La Umbría', con la presencia de la muerte con su propio lenguaje», subraya el artista conejero.

La música

El universo musical de la compositora grancanaria Laura Vega no es un mero acompañamiento. Es trascendental. «Su música me ayudó mucho. No es una música que haya creado expresamente para la obra, sino que hemos escogido pasajes de sus distintas composiciones. Tiene una manera de componer que retrata distintos paisajes y emociones, por lo que a la hora de usarla como patrón dramático me vino bien. Fue un gusto bucear en su música con su apoyo para que el público sienta que está ante un único viaje musical, aunque el mismo se componga de piezas de distintas épocas», asegura el director de un montaje que define como «una fábula» accesible tanto para un público entendido en danza contemporánea como para el que no frecuenta este tipo de propuestas escénicas.