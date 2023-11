Teddy Bautista e Hirahi Afonso confluyen en la partitura intergeneracional de 'Canarii. País adentro'

53 años separan a Teddy Bautista e Hirahi Afonso, los dos compositores de la banda sonora de 'Canarii, País adentro', el espectáculo ideado por el músico Manuel González y el coreógrafo Daniel Abreu que se estrena en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria los días 17, 18 y 19 de noviembre.

¿Ósmosis generacional? Bautista, legendario compositor y productor isleño, considerado uno de los apellidos indisociablemente vinculados a la vanguardia musical española del pasado siglo, e Hirahi Afonso, un inquieto músico emergente que con dos discos en el mercado ha demostrado ser propietario de un estimulante edificio sonoro, aceptaron el desafío de cruzar sus respectivos discursos creativos en esta suite contemporánea en la que han trabajado por espacio de poco más de un mes y desde Madrid y Gran Canaria, expandiendo y convirtiendo en material genuino las distancias de los mecanismos conceptuales que aparentemente podría incomodarlos.

«Siempre me han parecido enriquecedores los proyectos intergeneracionales», señala Bautista (1943), que no se reencontraba con una propuesta producida en Canarias desde que trabajó con Taburiente en los años 70. «Estoy trasplantado a Madrid, pero no me costó decidirme tras concluir un encargo de Italia involucrarme en este proyecto cuando Manuel González y Olga Cerpa me lo propusieron en un primer encuentro que mantuvimos en Madrid».

Conexión especial

Hirahi Afonso (1996) ha trabajado sin prejuicios junto a Teddy Bautista en 'Canarii'. «Tenía referencias suyas por mis padres que son poseedores de una amplia discografía de la que fui nutriendo mis iniciales gustos musicales. Autores, cantantes y grupos, como Los Canarios, que han sido esenciales en la construcción de la modernidad sonora en España. Teddy es más contemporáneo incluso que yo, que toco con 27 años el instrumento más tradicional de Canarias. Desde que empezamos a trabajar juntos surgió una química entre ambos y una conexión especial que, sorprendentemente, ha mitigado la natural barrera de la edad y toda la dimensión de su rico bagaje musical. Son más los procesos y conceptos que nos unen que los que nos separan. Las sinergias se han establecido de manera natural, respetuosa y orgánica», sostiene Afonso sobre este trabajo compuesto a dos manos que bebe de muchas fuentes y que define como «contemporáneo».

Los dos han saltado las barreras generacionales que los separan para construir una narración sonora de símbolos musicales muy diversos que bucea en la heterodoxa identidad de Canarias, un espacio geográfico y cultural mestizo. «Se trata de un espacio sonoro y de un espacio visual», agrega Bautista, quien confiesa haber aprendido en este proceso de Afonso. «Suelo trabajar con músicos que sé que pueden aportarme, abrirme mi horizonte para que se enriquezca. En realidad no es tanto la edad, sino los caminos por los que hemos decidido transitar juntos. Cuando el público escuche la banda sonora de 'Canarii' el propósito es que los movimientos coreográficos que ha diseñado Daniel Abreu para contar la narrativa de los siete bloques (mar, barranco, malpéis, alisio, calima, espiral, ciudad y bailadero) que lo articulan, cobren coherencia».

«Existen movimientos en los que domina la mirada de Hirahi y otros en los que se intuye la mía. Pero esto es accesorio. Lo importante es que el trabajo final posea sentido y coherencia en sí mismo», prosigue explicando Bautista sobre la partitura de este espectáculo que se trabajó de manera lineal buscando la unidad estética, empezando por el principio y concluyendo por su final.

Otros músicos

Es importante poner en valor el espíritu colectivo de esta producción a la que se suman los nombres de losotros músicos Félix Morales, Johnny Olivares y Jairo Cabrera. «Yo tengo una paleta electrónica e Hirahi Afonso acústica, pero muy consciente de la psico-acústica en la que se produce. Esta actitud cuando suma y aporta, siempre construye. Hemos debatido entre ambos la cuestión estética, pero nunca la ética», puntualiza Bautista, a lo que el joven timplista canario añade que «jamás se impusieron los egos porque las aportaciones de ambos se valoraron desde el respeto recíproco para que el proceso fluyera».

La partitura

La partitura de 'Canarii', de casi una hora de duración, tuvo que componerse con relativa premura de tiempo. Hasta que no estuviese ultimada el bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu no podía entregarse a los ensayos con los seis bailarines que integran el elenco. Rosanna Freda, Alexa Moya, Dácil González, Abian Hernández, Nuhacet Guerra y Mauricio Pérez.

El cuerpo de baile de 'Canarii. País Adentro'. Marcos Cabrera

«Los matices y pautas que nos solicitaba Abreu se han ido ajustando sin problema. He trabajado a lo largo de mi carrea componiendo música para películas, series y compañías de danza. Es poesía en movimiento. La música no puede interrumpir el flujo del movimiento. Abreu es un coreógrafo talentoso y nos hemos encontrado en el camino, junto a los bailarines, en un espacio sonoro que cuenta una historia sobre Canarias. Es importante que hayamos sabido mantener el aire local. Como bien advertía Umberto Eco, para que Dulcinea sea universal tiene que ser del Toboso. No por muy cosmopolita y global que seas vas a tener encaje en el pensamiento colectivo si no arrastras una carga de verdad. 'Canarii' es un relato que tiene mucho que ver con nuestros orígenes antropológicos», remata Teddy Bautista.

El espectáculo podría ser la banda sonora del mapa genético de lo que somos. «Somos la última periferia del continente europeo. Hemos realizado una lectura contemporánea alrededor de la identidad que podría entenderla un alemán, un escocés o un belga. En el paisaje único de Canarias existen fuentes de información para generar todo tipo de sentimientos. Nuestro trabajo además de gustar, debe conmover. A veces me pregunto si tras mis propuestas musicales se percibe el influjo de las islas y la nebulosa de recuerdos. Yo creo que sí», concluye Bautista. «En nuestra música hay mucho de ecología, aunque no de forma manifiesta. Si esta tierra es la que nos ha visto nacer y nos verá fallecer, hay que cuidarla y preservarla».